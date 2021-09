Tres thrillers arrasadores para ver en Amazon Prime, Netflix y HBO Max

Bienvenidos al top cine de Los Andes que en esta semana te ofrece la posibilidad de la intriga máxima en tres películas muy distintas, muy buenas y por eso mismo imperdibles: “Amores perros” (Netflix), “Mujer fatal” (Amazon Prime) y “Déjalo ir” (HBO Max).

Amores perros (Netflix)

Apenas se estrenó esta película con identidad profundamente mexicana le valió a su director la consagración instantánea en el cenáculo del cine que es Hollywood. Es que “Amores perros”, de Alejandro González Iñarritu (“El renacido”, “Birdman”, “Biutiful”) vino a traer en los 2000 una nueva forma de construir la estructura narrativa de una película y de gestar atmósferas diversas e interconectadas.

En la capital mexicana un accidente fatal vincula a tres personas que provienen de mundos completamente distintos: Octavio, un pibe pobre que está enamorado de la novia de su hermano y quiere fugarse con ella; el Cofí, un Rottweiler que su dueño utiliza como medio para conseguir la salvación económica; y la amante de Daniel, una modelo que espera con ansias a que su amado abandone a su familia y se mude con ella.

El adjetivo “feroz” es el que mejor le queda al ritmo frenético, los saltos nostálgicos y el pulso urbano que Iñarritu le imprime a su película (la primera que dirigió).

La banda sonora, de Santaolalla y Daniel Hidalgo es otro punto altísimo de la película.

Pero el mérito no es solo estructural sino de gran sabiduría, profundidad y comprensión de sus personajes para gestar los diálogos y brindar una panorámica social brillante y vibrante de principios del siglo XXI en el populoso país latinoamericano.

Mujer fatal (Amazon Prime)

Los que amamos a Brian de Palma (“Doble de cuerpo”, “Carrie”, “Carlito’s way”) y su apego irrestricto a los aires hitchcockteanos en sus filmes vemos en “Mujer fatal” una gran película. De una sensualidad, intriga, y vigor como solo él sabe construir.

La acción se instala en medio del glamour de la inauguración del Festival de Cannes. Allí una diosa súper modelo lleva en su cuerpo una prenda íntegramente hecha en diamantes que será asunto de codicia para una mujer implacable: Laura. Y, aunque logra su cometido, las cosas se complican y un fotógrafo entra en la ensortijada trama.

Para algunos críticos este filme de De Palma es demasiado intrincado. Pero para nosotros es un bombazo de alto impacto, lleno de sensualidad, adrenalina, belleza visual y de texturas, sagacidad narrativa, ideas notables y jugadas y una banda sonora prodigiosa (Ryuichi Sakamoto).

La indudable pericia de De Palma para plantear planos, enfoques, travellings y concepciones de montaje convierten a esta película en una hermosura llena de aristas y sorpresas.

Déjalo ir (HBO Max)

El pulso del thriller bien a lo yanki navega en esta historia de Thomas Bezucha (escrita y dirigida por él) que se llama “Déjalo ir”.

Navega entre el drama y el suspenso y cuando en el casting vemos que es Kevin Costner y Diane Lane quienes la protagonizan, corroboramos que la película vale el tránsito.

Un sheriff jubilado y su esposa dejan su rancho para ir en búsqueda de su nieto que está bajo la tutela de una familia poderosa y temible.

Lo interesante de esta película es el aire de western que la atraviesa de principio a fin y la elegancia de los filmes clásicos estadounidenses, combinados con ideas modernas y conmovedoras.

Estos cruces vuelven a la película en una obra sincera, serena pero también inquietante.

La ficha

Amores Perros (Amores Perros, México, 2000, 150 min.). Género: Drama, thriller. Dirección: Alejandro González Iñárritu. Guion: Guillermo Arriaga. Música: Gustavo Santaolalla, Daniel Hidalgo. Fotografía: Rodrigo Prieto. Con: Emilio Echevarría, Gael García Bernal, Goya Toledo, Alvaro Guerrero, Vanessa Bauche, Jorge Salinas, Marco Pérez. Disponible en: Netflix. Nuestra calificación: Excelente.

Mujer fatal (Femme fatale, Francia, 2002, 112 min.). Dirección y guion: Brian De Palma. Música: Ryuichi Sakamoto. Fotografía: Thierry Arbogast. Con: Rebecca Romijn, Antonio Banderas, Peter Coyote, Gregg Henry. Disponible en: Amazon Prime. Nuestra calificación: Muy buena.

Déjalo ir (Let Him Go, EE.UU., 2020, 114 min.). Género: Drama, thriller. Dirección y guion: Thomas Bezucha. Música: Michael Giacchino. Fotografía: Guy Godfree. Con: Kevin Costner, Diane Lane, Jeffrey Donovan. Disponible en: HBO Max. Nuestra calificación: Muy buena.