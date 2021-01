Rep se presenta en “La noche de las ideas” y prepara una biografía sobre Diego Maradona

El clásico ciclo de intercambio que durante años se lleva a cabo en la Ciudad de Buenos Aires este año se vio afectado por la pandemia. Aunque lejos de posponerse o incluso cancelarse, se vuelve más global ya que se realiza de manera virtual y presencial a la vez.

La noche de las ideas comenzó el pasado jueves y tendrá fechas hasta este domingo, donde artistas tanto nacionales como internacionales de diferentes áreas expondrán sus pensamientos, posturas y talentos en este intercambio cultural.

Bajo el lema ‘Estar cerca, estar juntos’, el Ministerio de Europa y Relaciones Exteriores de Francia impulsa una nueva edición de este evento cultural que año a año reúne a miles de personas y artistas y que por primera vez se transmitirá en las provincias del interior, convirtiéndose en un evento federal.

Uno de los protagonistas y quien ya ha participado en tres de las cinco ediciones de La noche de las Ideas es el dibujante Miguel Repiso, mejor conocido como Rep.

El artista gráfico dialoga sobre su rol durante la pandemia, las nuevas aristas artísticas que indagó y

comparte diálogos con figuras reconocidas en el ambiente del evento.

“Lo que yo vengo a decir en mi charla es cómo la pandemia, desde marzo del 2020 al obligarnos a estar todos en casa y estar aislados desde un principio, me hizo aparecer un recurso audiovisual que no sabía que tenía, que primero empecé a dispersar por las redes con un amigo mexicano desde Madrid y Buenos Aires, luego lo advirtió el Instituto Francés de Cultura y me encargó 24 ventanas culturales de intercambio entre Francia y Argentina”, cuenta el dibujante argentino, que durante el 2020 encontró su espacio en proyectos audiovisuales.

Rep tiene cuatro ponencias en esta edición: El Viejo Hotel de las Nuevas Ideas, Ventanas culturales: Bonpland y la yerba mate, La Mano que me dio la Pandemia y Ventanas culturales: Las monjas francesas, las Madres, dolor y gloria.

Y sumado al lema general del evento, estará presente como estandarte la paridad de género ya que en esta oportunidad serán las artistas femeninas las que lideran la lista. “Las humoristas francesas vienen tallando desde la década del ’70 así que no me sorprendería, allá tienen más fuerza. Creo que la paridad hace bien en todas las áreas así que si, por favor, basta del baronazgo, en ese sentido quiero menos intercambios con varones y feminizarme”, opina Rep.

Uniéndose a la modalidad virtual, en esta oportunidad gran parte de las ponencias serán grabadas y estarán disponibles en la página oficial del evento y en el canal de Youtube del Instituto Francés de Argentina.

Y aunque la mayoría de los espacios serán virtuales, Mendoza tiene la ventaja de que algunos eventos serán presenciales.

Con experiencia previa, el humorista gráfico asegura que es un evento que todo el año esperan con ansias y anhela que su espíritu se mantenga intacto en la virtualidad. “Yo recuerdo la convivencia con autores, escritores, científicos franceses y argentinos de otros años y te digo que lo que se armaba ahí de intercambio de ideas, la felicidad, la luminosidad de ser presenciales espero que contagie a esta virtualidad. Es difícil hacer un termómetro previo, lo importante es que aquellos que aportan ideas tienen formación para eso, no cualquiera está en este evento y que tiene que ver con un espíritu que viene de una cultura bastante distinta a la nuestra que es la francesa. Espero que la gente se entere y que mucha gente participe porque antes no se podía.”

Rep: una exploración audiovisual y una biografía de Maradona

Ya había puesto en clima al lector en cuanto a sus proyectos en el 2020. Aventurándose por primera vez en darle movimiento a sus dibujos, Miguel realizó algunos proyectos audiovisuales combinando distintas disciplinas artísticas.

Trabajó en Ventanas Culturales para el Institut français d’Argentine; Paraísos Perdidos para Instituto Cervantes de Dublín; Confesiones Cervantinas para la Embajada de España, y Cuentínimos para la Cuarentena, que fue llevado a un libro en México a finales de 2020.

Respecto a Ventanas Culturales, su trabajo junto al Instituto Francés, comenta que abordó a diferentes autores tanto franceses como argentinos que se relacionaban de alguna manera con su país opuesto.

“Comienza con el autor de Asterix que estuvo en Buenos Aires durante su niñez, luego hago a Saint-Exupery en la Patagonia volando cuando era correo aeropostal, a San Martín cuando ya está por morir. Argentinos en Francia y franceses relacionados con Argentina. Y tuve otras experiencias con la embajada española.”

- En cuanto a Paraísos perdidos, el proyecto que realizaste para Dublín, ¿cómo seleccionaste a los autores?

- Este año el tópico eran Los paraísos perdidos de Milton. Cada expositor hacía su exposición, principalmente eran literarias. Tomando el tema de los paraísos perdidos pensé en personajes de España ya que es el Instituto Cervantes el que está detrás del festival, puse a Cervantes, el Quijote, de Argentina puse a Cortázar, Borges y por Dublín a Joyce. Es un corto muy musical más allá del guion y los videos, es el trabajo más largo que hice y me da el ímpetu de hacer algo más largo, un mediometraje si encuentro una manera y todo sin salir de casa.

