Roberto Musso del Cuarteto de Nos: “Nunca fuimos una banda fundamentalista del rock”

“Las giras en Argentina son especiales, porque son en motorhome y para nosotros eso no es normal, porque generalmente el recorrido por los países lo hacemos en avión. Entonces tiene ese gustito de estar quince días juntos, que extrañamos mucho y eso solo sucede en la Argentina”, confiesa Roberto Musso, líder del Cuarteto de Nos sobre el tour que los espera a partir de mayo por distintos escenarios del país.

Con un éxito rotundo de convocatoria, la banda uruguaya volvió a los escenarios con todo. Tras una gira por Centroamérica y Perú, vuelven a Mendoza el próximo jueves 5 de mayo, al teatro Mendoza para presentar el tour “Un Jueves Raro”, un híbrido de lo que fue la presentación de “Jueves” (2019) su última placa y celebrar los quince años de “Raro”, el disco que les abrió la ventana internacional.

“Los primeros sorprendidos somos nosotros de tanta convocatoria. Porque nos agarró la pandemia en México cuando estábamos presentando “Jueves” y teníamos toda esa gira para abril 2020, entonces lo primero que hicimos fue cubrir todos esos compromisos pendientes. Y la gente no devolvió las entradas y encima se agotaron. Creo que hay varias cosas que influyen, porque se juntó la ansiedad de la gente por ver los shows. Y en nuestro caso mucha gente joven descubrió la banda en pandemia, y escucharon nuestras canciones por Youtube. Además el último disco “Jueves”, tiene canciones que el público las conoce muy bien, entonces ese cóctel sumó para que sucediera esa explosión de gente en los shows”.

-Conociendo el estilo de la banda y trasladándose al presente con el fenómeno de la música urbana y la lírica con la rima. Ustedes serían los traperos del rock.

-(Ríe). Está buena. A nivel musical y armónico nunca fuimos una banda fundamentalista del rock, porque si aportaba artísticamente a la canción otro género, la fusión la hacemos. Sí entiendo que los jóvenes tienen una mentalidad más abierta en ese aspecto que nos favoreció, en esa fusión de géneros y el estilo. De hecho la canción “Marioneta” explota en el vivo, y la mitad es cumbia y la mitad en punk. Y también los tópicos en las canciones, el público te agradece que abordemos otros temas quizá más rebuscados. Y eso la gente lo nota.

-El estilo raro de su música les jugó a favor para que el público joven los escuche.

-Sí, en nuestros shows el 80% del público es adolescente. Y conocen las canciones muy bien, y eso es súper motivador, porque te mantiene con una energía muy fuerte. Y una banda con nuestra trayectoria, con nuestra edad biológica, que estemos viviendo un momento de popularidad es rarísimo para nosotros. Me pasa que mi hija tiene 11 años y para mí es un orgullo ver que nuestra banda está vigente, y no contarle la historia que “cuando era joven tenía una banda…”.

-Su historia fue paso a paso que explotó con “Raro” en todo Latinoamérica y Europa. ¿Lo perciben así?

-Además de hacer una música distinta, nuestro camino es poco común. Si bien en Uruguay éramos una banda establecida en Uruguay a mediados de los ‘90, pero no habíamos salido fuera del país. Cuando salió “Raro” se nos abrió un portal que quizá no esperábamos esa repercusión. Y hoy lo vemos como uno de los discos más emblemáticos de la banda, pero no coincidió con el momento de mayor convocatoria. A partir de ahí fue todo en ascenso.

Entre junio y septiembre de 2021 la banda grabó en Montevideo su próximo disco, junto a Eduardo Cabra (Visitante) y Héctor Castillo, dos de los productores con los que grabaron “Jueves”. Como parte de lo nuevo lanzaron el single “Fiesta en lo del Dr Hermes”, un tema que crea un universo donde se conjuga la realidad con lo fantástico, El Cuarteto dispara con una canción que se vuelve adictiva en su sonido y cruda en su contenido. Este nuevo tema salió acompañado de un impactante video dirigido por Cali Ameglio, que da vida a esta fiesta turbia, inspirada en parte, en el universo fantástico que plantea en muchos de sus libros el gran escritor uruguayo Mario Levrero, del cual tanto Musso como Ameglio son fieles admiradores.

