Premios Gardel: Jay Mammon y Eleonora Pérez Caressi conducen el evento que premia a las grandes figuras de la música

Esta noche a las 22, se realiza la 23a entrega de los Premios Gardel, uno de los eventos más esperados del año, sobre todo teniendo en cuenta que muy pocos artistas han tenido la posibilidad de presentar sus trabajos en vivo y que la mayoría debió postergar los lanzamientos durante el 2020. Este año, la ceremonia organizada por la CAPIF y que distingue a los talentos argentinos en sus diversos géneros musicales, estará a cargo de Eleonora Pérez Caressi -Periodista, conductora, Productora y columnista de música en el noticiero “Síntesis” de Canal 13- y Jey Mammon, -conductor del programa Los Mammones, en América TV-, y será transmitida esta noche por TNT, a las 22.00 horas, en una velada que celebrará a los ganadores de las distintas categorías. El principal protagonista será la excelencia de las distintas propuestas, ya que la gala contará con numerosas performances inesperadas, en la que artistas de distintos géneros musicales colaborarán para celebrar tanto a discos como a figuras icónicas de la música argentina.

En rueda de prensa, los conductores hablaron de sus expectativas en relación al evento como también de las diferentes propuestas, destacando el carácter federal de la premiación. Consultados acerca de las posibles sorpresas que trae la premiación, Elenora Pérez Caressi aventuró algunos datos: “Para mí las novedades están en los todos los shows que va a ver en la mezcla de artistas porque los Gardel tienen esta cuestión de que son premios federales y le dan lugar a todos los géneros musicales. Se pone el énfasis en que la música es una sola y que los géneros no debería limitar no sino todo lo contrario” y continuó “por encima de las nominaciones lo que está ganando es la música y creo que eso es lo importante en este contexto de pandemia donde los músicos perdieron el contacto directo y personal con el público”.

Por su parte Jey Mammon habló de cómo se siente profesionalmente teniendo en cuenta que se quedó con el prime time de Jorge Rial y superó en rating a Tinelli. “Hay dos tipos que tienen un montón de tiempo en la televisión y yo tengo dos días nada más. Yo miro mi trabajo, mi proceso de crecimiento como una superación personal. Por más que me divierte logré hacer un programa desde mi, en realidad estoy en un estado de inconsciencia que me sirve, porque si me diera cuenta de lo que está pasando, por ahí lo llevaría mal. Así que prefiero no saber y disfrutar y agradecer porque hay mucha gente que podría estar ocupando ese lugar y ese medio. Estoy muy feliz y muy agradecido”, subrayó.

Los Premios Gardel se realizan cada año a partir de la postulación de canciones, álbumes y videoclips realizados por productores y artistas. Posteriormente, un comité de revisión compuesto por distintos especialistas ligados a la industria de la música analiza que las inscripciones (que van del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020) se hayan realizado de la manera correcta y proceden a la votación de las propuestas para determinar los nominados en cada una de las 41 categorías. Una vez definidos los candidatos, los ganadores son elegidos en una nueva elección, cuyos resultados serán entregados en la gala de premiación. Los Gardel tienen un jurado técnico compuesto por artistas, productores y periodistas especializados. Tiene una connotación federal, ya que hay representantes de todas las provincias de la Argentina.

Entre algunas de las nominaciones para este año, la categoría de Mejor Álbum tendrá como protagonistas a Fito Páez (La conquista del espacio), Luis Alberto Spinetta (Ya no mires atrás) y Nathy Peluso (Calambre). La Canción del Año, en tanto, saldrá entre Que no (Barbi Recanati), Nathy Peluso: Bzrp Music Sessions, Vol.36 (Bizarrap, Nathy Peluso), La canción de las bestias (Fito Páez), Ella dice (Tini feat. Khea), Colocao (Nicki Nicole), Piedra libre (Abel Pintos), Juntos para siempre (Los Auténticos Decadentes), Ladrón (Lali feat. Cazzu), Suficiente (Babasónicos) y Amanece (Diego Torres, Macao, Jorge Villamizar feat. Catalina García).

