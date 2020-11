Samuel West, actor de “The Crown”, protagoniza la nueva versión de un clásico inglés para streaming

El prestigioso actor británico Samuel West, está presentando su último trabajo en la plataforma Acorn TV. “Todas las criaturas, grandes y pequeñas” es la nueva remake de una famosa serie de la BBC, basada en el libro del veterinario inglés Alf Wight bajo el pseudónimo de James Herriot, en la que cuenta cómo un joven escocés recién recibido, que se traslada a Yorkshire, Inglaterra, para trabajar bajo el mando de un veterinario exigente y poco amigable.

Samuel West, justamente interpreta a Siegfried, el veterinario seco y estricto, que toma a James Herriot bajo tu tutela profesional.

La serie se emitió en dos oportunidades anteriores, con rotundo éxito. La primera salió en 1978 y duró hasta 1980. En esa oportunidad, el papel principal estuvo interpretado por Anthony Hopkins. La segunda versión se emitió entre 1988 y 1990 con Robert Hardy como Siegfried.

West es conocido por su trabajo de dirección tanto en el escenario como en la radio, y la televisión. Además ha trabajado como actor en todas las plataformas. Actualmente se puede escuchar su maravillosa voz y acento británico en SoundCloud, donde recita poemas a pedido de sus la sus fans y seguidores.

Samuel West, hijo mayor de la pareja de actores Prunella Scales y Timothy West, y nieto del actor Lockwood West, comenzó en el escenario e hizo su debut teatral en el Orange Tree Theatre de Londres en 1989. Apareció en películas como La mansión Howard (Howards End); Las horas más oscuras (Darkest Hour) y Notting Hill, entre otras.

En televisión interpretó papeles en episodios de Muerte en el Paraiso (Death in Paradise), The Crown y Mr Selfridge. Ha sido nominado innumerables veces y ganó seis premios a lo largo de su carrera.

En esta entrevista exclusiva con Los Andes, hablamos de la nueva serie, su personaje y las distintas dificultades que atraviesa el mundo en estos momentos tanto como en la época en que se desarrolla la historia.

- ¿Cómo se siente interpretar el mismo papel que antes hicieron Anthony Hopkins y Robert Hardy?

- Es una muy buena pregunta. Me siento muy honrado de tener este trabajo. Trabajé con Robert Hardy en una película y trabajé con Anthony Hopkins en una muy buena película, y disfruté las dos mucho. El retrato de Siegfried fue muy diferente. Pero lo volví a ver y es un rol suficientemente grande para ser retratado por diferentes personas. Pero verdaderamente siento que tengo una conexión con el personaje, y también leí de los fans de Robert Hardy en Twitter que estaban complacidos de que hubiesen sido elegidos para el rol. Creo que para mucha gente Robert Hardy siempre va a ser Siegfried, y por mí está bien. Tengo un humor diferente y mi estilo es un poco más cinemático, y he cambiado algunas cosas con respecto a la historia de Siegfried. El modo que estamos contando la historia es un poco menos bromista que en el libro, que es como Robert Hardy lo interpretó. Porque en la vida real su esposa muere de polio, entonces decidimos ir por ese lado, lo cual dio sentido a muchas de las cosas que le ocurren a Siegfried en algunos momentos, lo libera y lo vuelve explosivo por momentos. Pero lo que verdaderamente creo es que el papel de Siegfried es un poco menos bromista y estaba emocionalmente bloqueado. Pero creo que es un rol fantástico y estuve un poco nervioso por hacer un rol que había sido llevado a cabo por otros dos actores increíbles anteriormente. Siempre es bueno cuando algún papel te llega con algo de reconocimiento, como por ejemplo Hamlet o Dr. Who. La gente quiere ver qué puedes hacer con eso. Yo trato de estar a la altura de las circunstancias con el rol que me toca.

- ¿Cuáles son las semejanzas entre Siegfried y vos?

- Un montón. Me parece. Primero que nada, yo trato de ser mucho más fluido en el área de la ciencia. Aunque me interesa mayormente la física y la astronomía. Me gusta más ese aspecto de él. Creo que él es más temperamental. No que tenga mal temperamento. Yo puedo ser bastante cascarrabias por momentos. Ama a su hermano. Una gran diferencia es que yo soy muy unido con mi mamá y mi papá. Y el tener que cuidar a un hermano menor, en reemplazo de tu padre es muy diferente. Yo ahora tengo hijos, tengo uno de tres y uno de seis que ven el programa. Solía verlo con mis padres cuando tenía doce años. Y ellos ahora lo ven conmigo en un sofá diferente. De alguna manera James (ayudante del protagonista) es el hijo que nunca tuvo, por eso puedo encontrar algunas similitudes interesantes. Recuerdo haber leído una historia sobre Siegfried una vez, en la que le disparó con una escopeta a una pared porque quería que todos se fueran. Y pensé, “esa sí que es una escena interesante”. Me hubiese gustado hacer algo así, pero no creo que alguna vez hubiese podido verdaderamente hacerlo. ¿Cómo sería interpretar a alguien que verdaderamente lo haga? Él simplemente lo hacía, disparaba y todo el mundo se iba a su casa.