Y en febrero presentaron “La ciudad sin alma”, una potente canción con la fuerza propia del cuarteto y con una mirada incisiva sobre la sociedad contemporánea. Las canciones serán parte del álbum que planean lanzar en julio de este año.

-Como compositor, ¿qué te inquieta para no repetirte y sostener el estilo a la hora de componer?

-Me parece que un tema que siempre surge para buscar inspiración ha sido escribir desde mi momento personal y biológico, desde el ser que uno va madurando con el tiempo. Empecé a escribir canciones a los 16 años y no me moviliza lo mismo cuarenta años después. En ese aspecto las canciones que son parte de la última etapa de la banda, con una mirada reflexiva, donde el humor pasó a la ironía, con un tenor más contemporáneo y personajes sociales, eran cuestiones que no hubiese escrito con claridad y propiedad a los veinte años. Además ese desparpajo e irresponsabilidad del comienzo no la tengo ahora. Desde ahí cambias la óptica y podes escribir de cuestiones que te van cambiando tu manera de ser, por ejemplo desde que soy padre descubrí un montón de cosas que no sabía que se convertirían en canción.

A veces intento conectarme con el Roberto adolescente, como cuando escribí “Cuando sea grande”, que la escribí a los 40 años, y me conecté con esa situación de ver crecer a sus padres.

-Este año estrenaron el sello discográfico Porfiado Records, ¿por qué esa decisión?

-Es otro experimento más que queríamos probar para ver por dónde va la industria discográfica. En los ‘90 también sacamos un disco de manera independiente y veremos qué pasa. Porfiado Records tiene el nombre del disco que nos dio tanto éxito.

-La independencia es un camino que eligen muchas bandas, ¿lo ves como el camino más viable en la música?

-Lo veo como algo subjetivo, porque la realidad de cada artista con sus valores y sus expectativas tienen sus pro y sus contra. No te diría que el camino es la independencia o firmar con una multinacional, porque depende de un montón de parámetros. Nosotros trabajamos con compañías grandes y no tenemos de que quejarnos, al contrario. Lo otro es una prueba para ver como marcha todo, igual cada situación tiene lo suyo en cada momento.

-¿Cómo te llevas con las redes sociales?

-Personalmente no me llevo, no tengo redes sociales. Y por más que vengo de la generación de ingenieros de sistemas, no me llevo bien. Mi hija me muestra todo lo que es Tik Tok o Instagram. Pero si a través de las redes de la banda tenemos una comunicación muy fluida con el público de todo Latinoamérica. Y pienso que una de las claves de cómo se conoció la banda es por ahí y es una relación fundamental en estos tiempos.

-Por un lado hay que convivir con estos canales de comunicación, pero por otro en las canciones está esa crítica al mundo contemporáneo y la conexión virtual.

-Hay un montón de canciones con la lupa puesta en eso. Como “La Ciudad sin alma”, la última canción que lanzamos, es una ciudad de cemento y todo lo que conocemos de una gran ciudad con la histeria y paranoia de la gente, pero también lo dejé abierto al correlato de la ciudad virtual. Somos una sociedad de avatares y la canción tiene ese paralelismo, como ciudades desalmadas habitadas por personas y vínculos virtuales.

Además como se transformó el consumo de la música como un objeto más, descartable y usado por un tiempo mucho menor. Uno no tiene más remedio que adaptarse, pero el medir las canciones por escuchas, los like de Youtube o comentarios, te pones a investigar y te pone los pelos de punta, porque son números muy siderales.

-¿Se fijan en las mediciones o vistas en las plataformas?

Somos una banda que vendemos tickets y quizá no nos interesa tanto el tema de las visitas o visitas en las plataformas. Y el fenómeno en las redes lo veo al revés, porque para mí los números que tenemos en las plataformas está bien para la música rara que hacemos. Lo veo como un agradecido, pero en ese contar números de vistas creo que se pierde la capacidad de dimensionar la cantidad de gente que lo ve, porque para los jóvenes dos mil personas es poco. Pero en el vivo el público nos acompaña siempre, algo que a veces no sucede con los Youtubers.

La Ficha

CUARTETO DE NOS GIRA UN JUEVES RARO

Día y hora: jueves 5 de mayo, a las 21.30.

Lugar: Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad).

Entradas agotadas.