En relación las performance de los artistas en la entrega de premios, Eleonora Pérez Caressi adelantó que “va a haber una celebración súper linda para Tercer arco, de Los Piojos, porque se cumplen 25 años de este discazo qué le llegó a una generación entera de los ’90. También va a haber una celebración al chamamé, que el año pasado fue declarado patrimonio de la humanidad. Así que es una celebración doble por el reconocimiento a una música tan nuestra autóctona y representativa no sólo de una región del país, sino de todos”, detalló y continuó: “También hay artistas internacionales como Pablo Alborán y Carlos Rivera, y varias sorpresas, pero si te cuento hay gente que me va a matar”, bromeó.

Los Premios Gardel son una representación dinámica y actualizada de la música argentina de hoy: año a año reflejan lo que se está haciendo en la música local de distintos géneros: desde el trap hasta los nuevos sonidos del chamamé, y pasando por la cumbia pop, que hoy es una de las favoritas del público argentino.

Ante la pregunta de si conocían el nombre de los ganadores de antemano, Jay Mammon explicó que “En relación al tecnicismo de la votación no lo tengo claro. Lo único que te puedo decir es que es que no está bueno que te spoileen los ganadores porque no sabría qué cara poner. No hay una sorpresa puntual porque todas son sorpresas el punto en cada una de las presentaciones son las combinaciones de músicos” y agregó “Porque además en el show hay generaciones que se cruzan y se ven las miradas, la admiración mutua que hay por ese artista reconocido que tiene un un recorrido y el que es nuevo, pero que está pisando fuerte aunque no tenga tanto recorrido. Creo que el gran batacazo lo van a dar los chicos del trap”, sentenció.

Por su parte, Eleonora consideró que la idea de “favoritos” tiene más que ver con una cuestión de gusto personal y no con la entrega de premios. “Sin lugar a dudas tiene que dar el batacazo todos los referentes del trap y del rap y toda esta nueva generación porque son los que están musicalizando este momento de nuestra vida. Esta época va a estar marcada por toda esa generación de músicos y aparte porque lo que están haciendo es impresionante te guste o no”. En este sentido aseguró que los nuevos sonidos, bandas y músicos “son el nuevo rock: no es el mismo estilo, no es el mismo lenguaje, pero sí (usan) las mismas herramientas, la música, para comunicar algo y decir lo que le está pasando” a la vez que los comparó con grandes músicos fundacionales del rock en relación a que la música marcó generaciones y se mantiene vigente: “Jual Alberto Spinetta, Fito Páez y Los Piojos, que a nosotros generacionalmente nos marcó siguen estando, porque la música no envejece sino que se va transformando en en clásico están los clásicos y las cosas nuevas que van surgiendo y esa comunión entre esos dos mundos nos enriquecen”. Finalmente agregó que las nuevas generaciones son el nuevo rock en el sentido de que tienen algo para decir, pero de una manera distinta “lo que les pasa a las generaciones de ahora nosotros tenemos la misión de escuchar más que de hablar, a mí me enriquece un montón ese universo”, concluyó.

Todos los nominados a los Premios Gardel 2021

Álbum del año

Nathy Peluso, Calambre

Luis Alberto Spinetta, Ya no mires atrás

Fito Paez, La Conquista del Espacio

Canción del año

Babasónicos, Suficiente

Tini feat. Khea, Ella dice

Abel Pintos, Piedra libre

Bizarrap, Nathy Peluso, Bizarrap Music Sessions Vol. 36

Lali feat. Cazzu, Ladrón

Fito Paez, La canción de las bestias

Nicki Nicole, Colocao

Diego Torres, Macaco, Jorge Villamizar feat. Catalina García, Amanece

Los Autenticos Decadentes, Juntos para siempre

Barbi Recanati, Que no

Grabación del año

Como la cigarra, Elena Roger feat. Escalandrum / Productores: Horacio Sarria, Mariano Uccello, Mercedes Otero / Ingeniero: Facundo Rodriguez

