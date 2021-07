Socios y sabuesos, la remake de Disney que llega en formato de serie para niños y nostálgicos

La clásica película de 1989, Socios y Sabuesos, protagonizada por Tom Hanks, tiene una vuelta de tuerca en la nueva serie de Disney+, en la que el hijo del fallecido detective Scott Turner (Tom Hanks), también enrolado en la policía, hereda de su padre un perro enorme y caótico que le complica la vida. La serie está protagonizada por Josh Peck, Carra Patterson en el papel de Jessica Baxter, la valiente y astuta compañera de Scott; Brandon Jay McLaren como Xavier Wilson, un enigmático policía; Anthony Ruivivar como James Mendez, el jefe de Scott, con una debilidad secreta por el nuevo perro de Scott; Lyndsy Fonseca como Laura Turner, la dulce hermana de Scott y amante de los animales; Jeremy Maguire como Matthew Garland, el hijo de Laura y amante de los perros; y Vanessa Lengies como Erica Mouniere, la peculiar directora del programa de adiestramiento canino de la Policía Federal. Cinco dogos de burdeos interpretan a Hooch, el adorable y baboso perro de Scott.

Scott Turner, en el momento de recibir al perro como herencia . Disney+

La serie es original de Disney+ y consta de 12 episodios, producida por 20th Television. Matt Nix es el creador, productor ejecutivo y guionista de la serie. McG es uno de los productores ejecutivos y dirigió el primer episodio de la serie. Michael Horowitz, Robbie Duncan McNeill y Mary Viola también se desempeñaron como productores ejecutivos y Josh Levy como coproductor ejecutivo. Sin embargo hay que destacar un dato curioso: esta no es la primera vez que existe la idea de que “Socios y sabuesos” se transforme en serie. La ABC justo después de la película grabó un piloto para una ficción con el actor Thomas F. Wilson (Biff Tannen en “Volver al futuro”) y con el mismo perro del filme, llamado Beasley.

El trailer, que estrenó el jueves pasado en la plataforma Disney+ muestra que este nuevo Hooch es muy similar al original, lo que significa que a Scott hijo le causará innumerables problemas, aunque le será de gran ayuda a la hora de resolver crímenes.

Una de las dudas que plantea la nueva propuesta es el por qué de la muerte del personaje de Tom Hanks. El hecho de que le dejase una carta de despedida junto con el perro indica que su padre sabía que iba a morir, lo que descarta que su fallecimiento haya sido repentino.

En esta ocasión, según publicó el portal Deadline en febrero de 2020, “Socios y sabuesos” tocará de fondo los motivos de la muerte de Scott padre. Porque, aunque su desaparición haya sido esperada por sus familiares, todo indica que fue provocada por un terrible accidente laboral que podría no haber sido como tal.

En la película con Tom Hanks fue icónica para toda una generación .

Días previos al estreno, la plataforma organizó una rueda de prensa mundial en la cual los actores relataron sus impresiones acerca de la nueva tira y detalles de la realización. En cuanto a la consulta de cómo se habían preparado físicamente para las escenas de riesgo, el actor Brandon Jay McLaren, que interpreta al enigmático policía Xavier Wilson, expresó: “Todos estamos en excelente estado, así que no fue difícil. Estoy bromeando”, provocando la risa de sus compañeros. “La verdad es que fueron muy divertidas, estábamos rodeados actores que hacían los doble de riesgo y los veíamos luchar para las escenas”, asegurando que no tuvieron que arriesgar sus vidas, aunque agregó “En algunas secuencias pasamos frío y eso fue el verdadero desafío”.

El joven Turner y Hooch, en el trabajo . Disney+

Anthony Ruivivar, en el papel del jefe James Mendez, aclaró que “yo nunca tuve escenas de acción, espero que en la segunda temporada el jefe tenga que estar en llamas y corriendo por las calles”, dijo a modo de broma.

