Tres películas de aventuras para divertirse a lo grande, en Netflix y Amazon Prime

Bienvenidos al top cine de Los Andes que esta semana te propone aventuras épicas, de esas que suceden en robos imposibles o en mundos alucinantes. Todos tanques industriales que ofrecen acción, tensión y entretenimiento para ver en Netflix y Amazon Prime. Nada de cine de autor: nada.

El último rey (Netflix)

Si te gustan esas historias míticas de los países nórdicos, ponele play a “El útlimo rey”, porque esta película se enclava en el año 1206.

Noruega está devastada por una guerra civil, su rey está agonizando y un hijo que el rey no ha reconocido está a punto de nacer. Para salvar al bebé, que muchos quieren ver muerto, una pareja lo esconde en una épica huida. Ese bebé es Håkon Håkonsen y será el rey de Noruega.

Dirigida por Nils Gaup, esta película no es una obra maestra pero sí una entretenida situación que incluso es admirable por sus persecuciones sobre esquíes en la nieve. Funciona bien en su pulso épico y tiene unas ambientaciones apabullantes.

Ocean’s 8: Las estafadoras (Amazon Prime)

Gary Ross dirige a este tándem de estafadoras que está interpretado por un elencazo: Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Mindy Kaling, Rihanna, Awkwafina, Sarah Paulson, Dakota Fanning y siguen las firmas.

Es una comedia de esas adrenalínicas en donde las chicas son las que mandan. ¡Y son geniales! Un equipo compuesto por muy disímiles pero brillantes mujeres urden el robo perfecto.

Sí, sí: la idea es ultra transitada por los tanques de Hollywood, aquí no verás ninguna novedad, pero en la película funciona muy bien por la química de las actrices, por lo aceitado de la fórmula y por lo divertidas y glamorosas que son algunas situaciones.

Valerian y la ciudad de los mil planetas (Amazon Prime)

En el futuro lejano Valerian y Laureline son unos agentes del espacio que tienen que mantener el orden en los territorios humanos. La cosa se complica cuando tienen que ir en una misión a la ciudad Alpha, asombrosa metropolis que no para de crecer y donde una fuerza oscura amenaza la paz del universo.

No es esta película de Luc Besson ni la sombra de su logradísimo filme El Quinto elemento pero visualmente es un prodigo que hipnotiza de palmo a palmo. Pero sí un intento de transponer el cómic de Pierre Christin y Jean-Claude Mézières al cine.

No busques una narración poderosa porque no la hay. No busques grandes actuaciones. Pero si lo que te gustan son los prodigios técnicos, y te atrapan las imágenes: aquí, alucinarás.

La ficha

El último rey (Birkebeinerne, Noruega, 2016, 95 min.). Género: Acción, aventuras. Dirección: Nils Gaup. Fotografía: Peter Mokrosinski. Con: Kristofer Hivju, Jakob Oftebro, Nikolaj Lie Kaas. Disponible en: Netflix. Nuestra calificación: Buena.

Ocean’s 8: Las estafadoras (Ocean’s Eight, EE. UU., 2018, 110 min.). Género: Thriller, comedia. Dirección: Gary Ross. Con: Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Mindy Kaling, Rihanna, Awkwafina, Sarah Paulson, Dakota Fanning, Eric West. Disponible en: Amazon Prime. Nuestra calificación: Buena.