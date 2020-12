The Beatles, el regreso. Peter Jackson trae un detrás de escena nunca antes visto

“Este no es un trailer. Es un montaje de las 56 horas no vistas de la película”, comienza diciendo Peter Jackson, en la presentación de su nuevo documental “The Beatles: Get Back” que espera ser estrenado en agosto 2021. Se trata de una revisión de la clásica Let It Be, que finalmente verá la luz luego de las postergaciones obligadas por la pandemia. Para no hacer la espera tan larga, Jackson ha querido compartir con los fans un extracto de la película.

La edición estilo siglo XXI, muestra una seguidilla de imágenes de los cuatro músicos de Liverpool, en la que aparecen alegres, haciendo bromas y disfrutando de los ensayos, muy distintas a las escenas cargadas que caracterizaron al original filme de 1970 dirigido por Michael Lindsay-Hogg, mucho más mesurado (por no decir pesado).

Entre otras cosas, el anticipo muestra al grupo musicalizando una especie de noticiero cantado a cargo de John Lennon, quien se mofa de un artículo en un diario que da cuenta de unos supuesto problemas de George Harrison con la policía francesa; como así también el ensayo de la canción “Get Back”.

También se pueden apreciar diversas bromas y morisquetas de los músicos ante las cámaras, con especial protagonismo de Ringo Starr; o a John y Paul McCartney en una hilarante versión de “Two Of Us”.

Jackson, realizador de la trilogía de “El Señor de los Anillos” y de “King Kong”, entre otras cintas, comenzó a trabajar hace cerca de dos años en este proyecto de Disney, con la bendición de los integrantes del grupo y sus herederos.

Esa producción, ganadora de un premio Oscar, evidenciaba el malhumor y la tirantez existente entre los cuatro integrantes de la banda, sin embargo los nuevos cortes mostrados por Jackson echan por tierra con esa arraigada creencia.

“Get Back: The Beatles” iba a ser estrenada a mediados de este año pero la pandemia de coronavirus retrasó la labor del director, según contó él mismo al presentar este anticipo.

Al comienzo del video promocional, que dura cinco minutos, el director anuncia que el equipo de producción ha reanudado su trabajo después del brote de Coronavirus en Nueva Zelanda. También declara que se encuentran a la mitad del proceso de edición y que quieren compartir un extracto de la producción para que vean por dónde va a ir la película. De esta manera, Peter ha deleitado a todos los fans de The Beatles con un inesperado regalo navideño de cinco minutos con el que espera “que les traiga una sonrisa a todos y una alegría muy necesaria en este momento difícil”.

"Ojalá te ponga una sonrisa en estos tiempos bastante sombríos en los que estamos", concluye el cineasta.

42 minutos en una azotea durante una ventosa mañana en Saville Road, bastaron a los Beatles para registrar uno de los momentos memorables de la cultura pop. Con el pretexto de concluir la película que documentaba el proceso de un nuevo disco, la mañana del 30 de enero de 1969 los de Liverpool subieron a la parte alta del edificio de Apple Corps, para recordarse un poco a sí mismos y al resto del mundo, que aunque ya no eran los chicos agradables que tomaron al mundo por asalto, aún en esos días previos al quiebre eran una banda descomunal.

Glyn Johns editó noventa horas de grabación para crear el álbum Get back, con un sonido muy desnudo, sin artificios, de acuerdo con los deseos iniciales. A Paul le gustó, pero a sus camaradas no.

El sueño se acababa ya que McCartney, quien intentó oponerse a la salida del álbum, dejó el grupo un mes antes de su publicación. Era el fin de los Beatles.