Carra Patterson, en el papel de Jessica (compañera de Scott) explicó cómo fue su composición del papel: “Yo estuve preparándome físicamente en casa. En realidad, estuve desde el inicio del casting y fui interiorizándome del personaje. Quedé seleccionada en febrero del 2020, luego todo se detuvo, no sabíamos si se iba a hacer la serie, y ahí me enteré que estaba embarazada. Así que fui integrando mi embarazo al papel. Fue grandioso”, afirmó.

Una película ideal para los amantes de los perros . Disney+

Por su parte, Reginald VelJohnson fue consultado acerca de su regreso, ya que en la versión original, había interpretado al detective David Sutton. Ante la pregunta de si había tenido que volver a ver la película de 1989, respondió “estoy bastante más viejo que en la película original y es difícil establecerse en el personaje de aquel momento, pero creo que lo pude hacer con una nueva perspectiva y disfruté mucho trabajar con gente nueva”.

El perro se roba el protagonismo de la serie . Disney+

Por último, Josh Peck como hijo y sucesor Scott Turner, fue consultado acerca de qué cosas tomó de Tom Hanks y cuáles dejó de lado al armar su caracterización. “Es una gran pregunta porque seguramente estuve tratando de emular a uno de los grandes actores de todos los tiempos. Ver a Tom Hanks en aquel momento, que ya era un actor conocido y cómo manejaba las escenas, era como un samurai”, dijo refiriéndose a las escenas en las que era arrastrado por Hooch. El intérprete también reveló que uno de sus objetivos era mantener la esencia de la actuación de Hanks. “Cuando nos estábamos preparando para comenzar la serie estudiamos algunas opciones de vestuario que Tom Hanks lleva en la película, y terminamos eligiendo el mismo estilo, que es perfecto”, explicó el artista, que describió cómo fue trabajar con perros. “Son espectaculares. Me he enamorado de todos ellos”, comentó.

Afiche oficial . Disney+

Sinopsis

La vida del joven y ambicioso policía Scott Turner se altera por completo cuando hereda a Hooch, un perro baboso y caótico. Su nueva mascota no hace más que causar complicaciones que terminan por destrozar su departamento y amenazar su prometedora carrera. A pesar de su mal comportamiento, Hooch resulta ser una sorprendente ayuda para todo, desde la búsqueda de fugitivos hasta la protección de testigos. Scott, desesperado por entrenar a su nuevo socio canino para que deje de ser bochornoso, recurre a Erica, una entrenadora de perros de la Policía Federal. Ella le enseña a Scott a comprender a Hooch para que logren trabajar juntos y Scott recibe la ayuda de Erica sin percibir que ella está loca por él. Mientras Scott se adapta a trabajar con su perro, cuenta con el apoyo y la guía de dos policías experimentados: Jessica Baxter, quien se esfuerza por hacer que Scott se concentre en lo que de verdad importa, y el enigmático Xavier Wilson, un tipo raro con mucha sabiduría que compartir. Hooch también resulta ser la llave de la vida amorosa de Scott, ya que se encuentra en el centro del triángulo amoroso que Scott hace con Erica y su antiguo amor, la fiscal Brooke Mailer. Erica es servicial, divertida, está totalmente embelesada con Scott y adora a Hooch, sin embargo, Scott está más interesado en Brooke, una chica seria y ambiciosa, a quien no le entusiasma para nada su perro baboso. Paralelamente a su trabajo con la Policía, Scott se une a su hermana Laura con el propósito de investigar un caso misterioso que quedó inconcluso cuando el padre de ambos murió. Scott y Laura no saben con exactitud de qué se trata, pero algo les dice que el nuevo perro de Scott es la clave de todo. Junto con David Sutton, el antiguo compañero de su papá, comienzan a desentrañar un hecho grave escondido en la pequeña y dormida ciudad de Cypress Beach. El tiempo corre, hay vidas inocentes en riesgo y Hooch parece ser el único que entiende lo que pasa. Scott acaba por darse cuenta de que la única salvación es arriesgarlo todo por la mascota que nunca quiso.