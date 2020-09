Tom Hanks pagó de su bolsillo una de las escenas más icónicas de “Forrest Gump”

Forrest Gump es una de las películas más taquilleras y con mayor éxito en la historia de Hollywood. Tal es así que ganó seis Óscars en 1995, incluyendo Mejor Película, Mejor Actor para Tom Hanks y Mejor Director para Robert Zemeckis.

Sin embargo, el mítico film podría haber perdido algunas de sus escenas más icónicas, de no haber sido por el empeño y la generosidad de su director y su actor protagonista.

Y es que Hanks ha revelado que él y Zemeckis tuvieron que pagar de su propio bolsillo el rodaje de algunas escenas de la película. En una entrevista con el programa In Depth de Graham Bensinger, el californiano de 64 años recordó la mítica secuencia en la que su personaje recorre corriendo todo EEUU. Un momento inolvidable para varias generaciones y que estuvo a punto de no suceder.

“El estudio dijo que no podía permitírselo”, aseguró el ganador de dos Óscars a Mejor Actor.

Al parecer, Paramount Pictures no quería que Zemeckis rodara una de las escenas más icónicas de la película, pero el cineasta mantuvo su postura y defendió que era demasiado importante como para eliminarla.

Ante la negativa del estudio, Zemeckis se habría sentado con Hanks para considerar la posibilidad de ampliar su participación en la película, lo que condujo a que se repartieran entre ambos el coste de la secuencia.

El propio actor recordó aquel episodio: "Robert dijo: ‘Bien, esto va a costar X cantidad de dólares”. No era una cantidad baja. Y yo dije: “Vale”. Él dijo: “Tú y yo nos vamos a repartir esa cantidad y se la vamos a devolver a Paramount’”.

“Les devolveremos el dinero, pero ellos van a tener que compartir los beneficios un poco más. Y el estudio respondió: “Fabuloso, genial, vale”. Y también fue bueno para nosotros”, concluyó.

No fue la primera vez

Curiosamente, no es la única ocasión en la que el actor tuvo que hacerlo. Aunque prefiere no revelar qué otra escena de Forrest Gump le obligó a poner de su propio bolsillo, sí recuerda que Paramount no podía obtener un seguro para cubrir la producción. De manera que él y Zemeckis, nuevamente, se ofrecieron a compartir ese gasto.

“Nos dijeron: ‘El tiempo es tan malo que no podemos conseguir un seguro que nos cubra. Así que no podéis rodar. Y Bob y yo dijimos: Nosotros cubriremos el seguro. Y lo hicimos'”, destacó

Por supuesto, todas estas apuestas de Hanks y Zemeckis dieron sus frutos cuando Forrest Gump recaudó la friolera de 581 millones de euros (677 millones de dólares) en todo el mundo, se alzó con seis de las principales estatuillas doradas y se convirtió en una de las películas más queridas en todo el mundo.

No es de extrañar que el estudio encargara al guionista Eric Roth escribir una secuela llena de ideas alocadas –que, por fortuna para muchos fans de Forrest Gump, nunca llegó a despegar.

En cuanto a los beneficios que le habría reportado a Hanks, se estima que podrían estar en torno a los 55 millones de euros (65 millones de dólares).

Por otro lado, en su entrevista Hanks también recordó cómo tuvo que luchar por encontrar al personaje, hasta el punto de que Zemeckis decidió desechar los primeros tres días de rodaje.