Buenos Aires, Nathy Peluso / Productor: Rafa Arcaute / Ingenieros: Mariano López, Rafa Arcaute, Didi Gutman, Maddox Chhim, Felipe Tichauer

Me enamoré de ti, Luciano Pereyra feat. Lang Lang / Productor: Luciano Pereyra / Ingeniero: Darío Pacheco

Mejor álbum artista pop

Libra, Lali

Tini Tini Tini, Tini

Mi Primer Día Triste, Zoe Gotusso

Mejor álbum grupo pop

Paranoia Pop, Bandalos Chinos

Tándem, Mavi Díaz y Germán Dominicé

El reflejo, Rayos Láser

Mejor álbum pop alternativo

Existo, Sol Pereyra

Otro Lado, Rosario Ortega

Calambre, Nathy Peluso

Mejor Álbum Grupo de Rock

2020, Las Pastillas del Abuelo

Es así, Las Pelotas

El Último Abrazo Analógico, Todo Aparenta Normal

Mejor Álbum Artista de Rock

Guerras (Un viaje en el tiempo), Ciro y Los Persas

Errores Coleccionables, Sol Bassa

La Conquista del Espacio, Fito Paez

Mejor álbum Rock Alternativo

Ubicación en tiempo real, Barbi Recanati

Los Años Futuros, 1915

Lapsus, Zero Kill

Mejor álbum canción de autor

Basta de música, Martín Buscaglia

Reset, Celli

Criptograma, Lisandro Aristimuño

Mejor nuevo artista

Atrevido, Trueno

Mi Primer Día Triste, Zoe Gotusso

Calambre, Nathy Peluso

Mejor álbum / canción de música urbana / trap

High Remix, Maria Becerra feat. Tini & Lola Indigo

Una niña inútil, Cazzu

Nathy Peluso: Bzrp Music Sessions, Vol. 36, Bizarrap, Nathy Peluso

Colocao, Nicki Nicole

Mamichula, Trueno con Nicki Nicole feat. Bizarrap, Taiu y Tatool

Mejor colaboración de música urbana / trap

Verte, Nicki Nicole feat. Dread Mar I & Bizarrap

Mamichula, Trueno con Nicki Nicole feat. Bizarrap, Taiu y Tatool

Mejor Diseño de Portada

Criptograma, Diseñador/es: Valentín López López y Lisandro Aristimuño

Una Niña Inútil, Diseñador/es: Segundo Paladino

Calambre, Diseñador/es: Albert Romagosa

Mejor canción de dueto / colaboración

Gente en la Calle, Fito Paez feat. Lali

Un Beso En Madrid, Tini feat. Alejandro Sanz

Como La Cigarra, Elena Roger feat. Escalandrum

Me Enamoré de Ti, Luciano Pereyra feat. Lang Lang

Bohemio, Andrés Calamaro feat. Julio Iglesias

Mejor álbum en vivo

En Vivo Teatro Gran Rex, Rodrigo Tapari

Mujeres Argentinas, 50 años (En Vivo en el CCK), La Bruja Salguero, Facundo Ramírez