- En este aspecto, encontraste un cambio de panorama con lo audiovisual…

- Creo que gane un instrumento que no sabía que tenía, no tenía tiempo de pensarlo, no tenía la obligatoriedad, el mexicano me contaba que empezó a trabajar en estos proyectos que eran únicamente orales y yo le propuse dibujarlos. Fueron 62 días seguidos sin pausa de esos cuentísimos, al principio yo enviaba un dibujo quieto pero después se me ocurrió lo de las manos y le dio un dinamismo que yo no sabía que tenía, es casi una animación.

- ¿Pensas que esto reemplazará al papel?

- Eso yo lo voy a sumar a mi carrera, yo me formé para el papel, después se sumaron los murales, ahora se sumó esta experiencia audiovisual, no voy a dejar de lado el libro. De hecho ahora estoy en el estudio trabajando en un libro junto a la editorial Planeta. Una cosa no quita a la otra, aunque si van a quedar en segundo lugar otros trabajos. Estoy muy inmiscuido en esto.

Luego de su biografía dibujada sobre Evita, a fines del 2021 lanza la biografía de Diego Maradona.

- ¿Cuál es el próximo libro que se viene?

- El último libro que hice para Planeta fue Evita Nacida para Molestar, ese libro salió en 2019 y ahora me propusieron para el 25 de noviembre la biografía de Diego.

- Recuerdo que hubo conflictos con los militantes por la obra de Eva…

- Cuando estuve de gira por el libro de Evita, los militantes o simpatizantes que iban a la gira de todo el país no tuve ningún tipo de problemas, estábamos hablando de alguien que nunca fue trabajada con humor por lo que tuve gratos encuentros. Hablamos de un conflicto que surgió al final, hubo un grupo de ultraderecha que quiso sacar alguna tajada. Lo peor de ese evento no fue el vandalismo que tuve que soportar sino todo lo que ocurrió antes y después en las redes, la violencia, las amenazas, y eso fue algo que no tenía en cuenta cuando lo hice. Cuando lo hice tuve en cuenta que era algo polémico, si la hacía teniendo sexo iba a ser polémico, si hablo de la post muerte también iba a tener algo, pero siempre pensé en encontronazos con el público pero nunca en las redes, es duro el tema de la violencia en las redes.

- ¿Es algo que suele pasarte?

- Es la primera vez que me pasa con un libro, siempre son pacíficos. De vez en cuando hay alguna escaramuza con alguna tira de un diario, pero antes lo sentías en cartas, encuentros, presentaciones, ahora las redes son muy hostiles y hay una especie de gimnasia permanente para destacarse, cualquiera opina de cualquier cosa y eso enturbia, uno tiene que tener en claro cómo defender lo que hizo. Los imbéciles sobran y encima son anónimos.

- ¿Es algo que prevés para la biografía de Maradona?

- Es posible que algo pase porque no es un personaje absolutamente luminoso, tiene escenas muy polémicas y yo no voy a ceder a la autocensura como me pasó con Evita. Cuando les mostraba la obra a amigos cercanos me decían ‘¿cómo vas a mandar esto?’ y yo sí, porque la autocensura es espantosa, prefiero bancarme las consecuencias. Mi elemento de frenar alguno de mis trabajos es dañar a alguien vivo o algo que tenga que ver con la injusticia o que no tenga la defensa ideológica, pero fuera de eso no me someto a la autocensura.

- Rendiste homenaje a Quino por su partida y se sabe que eras allegado a él, ¿qué significado tuvo para vos?

- Yo todos los días dialogo con Quino, cuando estaba vivo como amigo, cuando estuvo enfermo de alguna manera estaba presente y después de muerto sigo pensando en Quino. Lamento mucho su ceguera porque dejamos de hablar de lo que veíamos, lo que él veía y entre eso estaban mis trabajos. Él no veía mis trabajos y tampoco siguió produciendo por lo que yo no podía ver los suyos, entonces ese degradé que fue llevándolo a su final también me acostumbro a que el dialogo continua, para mí nunca se va a morir mi Quinito, voy a seguir dibujando, hablando y produciendo por Quino, siempre la antorcha de él la voy a tener porque le debo mucho.

Espero que se concrete pero la Radio Nacional de Mendoza se va a rebautizar ‘Quino’ y me encargaron que coordine una serie de murales para lo que elegí a colegas mendocinos y yo como amigo me convocaron, ojalá eso se haga y tengamos esa celebración de murales por Quino en su tierra natal.

La grilla completa se puede consultar a través de la página oficial de La noche de las ideas.

Eventos presenciales en Mendoza

-Bodega Arizu, patrimonio en ruinas… La reconquista por la cultura. Noches musicales. Lugar: Espacio Arizu (San Martin 1515, Godoy Cruz). Horario: Hoy de 21 a 23:30.

-Susurros del Zonda. Intervenciones de poesía y filosofía en los cafés y bares del Barrio Bombal de Godoy Cruz, recorrido a partir del Modesto Godoy. Lugar: Modesto Godoy (San Martin 1640, Godoy Cruz). Horario: Hoy, de 20 a 23.