Tres películas de miedo que te van a hacer temblar con su belleza por Netflix, Amazon Prime y HBO Max

Bienvenidos al top cine de esta semana de Los Andes que los llevará por los senderos del suspenso y el miedo, de la mano de directores que saben cómo hacernos temblar al tiempo que gestan ideas cinematográficas provocadoras, arriesgadas y bellas. Las películas que cumplen estos requisitos, y que te recomendamos, son: “La cumbre escarlata” (Netflix), “In fabric: vistiendo la muerte” (Amazon Prime) y un clásico maestro con “Frenesí” (HBO Max)

La cumbre escarlata (Netflix)

Guillermo del Toro sabe construir criaturas que son, a la vez que espeluznantes, melancólicas y oscuras. En este filme el director busca el homenaje al gótico clásico, y lo consigue.

La historia que ha escrito junto a Matthew Robbins, se centra en esa época de fines del siglo XIX, en que el terror se cuenta en sangre y martirios.

Es la de una mujer que se casa enamoradísima con un hombre que tiene un pasado y un presente extraño. Luego de casada, cuando llega a vivir en la mansión de su esposo, esa casa, su marido y su nuera guardan secretos horrendos y dolorosos.

Muy buen ritmo y un recorrido por los fantasmas de una belleza lujosa y exquisita es este filme de Del Toro.

In fabric: vistiendo la muerte (Amazon Prime)

Del clasicismo gótico de Del Toro vamos a una experiencia cinematográfica interesantísima que nos propone un director muy jugado y con poética propia: Peter Strickland (“El duque de Burgundy”, “Berberian Sound Studios”).

En un gran almacén inglés, al estilo Harrod’s, hay un vestido rojo que todas quieren probarse. Pero hacerlo puede ser el pasaje al infierno.

La película de Strickland juega con nuestros nervios como el director ya sabe hacerlo en “Berberian Sound Studios”, sólo que aquí es el código visual el que manda y la banda sonora la que crispa.

Mucho regusto por esas películas del cine de terror Clase B, pero puesto en la mirada estética única de este realizador, un cierre magistral y unos climas que se apoderan del espectador sin resistencias.

Frenesí (HBO Max)

De las rarezas sonoras y visuales llegamos a esta recomendación de un clásico de clásicos, que viene de la mano del realizador que les enseñó a todos cómo generar la intriga, el suspenso y el horror: Alfred Hitchcock.

En “Frenesí”, con un guión basado en la novela de Arthur La Bern, el maestro centra la historia en Londres. Allí, en en las aguas del Támesis aparece el cadáver de una mujer desnuda y estrangulada con una corbata a rayas. Hay un asesino serial al que buscar.

Explícito, apasionado, una montaña rusa oscura y poderosa por la que navegar entre detalles macabros y hasta flashes de humor es esta película que, por supuesto, es una obra maestra.

La ficha

La cumbre escarlata (Crimson Peak, EE.UU., 2015, 119 min.). Género: Terror romántico. Dirección: Guillermo del Toro. Guion: Guillermo del Toro, Matthew Robbins. Fotografía: Dan Laustsen. Con: Mia Wasikowska, Jessica Chastain, Tom Hiddleston. Disponible en: Netflix. Nuestra calificación: Buena .

In fabric: vistiendo la muerte (In Fabric, Reino Unido, 2018, 118 min.). Género: Terror sobrenatural. Dirección y guion: Peter Strickland. Música: Cavern Of Anti-Matter. Fotografía: Ari Wegner. Con: Marianne Jean-Baptiste, Sidse Babett Knudsen, Caroline Catz. Disponible en: Amazon Prime. Nuestra calificación: Muy buena .