Foro sol, Los auténticos decadentes

Mejor álbum artista romántico melódico

Desierto, Germán Barceló

Tal como soy, Dany Vila

60 Años Con la Música ¡Gracias!, Dany Martin

Mejor álbum artista de folklore

Abrazo, Luciana Jury

Eterna risa, Bruno Arias

Veinteveinte, Suna Rocha

Mejor álbum grupo de folklore

Tierra Mía, Los Tekis

Desde Adentro, Los del Portezuelo

Ahyre, Ahyre

Mejor Álbum Chamamé

Con ritmo y alegría, Milagrito Gómez y su conjunto

Mujer de Chamamé, Marcia Müller

Hielo Azul Tierra Roja, Chango Spasiuk - Per Einar Watle

Mejor Álbum de Folklore Alternativo

Parte de Mí, Soledad

Triángula, Triángula

Renacer, Nahuel Pennisi

Mejor álbum artista de tango

Génesis, Carolina Minella

La bella indiferencia, Mariana Mazú

Tango, Cristian Palacios

Mejor álbum de orquesta y/o grupo de tango y/o instrumental

Reinventango, Tanghetto

Cruces Urbanos Vol. 2, Quinteto Negro La Boca

Tango Improvisado, José Colángelo y Franco Luciani

Mejor álbum música electrónica

Pleasures, Mo.NA

Venus, Mistol Team

Reworked, Willy Crook

Mejor álbum de jazz

Sin Tiempo, Leo Genovese, Mariano Otero, Sergio Verdinelli

Malosetti & la Colonia, Javier Malosetti

Apalap!, Oscar Giunta Supertrío!

Mejor álbum de reggae/ska

El presente que soñamos, Kameleba & Don Camel

Continentes, La Estafa Dub

Flores y Burbujas, El Natty Combo

Mejor álbum artista de cuarteto

Un Sueño Hecho Realidad, Walter Salinas

Música en cuarentena, Luis Sebastián

Aprender a volar, Magui Olave

Mejor álbum grupo de cuarteto

Mundo Streaming, Q’Lokura

Desde El Encierro, Sabroso

El mismo aire, La Konga

Mejor álbum grupo tropical

Seguimos, Amar Azul

Sesiones Musikeras, Mala Fama

De Buenos Aires para el Mundo, Los Ángeles Azules

Mejor Álbum Artista Tropical

Otra Vez, Dando Clase, Román El Original

El Último Romántico, Daniel Cardozo

Es Lo Que Hay, El Dipy

Mejor álbum banda de sonido cine / televisión

Vilas (Serás Lo Que Debas Ser, O no Serás Nada) (Original Motion Picture Soundtrack), Vandera

The Last of Us Part II, Gustavo Santaolalla

Notas de Paso 4, Ernesto Snajer

Mejor álbum instrumental - fusión - world music

Latineses, La Orquestonga

Solo Piano: Reflexiones, Lito Vitale

Hikkikomori, La Chicana

Ingeniería en grabación

La Conquista del Espacio, Gustavo Borner, Phil Levine, Justin Moshkevich, Diego Olivero

Caligaris sinfónico, Pablo Chapur

Como La Cigarra, Facundo Rodriguez

Mejor video clip largo

Niguiri Sessions, Director: Niko Sedano

Placer, Director: Emiliano Romero

Almendra I - 50 Años, Director: Diego Latorre

Mejor Videoclip Corto

Nathy Peluso: Bzrp Music Sessions, Vol. 36, Director/es videoclip: Bizarrap

Ciudad Extraña, Director/es videoclip: Augusto González Polo, Ernesto Meier

Todo Esto, Director/es videoclip: Bruno Adamovsky

Mejor álbum infantil

La Tarara - Canciones tradicionales, Mariana Baggio & Martín Telechanski

Topa, una Navidad especial, Diego Topa

El reino del revés, Elena Roger y Escalandrum

Mejor álbum de música clásica

Territorios - Paisaje Latinoamericano en el Piano, Fernanda Morello

Villa-Lobos, Daniela Salinas

Debussy preludios para piano, Haydeé Schvartz

Mejor álbum conceptual

Una niña inútil, Cazzu

Oasis, Daniel Melingo

Ya no mires atrás, Luis Alberto Spinetta

Como La Cigarra, Elena Roger feat. Escalandrum

Mejor colección de catálogo

Agujero Interior, Virus

Piazzolla, Buenos Aires 8

Santaolalla (Remasterizado 2020), Gustavo Santaolalla

Productor del año

Ahyre, Productor/es: Ahyre

Calambre, Productor/es: Rafa Arcaute

La Conquista del Espacio, Productor/es: @fitopaezmusica Diego Olivero, Gustavo Borner