Siguiendo los pasos del padre: Scott Eastwood conquista Netflix

Cuando se lleva el apellido Eastwood, nadie puede decir que no se tenga el camino allanado para hacer carrera en Hollywood. Se abrirán muchas puertas, cierto. Pero también puede resultar agobiante el peso que se tiene que cargar: no cualquiera es hijo de una leyenda del cine.

Scott Eastwood (California, 1986) puede dar fe de eso. De hecho, pese a que se ha preocupado por hacer una carrera radicalmente distinta a la de su padre Clint, enfocándose en películas pochocleras de acción y en discretos roles secundarios, no puede sacarse todavía de encima las odiosas comparaciones. Y el parecido físico tampoco ayuda: su mirada recta y salvaje es calcada de la del protagonista de “El bueno, el malo y el feo” y “Harry, el sucio”.

Aunque ha estado bajo las órdenes de su padre en películas como “Gran Torino” e “Invictus”, a Scott lo ubicamos mejor por otros títulos: “Rápidos y furiosos 8″ o “Titanes del Pacífico: La insurrección”. Hasta ha aparecido en algún videoclip, como “Wildest Dreams” de Taylor Swift.

De ahora en adelante, se ha planteado “hacer mejores películas, menos pero más exigentes”, según dijo al medio español ABC a principios de este año. Un 2022 con laureles para su carrera: estrenó “Quiero que vuelvas” en Amazon Prime Video, en febrero, y desde hace más de una semana que sus películas “Instinto peligroso” y “La batalla de Kamdesh” se mantienen en los primeros puestos (incluso seguidas, en el primero y segundo lugar) entre lo más visto de Netflix a nivel global. Una comedia liviana, una de acción y una película bélica demuestran que es un actor versátil.

En “Instinto peligroso” (“Dangerous”, 2021), dirigida por David Hackl, interpreta a Dylan “D” Forrester, un ex integrante de los Seal estadounidenses que intenta exorcizar su pasado sangriento yendo a terapia (el psicoanalista es el mismo Mel Gibson). En un momento, se entera que su hermano menor falleció y no duda dos veces en ir hasta la isla donde él vivía junto a su familia, para saber qué es lo que le pasó. Pero hay un detalle no menor: “D” está en libertad condicional y tiene un dispositivo en su pierna que revela su ubicación, por lo que él también será perseguido por el FBI.

Por otra parte, en “La batalla de Kamdesh” (“The Outpost”, de 2020) es un soldado estadounidense que combate en Afganistán. Lo shockeante de la película es que los hechos que narra están inspirados en la realidad: en 2009, un pequeño equipo de 53 soldados tuvo que enfrentarse contra más de 400 combatientes talibanes durante la operación llamada “Libertad duradera”, que fue contada con lujo de detalle en el libro homónimo de Jake Tapper, cronista de guerra, en el que también se basa la película.

No sería extraño que Netflix “fiche” a Scott Eastwood para empezar a producir películas propias, después de ver el atractivo que su sola presencia tiene para la audiencia. Eso mismo ya ha sucedido con otras celebridades como Halle Berry y Sandra Bullock.

Una tragedia personal

Cuando daba los primeros pasos de su carrera, en 2014, Scott sufrió una durísima pérdida. El 24 de septiembre sufrió un accidente automovilístico junto a su novia Jewel Brangman, de 26 años. Aunque él casi salió ileso, ella falleció instantáneamente: “Saltaron los airbags, pero uno de ellos, al inflarse, lanzó un proyectil que le atravesó el cuello y le partió la columna vertebral”, reveló en 2020 el actor. “Nunca le había contado esto a nadie”, confesó.

La conmoción lo llevó a aislarse, a demorar su carrera, pero también a ser “juzgado” por algunos medios de Los Ángeles. Pero lo que ofendió al padre Jewel fue su decisión de cortar todo vínculo con él y su familia: lo acusó de no haberlo llamado después de su muerte y no mandar ni un ramo de flores al velorio. “No me puse en contacto antes porque no sabía qué decir”, dijo mucho después Scott sobre esa herida.

Scott Eastwood en otras plataformas

1- “Escuadrón Suicida” (“Suicide Squad”, 2016): Esta tercera entrega del universo extendido de DC fue escrita y dirigida por David Ayer y protagonizada por un elenco que incluyó a Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis, Jai Courtney, Jay Hernández, Adewale Akinnuoye-Agbaje y muchos otros más, entre los que estuvo Scott Eastwood. En la película, una agencia secreta del gobierno dirigida por Amanda Waller recluta supervillanos encarcelados para ejecutar misiones peligrosas de operaciones negras y salvar al mundo de una poderosa amenaza a cambio de sentencias reducidas. En Apple TV+.

2- “Snowden” (2016): Oliver Stone dirige esta película autobiográfica sobre Edward Snowden, interpretado por Joseph Gordon-Levitt. La épica historia del hombre que en 2013 puso en jaque a los Estados Unidos al filtrar documentos secretos de la NSA, lo que lo llevó a abandonar su novia, su carrera y hasta su país. Entre los papeles secundarios, donde destaca el mismo Nicolas Cage, está Scott Eastwood. En Star+.

3- “Rápidos y furiosos 8″ (”The Fate of the Furious”, 2017): la octava parte de una de las sagas más taquilleras del cine también lo incluyó, interpretando a Little Nobody, el principal colaborador de Mr. Nobody. Está prácticamente confirmado que la décima entrega, que se estrenará el año que viene, también lo tiene de regreso. En Apple TV+.

4- “Titanes del Pacífico: La insurrección” (“Pacific Rim: Uprising”, 2018): Dirigida por Steven S. DeKnight, se trata de la secuela de la película de 2013. Después de la primera invasión extraterrestre que sufrió la humanidad, los Kaiju (una raza de alienígenas colosales) siguen acechándonos, emergiendo desde un portal interdimensional en el fondo del océano Pacífico. En Apple TV+.

5- “Quiero que vuelvas” (“I want you back”, 2022): Comedia romántica dirigida por Jason Orley y protagonizada también por Charlie Day, Jenny Slate, y Gina Rodriguez, nos cuenta cómo dos extraños, Peter y Emma, se compadecen cuando se dan cuenta de que ambos han sido abandonados y que sus exparejas ya han comenzado nuevos romances. Lejos de resignarse, intentarán reconquistarlos. “Es como las películas de los años noventa o principios de 2000, de un estilo que ya no es habitual ahora, con un tono realmente clásico, parecida a ‘Cuando Harry conoció a Sally’ pero exenta de cualquier tipo de clichés”, la describió Scott al momento de su estreno, en febrero de este año en Amazon Prime Video.