Tina Turner volvió con todo: alcanzó el puesto 1 en el ranking Billboard

Tina Turner es legendaria y su don musical es único. Ella se retiró de la música en 2013 pero volvió con todo con el remix de su éxito “What’s Love Got To Do With It”; lo hizo con el productor noruego DJ Kygo.

Con apenas tres días de haber sido lanzado, la nueva versión de la canción ya se posicionó en el primer lugar de la cartelera Billboard. Así lo informaron desde la propia organización de Billboard, especializada en la industria de la música y el desempeño de los temas más populares.

“What’s Love Got To Do With It” es parte del disco “Private Dancer” de Tina, que en 1984 le dio cuatro premios Grammy y resultó ser el segundo álbum más vendido del año. Además de ocupar la primera posición en la lista The Billboard Hot 100.

La canción fue escrita por Graham Lyle y Terry Britten y su título le dio el nombre a la película sobre la vida de Turner, protagonizada por Angela Bassett en 2003.

En esta versión actual del tema, se pueden escuchar ritmos que recuerdan a la música disco de finales de los 70.