- El personaje de Siegfried mantiene su palabra aún contra sus propios intereses. ¿Creés que eso es una virtud en la actualidad o no?

- Creo que está bien y me gusta mucho de él. Es anticuado pero en un buen sentido, me parece. No es un amante moderno. Le gusta coquetear pero su relación más complicada es con una mujer mayor, que es su ama de llaves, la señora Hal. Por eso Siegfried piensa que está a cargo de ella también.

- ¿Por qué Siegfried es tan estricto?

- Es una muy buena pregunta. Creo que heredó una idea muy fuerte de su padre de que debía ser exitoso y para que su padre piense que ser veterinario era como ser doctor. Entonces él lleva a Tristán (hermano del personaje de Siegfried) a que sea exitoso en la práctica. Eso es algo que le pasa a muchos hermanos mayores, por ejemplo eso es algo que me pasa a mí que soy hermano mayor. Siento que soy un poco más serio que mi hermano. Cuando mi hermano viene a Londres, siento que no tiene que ser tan obediente, por ejemplo. Muchos de los que son segundos, no sienten esa presión y tienen mucha más libertad. ¿Cómo es que no se puede ser serio y divertido a la vez?

- La historia transcurre entre la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad estamos atravesando una pandemia. Si pudieras elegir ¿en cuál de las dos épocas preferirías vivir?

- Creo que es una pregunta muy difícil porque hay muchas similitudes, así como hay muchas diferencias entre 2020 y 1937. Creo que era muy difícil vivir en la década del 30 entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial porque en esos 20 años hubo toda una generación de soldados que marcharon a la muerte, y los que vivían en 1937 pensaban “Alto! No acabamos de vivir esto? No es posible que repitamos esto otra vez”. De todos modos, la amenaza se debe haber sentido muy rara, y creo que mucho de lo que ocurrió en 1939 lo podemos aplicar ahora. La idea de comunidad, unidad, y la sensación de un colectivo que se preocupa por sus miembros y no de manera individual como a veces hemos hecho en Gran Bretaña. En términos generales, (hay avances) como por ejemplo el cuidado animal que ha mejorado en el 2020 y me gustaría ver cómo continua. Pero igual antes se vivía con mucha más armonía con la tierra. Y en 1937 el uso del carbón era mucho más manejable. Por otro lado los niños, era mucho más horroroso ser un niño en aquel momento que en el 2020.

- Estoy fascinada con los paisajes, las casas de piedra, el vestuario y los detalles de mobiliario. ¿Filmaron en lugares reales o es escenografía?

- En términos del paisaje, filmamos en una mansión en York. Y ahí vivimos y trabajamos. Ésta, también fue preparada por el director, quien nos permitió filmar en algunos ángulos y tomas muy interesantes, lo cual ayudó mucho a la filmación en comparación con un set. Además, disfrutamos mucho de tener un solo lugar para filmar. Y eso realmente ayudó a la sensación de ensamblaje con el equipo. Y eso fue una enseñanza muy importante para nosotros.

- ¿Filmaron con animales reales?

- Sí, porque no es como en 1937. No se puede filmar nada sin animales que no estén entrenados. Entonces tenés que trabajar con una combinación de animales muy entrenados, veterinarios, y especialistas en cuidado animal que se van a preocupar de ellos. Si vas a simular que una vaca se hunde, tenés que tener una vaca muy entrenada. De todos modos, los animales son mucho más confiables que los humanos.

- Leí que que querías filmar con una rata. ¿Por qué?

- Tuve una antes de ser padre, y es una mascota hermosa, muy cariñosa. Mi hija mayor se interesó mucho en la posibilidad de tener una. Recuerdo guardar una en mi jumper cuando estaba en mis veinte y mis treinta.

- ¿Cómo se siente manejar el Rover?

- Ohhh, es un vehículo hermoso porque es muy grande y pesado, porque es la versión de 1937. Verdaderamente lo disfruté.

- ¿Habrá una segunda temporada de la serie?

- Sí, va a haber una segunda temporada. Habiendo disfrutado tanto la primera, verdaderamente estoy esperando que haya una segunda porque como actor es excelente interpretar un rol que te dé tanta satisfacción.

* Colaboración en la traducción del inglés al español: Federico Simonovich