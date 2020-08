¿Sabés cómo filma Hollywood las escenas de sexo durante la pandemia? ¡Con maniquíes!

Cuando comenzó el aislamiento obligatorio, todas las producciones y rodajes de cine, televisión y de series tuvieron que pausarse. Y en este tiempo de coronavirus, han tenido que reinventar la manera de hacer las escenas íntimas.

En un estudio de sonido de Los Ángeles, los actores de la novela “The Bold and the Beautiful”, están practicando dichas tomas ¡con maniquíes!. “Al principio, sacamos todas las escenas de amor, pero el programa se nos caía, porque justamente se trata de romances y vínculos familiares”, revela Bradley Bell, productor ejecutivo de la tira de la cadena CBS. “Una de las primeras ideas que tuvimos fue traer maniquíes para las escenas íntimas y de hospital, y está funcionando bastante bien: hacemos las tomas desde muy lejos o de forma que no se note que son objetos inanimados”.

Y sobre la reacción de los actores ante estos ensayos, Bell confió: “Al principio, nos miran raro y nos preguntan varias veces si realmente estamos seguros. Pero después todos se prenden. Para muchos, es el primer beso de látex de sus vidas”.

Apenas salgan estos nuevos capítulos al aire, serán los espectadores quienes notarán -o no- la actuación “real” de los artistas. Lo cierto es que desde mediados de marzo, cuando se pausó el trabajo en los sets, los creadores de televisión tienen reuniones vía videollamadas y así apuntan ideas de cómo será el trabajo en esta nueva “realidad”.

En el caso de las series “Riverdale”, “Dinastía” y “The L Word: Generation Q”, también se está planeando una combinación de protocolos de seguridad y artilugios narrativos como testeos constantes, equipos médicos dentro del estudio, hacer trucos con las cámaras, uso de espejos de colores y guiones con mucho doble sentido.

En el drama adolescente “Riverdale” se llegó a filmar el baile de graduación pero no la ceremonia por lo que su creador, Roberto Aguirre-Sacasa, piensa en colocar maniquíes en las gradas para llenarlas. “La serie siempre tuvo una onda medio retro de los años 50. A veces solemos dar a entender que hubo sexo a través de lenguaje codificado, y creo que terminaremos volcándonos hacia el melodrama y la sensualidad”, confió.

Otro elemento que ayudará a esquivar al Covid-19 es un salto temporal de seis años que ya estaba previsto en el argumento, informó Roberto.

La creadora de “The L Word: Generation Q”, Marja-Lewis Ryan, señala que escribe en dos etapas: “Primero escribo cómo sueño la escena y después viene alguien y me dice que mi sueño no puede convertirse en realidad. Entonces repienso todo y me pregunto qué partes de ese sueño realmente me importan, y hago los ajustes a partir de eso”.

“Me ayuda mucho mi experiencia en el cine independiente, porque en ese mundo te dicen todo el tiempo: ¡Eso no se puede hacer! A mí me encantan los rompecabezas, así que va a estar todo bien”, suma.

El rodaje de la serie “Dinastía” quedó interrumpido antes de la esperada boda y actualmente, su creador Josh Reims está buscando soluciones creativas para la nueva realidad. Precisa: “Por supuesto que la idea del sexo telefónico aparece mucho. Estuve revisando los guiones que escribimos antes de todo esto y básicamente tacho todo lo que dice ‘Y a continuación se besan’”.