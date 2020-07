Horacio Cabak y el accidente doméstico que lo dejó internado

Horacio Cabak dejó a todos sorprendidos al revelar que permaneció 10 horas internado en el Hospital Austral por un accidente doméstico. “No podía abrir los ojos, fue tremendo”, confió en “Polémica en el bar”mientras lucía lentes de sol.

Mariano Iúdica quiso saber más sobre lo sucedido y el rubió contó: “El protocolo era clarísimo, me llenaron de pregunta. Estuve seis horas con suero y medicación porque por dos horas no pude abrir los ojos. Experimentarlo por dos horas fue tremendo”.

Además, el conductor de “La jaula de la moda” detalló: “Yo me duché, me puse una crema en la cara que uso habitualmente y sin querer me rocé el borde de los ojos. A la media hora, mi mujer me dice: ‘Hoy fuiste a la cama solar... Te fuiste a tomar sol’”.

Y continuó: “Los ojos se me empezaron a poner cada vez más colorados, se fueron todos a dormir y yo me quedé despierto. Hasta que se me empezaron a inflamar. Me lavé con agua fría, pero no había caso. Y en un momento, se me cerraron”. A lo que sumó: “Los ojos estaban prendidos fuego del lado de adentro y los párpados absolutamente inflamados. Con los ojos cerrados, la fui a buscar a mi mujer, que hacía tres horas que estaba durmiendo”.

“No puedo ver, buscame un corticoide”, reveló que le dijo a su pareja, quien lo subió al auto y llevó al sanatorio. Pasadas las dos horas, Horacio pudo abrir un poco los ojos y recién a la mañana lo vio un oftalmólogo.

“No hay daño pero están irritados, no están televisivos”, dijo sobre su estado de salud actual. Y ante el pedido de sus compañeros de programa, se sacó por unos segundos los lentes.