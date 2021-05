Timothée Chalamet será el nuevo Willy Wonka en la precuela de “Charlie y la Fábrica de Chocolates”

Según un anuncio de Warner Bros. y The Roald Dahl Story Co., Timothée Chalamet dará vida a un joven Willy Wonka en una película musical sobre los primeros años de vida del famoso personaje.

A 16 años del estreno de “Charlie y la fábrica de chocolate”, el joven actor franco-estadounidense tendrá el enorme desafío de superar la recordada actuación de Johnny Depp, quien gracias a su impactante personificación, elevó en popularidad al excéntrico personaje.

Timothée Chalamet en los Oscar. (Foto: AFP).

El filme titulado “Wonka” contará la dirección de Paul King, conocido por su saga de comedia familiar “Paddington”. Esta nueva versión será un musical sobre los orígenes del maestro y creador de la icónica fábrica de chocolate. El actor nominada al Oscar por “Call Me by Your Name” tendrá que entrenarse arduamente ya que, además de cantar, deberá hacer bailar a su personaje.

Gene Wilder y Johnny Depp protagonizaron a Willy Wonka en las dos versiones para el cine del cuento de Dahl.

Recordemos que Gene Wilder protagonizó la película de 1971 “Willy Wonka and the Chocolate Factory” (”Willy Wonka y la fábrica de chocolate’') basada en el popular libro de Roald Dahl. En la versión de Tim Burton de 2005, Johnny Depp interpretó a Wonka en un estreno de Warner Bros. que recaudó 475 millones de dólares a nivel mundial.

Esta cinta será estrenada en 2023 y se suma otra serie de proyectos dentro del universo del chocolatero, como el que está encabezando el realizador Taika Waititi (Jojo Rabbit), quien prepara una serie animada que tendrá dos partes y se emitirá vía Netflix.

Una de ellas se enfocará en el universo de Charlie y la fábrica de chocolate, tal como lo concibió Dahl. La otra tendrá a los Oompa-Loopmas (Umpa Lumpas) como protagonistas absolutos.

Chalamet tiene una carrera en amplio ascenso y en los próximos meses, estrenará dos de los títulos más esperados del año: por un lado,”The French Dispatch”, que supone el regreso de Wes Anderson; y por el otro, la versión que Denis Villeneuve preparó de “Dune”, el clásico de ciencia ficción cuyo estreno está previsto para el 1 de octubre.