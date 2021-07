Se reúne The Faces, la legendaria banda que lanzó a la fama a Rod Stewart y Ron Wood

The Faces, legendaria banda británica de principios de los ’70 que lanzó a la fama al cantante Rod Stewart y al guitarrista Ron Wood, se reunió para grabar nuevas canciones.

Así lo confirmó el integrante de The Rolling Stones al diario The Times UK, en una entrevista en donde reveló que también será de la partida el baterista original Kenney Jones, conocido además por suplantar a Keith Moon en The Who.

Los tres sobrevivientes de la banda -el bajista Ronnie Lane y el tecladista Ian McLagan fallecieron en 1997 y en 2014, respectivamente- ya habían trabajado en nuevos temas en otras ocasiones y hasta hubo una gira, aunque Rod Stewart no participó y fue reemplazado por Mick Hucknall, cantante de Simple Red.

The Faces fue una banda central del rock británico en la primera mitad de los ’70, surgida de la reestructuración de The Small Faces cuando su líder, el fallecido Steve Marriot, abandonó el grupo.

El suceso alcanzado como solista por Rod Stewart y el desembarco de Ron Wood en The Rolling Stones, en 1975, pusieron punto final a la agrupación.

Además de esta iniciativa, el guitarrista reveló en el reportaje al periódico británico que también elabora nuevo material junto a Mick Jagger para la reedición del disco “Tattoo You”, que este año celebrará su 40º aniversario.