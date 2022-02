Soledad Pastorutti invitó a cantar a una nena mendocina en su show y le cumplió el sueño

Soledad Pastorutti brindó un recital en el Festival de la Tonada, celebrado el fin de semana en Tunuyán, donde deleitó con las nuevas canciones de su álbum “Parte de mí”, clásicos del folclore y los hits bailables de su carrera.

Un momento ovacionado del show ocurrió cuando la cantante subió al escenario a Luz Milagros, una nena mendocina de 10 años que se había presentado en la peña y que cautiva al público con su dulce voz.

En medio del recital, La Sole se salió de su repertorio planificado y llamó al escenario del Anfiteatro Municipal a Luz Milagros. La nena previamente había compartido un video en las redes sociales, contando que su sueño era cantar junto a la artista de Arequito, a quien admira. Y así se cumplió el viernes pasado (ver minuto 49 en el video).

Soledad invitó a Luz Milagros para cantar a dúo la balada “Cómo será”, lanzada en 1999. Ambas se lucieron con apenas un piano de fondo y recibieron la ovación de los espectadores.

“La verdad que es una muy dulce cantante. No lo puedo creer. No ensayamos, ella no probó sonido... ¡Tiene una cancha para el escenario! Me miraba y nos entendíamos. Me alegraste la noche”, confesó La Sole sobre la pequeña de 10 años.

“Para ser cantante hay que estudiar mucho, hay que prepararse. Aprovechá tutoriales, que tu mamá te alentará... Yo cuando empecé vivía en mi pueblo y era difícil también. Todo fue al tuntún. Vos que tenés muchas opciones, aprovechalas y aprendé de todo el mundo”, le dijo la jurado de “La Voz Argentina” a su invitada.

Luz Milagros, la nena de 10 años que cantó con Soledad Pastorutti en Mendoza - Captura de video

En las redes sociales, la mamá de Luz Milagros compartió emocionada el sueño cumplido de su talentosa hija y agradeció a La Sole por el espacio en su show para compartir nuevos talentos.

El posteo de la mamá de Luz Milagros, la nena mendocina que La Sole invitó a cantar en Tunuyán

Soledad Pastorutti se reencontró con el tanguero mendocino de “La Voz Argentina”

Como en otros recitales, La Sole decidió invitar nuevamente a exparticipantes de “La Voz Argentina”, programa donde ha sido coach en varias ocasiones.

En Mendoza, la artista sumó a su show al sanrafaelino Emanuel Rivero Famá, quien se había ganado el corazón de los televidentes en 2021 con su voz para el tango.

Emanuel Rivero Famá, el mendocino y tanguero de "La Voz Argentina", cantó con La Sole en Tunuyán - Captura de video

En el Festival de la Tonada, Soledad y Emanuel interpretaron “Garganta con arena”, el tema popularizado por el fallecido Cacho Castaña.