Ringo Starr lanza, a los 80 años, un libro de fotos inéditas y un minidisco nuevo: “Zoom in”

A Ringo Starr ni siquiera la pandemia lo detuvo. Pese a que tuvo que suspender toda la actividad planeada con su banda All Starr Band, y también la fiesta multitudinaria que hace cada año para celebrar su onomástico (en julio cumplió 80), el ex Beatle siguió trabajando.

Y fruto de esa inquietud surgió el libro de memorias fotográficas de la banda que fundó en 1989, apenas salió de la rehabilitación por sus adicciones. Pero, además, ha grabado un minidisco titulado “Zoom in” que también saldrá a la luz junto con el libro.

Ringo Starr y Paul McCartney de nuevo hicieron un tema juntos para "Zoom in".

“En aquellos días (cuando fundó la All Star Band), tenías esas pequeñas agendas telefónicas que eran tan civilizadas, y comencé a llamar a la gente”, dijo el baterista y vocalista a la AFP en una entrevista. “Funcionó muy bien”.

Una recopilación de fotos que muestran todo el desarrollo de la banda forman parte de “Ringo Rocks: 30 Years of the All Stars”, el libro que se vende solo en la casa de subastas Julien’s Auctions, y que refleja los cambios del grupo durante estas tres décadas.

“¡Treinta años! No pensé que podía hacer durante 30 años cuando empecé. Y hubieran sido 31 si no hubiéramos tenido esta pandemia!”, dijo el músico.

Reflexionando sobre lo que le dejó este año, el baterista aseguró: “Me sentaba y pensaba, ‘¡Quiero salir! ¡Quiero abrazar a la gente!’. Bueno, el resultado de eso podría ser que mueras. Así que no lo hice”, contó.

Así que, ya que no podía abrazar a otros, abrazó a la música y se metió en su estudio de Los Ángeles para grabar, entre abril y octubre, un mini-álbum que se llama “Zoom in”. “Pensé que era lo más apropiado para esta época porque eso es lo que hacemos todo el tiempo”, dijo.

En el disco contó con la colaboración de muchos amigos: Walsh, Dave Grohl, Sheryl Crow, Lenny Kravitz y Paul McCartney; entre otros. “Si Paul está en la ciudad y yo estoy grabando un disco, siempre guardo una pista porque sé que va a venir”, dijo Starr.

En la misma entrevista, Starr contó que todos los músicos que participaron del disco, lo hicieron con todos los protocolos de prevención necesarios. ”Todos éramos muy conscientes del hecho de que es una locura ahí fuera, así que usamos mascarillas y nos mantuvimos bastante separados”, explicó.

Un esperado documental para 2021

“The Beatles: Get Back”, de Disney en asociación con Apple Corps y WingNut Films Production, es una nueva colaboración entre Los Beatles y el cineasta tres veces ganador de un Oscar Peter Jackson.

En principio iba a estrenarse en setiembre de este año pero Disney anunció que su estreno será el 27 de agosto de 2021.

El documental incluye material restaurado inédito de las legendarias grabaciones para “Let It Be” y del icónico concierto en la azotea con el que el cuarteto británico puso punto y final a su andadura.

Ringo Starr, en la presentación del proyecto, comentó: “Estoy deseando ver la película. Peter es genial y trabajó muchísimo para echar un vistazo a todo el metraje que había. Había horas y horas de cintas en las que aparecíamos tan solo riéndonos y tocando música, nada que ver con las versiones que salieron al final. Había una alegría tremenda y Peter lo mostrará en el documental”.

Con material extraído de 55 horas de metraje inédito, filmado por Michael Lindsay-Hogg en 1969, y 140 horas de en su mayoría audios inéditos extraídos de las sesiones de grabación para el álbum “Let It Be”, “The Beatles: Get Back” está dirigido y producido por Jackson.

La música de la película está mezclada por Giles Martin y Sam Okell en los Estudios Abbey Road de Londres. Con esta restauración, “The Beatles: Get Back” recreará una experiencia intensa e inmersiva para el público.

El nuevo documental nos ofrece mucho más que las íntimas grabaciones de la banda durante las sesiones de grabación para “Let It Be” y su actuación completa de 42 minutos en la azotea de las oficinas de Apple en Savile Row en Londres.

Peter Jackson dirige para Disney "The Beatles: Get Back" que estrenará en agosto del 2021. Linda McCartney

“The Beatles: Get Back” incluye el único buen metraje de la banda trabajando en el estudio, capturando a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr mientras creaban sobre la marcha canciones que son ahora clásicos.

Grabado el 30 de enero de 1969, el concierto sorpresa de The Beatles en la azotea marcó la primera actuación en directo de la banda en casi dos años y se convirtió en el último directo de los cuatro juntos.

El material captura las interacciones entre los miembros de la banda, la reacción de los fans y de los trabajadores de las tiendas de los alrededores y los cómicos intentos de parar el concierto por parte de dos jóvenes policías de Londres que acudieron respondiendo a las quejas por el ruido.