Premios Gardel 2020: una gala inclusiva y plagada con nuevos talentos

Después de unos meses de espera, finalmente esta noche se celebrará la entrega de los Premios Gardel 2020 a la música nacional. Luego de la experiencia del año pasado, de federalizar el galardón y realizar la gala por primera vez en Mendoza y no en Buenos Aires, esta vez la fiesta tendrá la particularidad de ser una entrega virtual, pero sin perder la importancia y el despliegue escénico al cual apuestan en cada entrega.

A partir de las 22, los Premios Gardel a la Música organizado por CAPIF (Cámara que agrupa a los sellos discográficos de Argentina) se realizará en vivo la edición 2020, con la conducción de Ale Sergi y Natalie Pérez como conductores de la gala, que se transmitirá por la señal TNT, por Radio Nacional AM870 y vía Streaming en la página oficial de Facebook de Premios Gardel.

Novedades y nuevos parámetros de elección

Este año además de la particularidad de una gala virtual, hubo cambios en la cantidad de categorías y nominaciones. Por primera vez se recibieron más de tres mil postulaciones de músicos de todo el país, lo que marca un récord en los últimos cuatro años del premio.

A su vez y en sintonía con las formas de división binarias se decidió no dividir por género femenino y masculino cada categoría. Sino simplemente seleccionar las mejores propuestas de cada género musical.

Otra de las novedades es que en las 41 categorías hay ocho nominaciones, lo cual le da la posibilidad de visibilizar a más artistas de la música argentina y que puedan ser parte del premio. Y como ocurrió la edición pasada con la incorporación del trap como género, este año se incorporó la categoría Mejor álbum en vivo.

En cuanto a la gala se apostará por un gran despliegue escénico donde se redobla la apuesta con 16 musicales que serán parte de la fiesta y se suman a las premiaciones.

León Gieco, Miranda, Marilina Bertoldi, Benjamín Amadeo, Conociendo Rusia, Louta, Vicentico, David Lebón, Marcela Morelo, Nicki Nicole, Caligaris, Lali y Lisandro Aristimuño son los artistas invitados para actuar en la gala y habrá un artista sorpresa. Entre el cruce artístico que se realiza en cada show, se rendirá un homenaje a cinco figuras emblemáticas de la música argentina, con el factor sorpresa para que el público disfrute de una verdadera fiesta.

Los principales nominados

En esta edición al sumarse nominados por categoría permitió que un amplio abanico de competidores, en donde se encuentran artistas consagrados y nuevos músicos que son un fenómeno en la música urbana o el pop.

David Lebón y Wos lideran en podio con ocho postulaciones por sus trabajos “Lebón & Co” y “Caravana” respectivamente.

El legendario músico del rock nacional está nominado en la categoría Mejor Álbum del año por "Lebón & Co". Considerado uno de los discos más importantes de su carrera solista.

La categoría Mejor Álbum del Año, se completa con “Cabildo y Juramente” de Conociendo Rusia; “Homerun” Paulo Londra; Eruca Sativa con “Seremos primavera”; “La otra dimensión” de Él mató a un policía motorizado; “Relatos de la Luna” de Sig Ragga y “Utopía”, de Pedro Aznar y Ramiro Gallo.

En el rubro Canción del Año figura “Canguro”, Wos; “Cien Años” de Abel Pintos; “Mundo Agradable”, David Lebón; “Corazón Licántropo”, Paula Maffia; “Quiero que me llames” de Conociendo Rusia; “La cobra”, j mena, “El perro” de Él mató a un policía motorizado; “Quédate”, Pedro Aznar y Ramiro Gallo, “Luna”, Fabiana Cantilo y “Lucero”, Julia Zenko.

Mateo Sujatovich participa de los premios con el álbum "Cabildo y Juramento".

En la categoría Mejor Álbum Artista de Rock también compite David Lebón, Fabiana Cantilo, el regreso de Willy Crook & Funky Torinos con “Lotophagy”, Pablo Dacal con el álbum “Mi esqueleto”, Nico Bereciartúa “Volviendo”, Valeria Lynch que se animó al género en “Rompecabezas”, Iván Noble con “Mujer & ego” y Don Vilanova Botafogo “Toca la guitarra y cállate”.

Jimena Barón nuevamente nominada en los premios Gardel y competirá con su tema en la categoría Mejor Canción del Año.

Entre los nominados los mendocinos también tienen su lugar. Después de un trabajo sostenido, la banda de rock alternativo Mi Amigo Invencible debuta en los premios en la categoría Mejor Álbum de Rock Alternativo por “Dutsiland”.

La mendocina Sol Pereyra competirá en el rubro Mejor álbum pop alternativo con su álbum “Resisto”. Y el músico y productor musical Daniel Martín está nominado a ser “Productor del año”, por el disco “Legado” de La Charo. Y ese disco también está nominado en el rubro “Mejor álbum folklore alternativo”.

Los nominados

ÁLBUM DEL AÑO (GARDEL DE ORO): “Lebón & Co” (David Lebón), “La otra dimensión” (Él mató a un policía motorizado), “Relatos de la luna” (Sig Ragga), “Utopía” (Pedro Aznar-Ramiro Gallo), “Caravana” (Wos), “Cabildo y Juramento” (Conociendo Rusia), “Homerun” (Paulo Londra) y “Seremos primavera” (Eruca Sativa).

