Tres obras teatrales locales fueron elegidas en el marco de “Escenas en sintonía” para sonar en la radio

Con la vuelta a los escenarios e innovando constantemente en los formatos del teatro durante este año, esta vez llega a la radiofonía. Con la iniciativa de lanzar un concurso diferente que permita nuevos proyectos en el ámbito teatral, esta vez el INT lanzó el concurso “Escenas en sintonía”.

Con el objetivo de expandir las obras de teatro argentinas a otras regiones y provincias, fueron más de 500 las obras que se postularon para este concurso que propone la oportunidad de grabar una obra completa y ser transmitida por las radios nacionales de todo el país.

Entre los 48 ganadores que además de la obra recibirán un premio de cien mil pesos , tres son los trabajos mendocinos premiados que tendrán la oportunidad de expandir sus fronteras.

“Ese concurso es maravilloso, se impulsó desde nación este concurso que convoca a elencos que quieran hacer obras en radio. Teatro en radio no es exactamente radioteatro, esto es grabar una obra completa con efectos y demás pero la obra es completa”, explica Sacha Barrera Oro, el nuevo representante del INT Delegación Mendoza.

Trabajando en nuevas formas de exponer el teatro, Pinty Saba, Miranda Sauervein, Leticia Gili y Violeta Falcón fueron las ganadoras y tendrán la oportunidad de exponer sus obras trabajándolas desde la Radio Nacional ubicada en la calle Emilio Civit.

“La idea es volver a la radio de otra manera, es a nivel nacional y no hay un solo ganador, son 45 los ganadores en todo el país. Cada ganador recibe 100 mil pesos y esa plata no tiene que usarla para hacer la grabación técnica, sino que ese dinero es para el elenco y la radio nacional cubre el trabajo que el artista necesita para hacerlo.”

El hecho de que este proyecto sea impulsado desde la Nación permite que estas tres obras de teatro mendocinas pasen a un plano más amplio a través de la radio y los grupos teatrales tengan una extensión en cuanto a su público.

“Se va a transmitir en el país y el mundo porque tiene que ver con el circuito de las radios nacionales. Van a haber más fachadas que tengan que ver con lo nacional, se escucharán las obras mendocinas y de los demás ganadores por esta red de radios. Es como un corredor de obras.”

Es claro que esta puede resultar ser una nueva herramienta que se pondrá a disposición en épocas de pandemia, que aunque por ahora esté habilitada la presencialidad, muchos se preparan para un posible rebrote.

“Esto fue específicamente por este concurso pero hay grupos que hace años vienen trabajando con la radio, seguramente habrán mas formatos como el streaming que no son formatos híbridos sino que mutan, también va a haber radios comunitarias que comenzarán a trabajar.”

Las obras de teatro que sonarán en la radio

Entre las 8 obras seleccionadas por la Región Cuyo, 3 pertenecen a Mendoza: “Los desventurados”, “La cabeza de Foster” y “Un sueño de barrio”.

“Los desventurados”, de Francisco Defilippis Novoa, es el proyecto presentado por la actriz y directora Pinty Saba, quien explora, hace largos años, el género del radioteatro junto a su elenco Teatro Las Sillas. La obra está ambientada en 1922 y es un exponente del “género chico criollo”, movimiento teatral de los años ’20 cuyas piezas cortas tenían como público a la clase media, los estudiantes y los hijos de inmigrantes. Retrata la frustración y el fracaso de un hombre que empeñado en trabajar y ahorrar, no percibe su realidad familiar hasta que es demasiado tarde.

Una obra inspirada en la leyenda del Futre y que recupera la historia del tren trasandino propone “La cabeza de Foster”, escrita por las actrices Sauervein y Gili y con música original de Ariel Sedevich. Reinventaron esta historia a partir de la voz de dos personajes femeninos y con cuotas de suspenso y terror.

En torno a una problemática de género gira “Un sueño de barrio”, de Falcón, integrante de EQT y quien desarrollará la obra junto a los y las integrantes del taller de teatro para adultos que coordina y con quienes, en pandemia, comenzó a indagar en el radioteatro.

“En breve comenzarán a trabajar con las radios, aún no se sabe una fecha. Se harán por etapas y va a haber un acto en que se va a difundir, estas cuestiones se harán para el año que viene y se irán pautando. Como no será en vivo hay todo un trabajo de producción, no es lo mismo que el radioteatro pero la gente ya tiene un vínculo con la radio así que es volver de una forma diferente”, explica Barrera Oro.

Mendoza tiene un nuevo representante del teatro en el país

A mediados de diciembre, se dio a conocer la noticia de que Sacha Barrera Oro se convirtió en el nuevo representante del INT Delegación Mendoza. Después de un largo y complejo año para los hacedores teatrales, el nombramiento de una nueva figura que permanecerá por cuatro años en el cargo es un rayito de esperanza.

“Es una responsabilidad muy grande este lugar de tomar decisiones y el acompañamiento del INT en los grupos y elencos de Mendoza. Es un trabajo que comencé en estos días. Quedé en orden de mérito primero y ahí empecé a tomar el rol de hacer un diagnóstico informal de las dificultades del teatro en Mendoza por la pandemia que vivimos”, cuenta el hacedor teatral y ahora representante del INT.

El hacedor teatral ocupará el cargo de representante del INT Mendoza por los próximos cuatro años.

El 16 de diciembre se llevó a cabo el nombramiento oficial, dándole a Sacha una responsabilidad enorme en cuanto a materia teatral y administrativa. “A partir de ahí tengo acceso a otra información, si bien antes venía haciendo un relevamiento y al mismo tiempo venía trabajando en la emergencia cultural de Mendoza tratando de impulsar proyectos como un ciudadano más.”

- ¿Cuál es el mayor inconveniente que pudiste apreciar en el teatro mendocino?

- Cuando yo veo la situación, el problema más crítico es que las salas puedan estar en condiciones para una posible apertura gradual. Veo que hay trabajos que viene haciendo el INT con planes de fomento y reacondicionamiento de salas. Ahí justamente se empieza a trabajar es que las salas puedan estar en condiciones para recibir público y sumado al protocolo de salud que está vigente y ha comenzado a funcionar recientemente en Mendoza, es poder garantizar esas cosas.

- ¿Cuáles son las políticas que planeás tomar a partir de ahora?

- Lo que yo quiero hacer es justamente poder tener reuniones con las salas y poder acompañar el INT y comenzar el 2020, que espero que sea antes de que termine el año. Para poder planificar el verano con actividades que van a ser diferentes porque hay que dejarlas en condiciones y el INT ha puesto planes asignando dinero; pero también pensar en el sector más amplio que es el informal, me refiero a quienes hacen teatro en la calle, circo, entre otros. Va a haber un acompañamiento hacia esos lugares más informales, aquellos que no tienen sala. Planificando el verano, sabiendo que puede venir un rebrote pero trabajando en eso y si hay que volver para atrás la idea no es tener un vacío ahí.

- ¿Qué pasará con la presencialidad en las salas? ¿Planeás trabajar en el streaming para estar preparados por un posible rebrote del virus?

- Se está hablando en otras regiones del país y también en Mendoza algo como un aforo al 30%, todo depende la cantidad de las personas que entren. También pensar en el streaming y tenerlo en cuenta, porque si algo hemos aprendido como teatristas es trabajar con la tecnología, pensarlo de una manera inteligente como una herramienta para atraer público, que las obras lleguen a otros lugares pero nunca rescindiendo lo presencial. Creo que las charlas con las salas también vendrán por ese lado para ver cómo conseguir equipos y demás, pero siempre teniendo a la presencialidad en primer lugar.