Tres películas magnéticas para que sumes a tu lista de Netflix

En nuestros recomendados del streaming buscamos siempre bajo tres parámetros que nos parecen imprescindibles: diversos registros narrativos, altísima calidad en el discurso cinematográfico y que garanticen el entretenimiento (que puede definirse de muchos modos pero que una película tiene que tener, sí o sí, para considerarse digna).

Estos tres filmes que sumamos para tu lista, cumplen con esos estándares y te facilitarán este asunto de ir boyando por el catálogo sin saber si “te clavaste o no” con la elección.

1. Burning

La mejor en este top 3 de este domingo es “Burning”, peliculón que viene de Corea con la firma de Lee Chang-Dong, también responsable del guión junto a Jungmi Oh (y basado en una historia del inmenso escritor Haruki Murakami).

Es un thriller, es un drama, es un flash perceptivo que no te va a dejar indiferente. Eso sí: tenés que saber que “Burning" es de esas películas que requieren de su propio tiempo para explayarse y que apuesta a la hipnosis de la mirada y la percepción.

Jongsu se encuentra con Haemi, una chica que era su vecina. Ella le pide que cuide a su gato porque se va a ir a África y cuando vuelve le presenta a su novio, Ben; un pibe rarito y millonario que conoció en el viaje. Un día, Ben revela a Jongsu un hobbie muy loco que tiene y practica.

Extraordinaria la capacidad del director coreano para construir una puesta en escena que va a disparar tu percepción (visual y sonora) a experiencias únicas. Disfrutá cada plano de “Burning”, porque es de una belleza y una potencia narrativa que la posiciona como una de las mejores películas del cine contemporáneo sobre los adolescentes y sus planteos existenciales.

Pero, además, te dejará reflexionando sobre el consumo, las sociedades que supimos construir antes de la pandemia y lo que sería interesante llenar de sentido para no hundirnos en el vacío de la existencia.

2. Temporada de caza

Argentina es el apunte destacado de Latinoamérica en este trío que estamos recomendándote con esta película inquietante en sus climas y atmósferas (humanas y naturales) de Natala Garaiola

Nahuel es un adolescente porteño bastante inmanejable que, cuando muere su madre no tiene otra alternativa que ir a vivir con su papá.

Primer problema: el hombre es un guía de caza y vive con su familia y su nueva mujer en la Patagonia; geografía preciosa pero inhóspita y absolutamente distinta al barrio de donde viene este chico.

Segundo problema: el encuentro no va a ser un lecho de rosas porque el orgullo y el resentimiento prevalecen tanto en el padre como en el hijo.

La película de Garagiola es una verdadera joya narrativa. Contundente, sin rodeos, honesta y bellamente concebida. A esto se le suma la formidable la actuación de Germán Palacios (que es un rudo bárbaro) y el joven Lautaro Bettoni.

Un universo desconcertante, fascinante e inasible en el que se engarza esta relación profundísima entre un padre y su hijo.

3. Camarón, la película

O “Camarón: flamenco y revolución” es la que ocupa el puesto 3 en este ranking de filmes notables y por supuesto, es un documental. Por que el género tiene apuntes interesantísimos para disfrutar, en especial cuando se trata de la vida de los músicos (donde se combinan los ingredientes biográficos con la banda sonora).

Está dirigido por Alexis Morante y es un festín de música y apuntes históricos sobre la personalidad única de Camarón de la Isla. Después de ver esta película no podrás no amarlo, no podrás no correr a buscar su música y escucharla hasta el incendio.

Así de pregnante y bien montado está este documental que mezcla archivo fotográfico, narraciones en off, filmaciones de back, reflexiones y preciosos momentos de animación para contar la historia de una de las figuras más apasionantes que ha dado la música en el siglo XX.

El documental fue un homenaje a los 25 años de la muerte de Camarón y una retrospectiva sobre su vida y su arte. Una experiencia inmersiva narrada por el actor Juan Diego que se ganó todos los premios que encontró a su paso.