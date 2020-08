¡Show en cuarentena! La Jaula de la Moda tendrá su función teatral vía streaming

Por el creciente éxito del programa “La Jaula de la Moda”, el ciclo del canal Ciudad Magazine dejará momentáneamente el estudio de televisión y realizará una versión para teatro.

En plena cuarentena y auge de los shows vía streaming, el programa que fue galardonado con el Martín Fierro de Cable de Oro 2017 tendrá su función teatral y virtual el próximo 22 de agosto a las 20 horas.

Mariano Caprarola, en contacto con el portal Ciudad habló del espectáculos que están preparando para fin de mes junto a Horacio Cabak, Claudio Cosano y Fabián Medina Flores.

“Es un resumen de las carreras de nosotros tres, donde vamos a hablar de lo que nos pasa a nosotros con la moda, de nuestra experiencia. Los tres hemos trabajados con estrellas, y en mi lista no tengo a ninguna pendiente partiendo desde Mirtha Legrand y Susana Giménez, pasando por Araceli González y Andrea Frigerio”, comentó el fashionista.

Luego agregó: “Tiene que ver un poco con jugar con nuestras vivencias y con la cuota que me caracteriza de humor, con la moda y reírme de mí para después poder reírme con la gente. Es una nueva experiencia, aunque estoy acostumbrado a tener público en todo lo que hice, como cuando trabajé en teatro o cuando iba a conducir desfiles al interior. Pero ahora me toca jugar con la imaginación, y me encanta. Visualizaré una platea repleta con la gente que nos sigue a diario”.

“Va a pasar un poco de todo, hay un libro a seguir y espacio para la improvisación. También vamos a jugar con las críticas, pasando por diferentes momentos. Estoy buenito, lo mío va a hacerle pasar un buen momento al público para hacerlos reír”.

“La venta de entradas va súper bien, estamos muy contentos. Los chicos están entre nerviosos y contentos porque es la primera vez que van a hacer algo así”, concluyó Mariano Caprarola entusiasmado.