CANCIÓN DEL AÑO: “Canguro” (Wos), “Cien años” (Abel Pintos), “Mundo agradable” (David Lebón), “Corazón licántropo” (Paula Maffia), “Quiero que me llames” (Conociendo Rusia), “La Cobra” (J-mena), “El perro” (Él mató a un policía motorizado), “Quédate” (Pedro Aznar y Ramiro Gallo), “Luna” (Fabiana Cantilo) y “Lucero” (Julia Zenko).

NUEVO ARTISTA: Wos, Conociendo Rusia, Nicki Nicole, Nathy Peluso, Florian, Sorin, Chuecas y Locas, Candelaria Zamar, Don Olimpio y Franco Masini.

El trapero es uno de los artistas más sobresalientes de la escena y compite en la categoría Nuevo Arista.

ÁLBUM ARTISTA DE FOLCLORE: “Chuncano” (José Luis Aguirre), “Volver” (Sergio Galleguillo), “Folclore” (Patricia Sosa), “Changuito de chacareras” (Martín Paz), “¿Qué me has hecho chacarera?” (Silvia Gómez), “Perfume de mujer” (Inés Rinaldi), “Huañok Tacko” (Elpidio Herrera y sus sachaguitarras atamisqueñas) y “Si mañana no fuera tanto tiempo” (Fabricio Rodríguez).

ÁLBUM GRUPO DE FOLCLORE: “Mi fortuna” (Don Olimpio), “Los Copla” (Dúo Coplanacu), “De mi flor” (Los Tipitos), “Sol nocturno” (Los Nocheros), “Antiguo rezo” (Silvia Iriondo y Juan Falú), “Homenaje a los grupos vocales” (Bruno Arias y Cuarteto Karé), “Leyendas” (Los Carabajal) y “Territorios” (Guitarreros).

ÁLBUM FOLCLORE ALTERNATIVO: “Hermano hormiga” (Lisandro Artismuño-Raly Barrionuevo), “Legado” (La Charo), “Canciones inoxidables” (Juan Carlos Baglietto-Lito Vitale), “Aquí en la piel” (Topo Encinar), “Verdeado dulzor” (Verónica Condomí-Matías Betti), “Gaucha” (Mavi Díaz y Las Folkies), “El buen mal” (Dúo Aguirre Lorenzo), “Puentes” (Leonardo Andersen).

ÁLBUM ARTISTA DE TANGO: “Embretao: tango y milonga” (Omar Mollo), “Tu alegre corazón” (Bernardo Baraj), “Inmensidad” (Sandra Luna), “Casualmente” (Hernán Lucero), “Arde” (Marisa Vázquez), “Tango en el corazón del monstruo” (Juan Lorenzo), “Música argentina” (Mirta Álvarez), “Terco” (Max Aguirre).

ÁLBUM ORQUESTA Y/O GRUPO DE TANGO Y/O INSTRUMENTAL: “Punto de partida” (César Angeleri Cuarteto), “Una tarde en Buenos Aires” (Dyango y Juanjo Domínguez), “20 años”, “Esteban Morgado Cuarteto”, “Comme il faut” (Victoria Lavallén, Pablo Estigarriba y Horacio Cabarcos), “Abriendo caminos”, (Hugo Rivas Cuarteto), “Carlos García reinterpretado” (Leda Torres), “Lunfarda Orquesta Típica” (Lunfarda Orquesta Típica), “Eterna y vieja juventud” Esteban y Julia Morgado.

ÁLBUM CANCIÓN DE AUTOR: “Lo azul sobre mí” (Loli Molina), “Algo ritmos” (Kevin Johansen), “Sólo se trata de vivir 40º aniversario 1979/2019” (Litto Nebbia), “Bosque” (Julieta Rada), “Su reflejo es el lobo del hombre” (Gabo Ferro), “Herminia” (Silvina Moreno), “Muta” (Perotá Chingó), “En viaje” (Sol Mihanovich).

ÁLBUM CONCEPTUAL: “Perlas & Conchas” (Fémina), “Abrazo de hermanos” (Pedro Aznar-Manuel García), “Muta” (Perotá Chingó), “Feroza” (Feli Colina), “Nafta” (Nafta), “Antiguo rezo” (Silvia Iriondo-Juan Falú), “Traviarca” (Susy Shock y La Bandada de Colibríes) y “Lo azul sobre mí” (Loli Molina).

ÁLBUM ARTISTA DE ROCK: “Rompecabezas” (Valeria Lynch), “Lebón & Co.” (David Lebón), “Cuna de piedra” (Fabiana Cantilo), “Lotophagy” (Willy Crook & Funky Torinos), “Mi esqueleto” (Pablo Dacal), “Volviendo” (Nico Bereciartúa), “Mujer & Ego” (Iván Noble) y “Tocá la guitarra y cállate” (Don Vilanova Botafogo).

ÁLBUM GRUPO DE ROCK: “Seremos primavera” (Eruca Sativa), “Cabildo y Juramento” (Conociendo Rusia), “Las Lunas” (Estelares), “De la cabeza 2, parte 1” (Bersuit Vergarabat), “Triángulo de fuerza” (Attaque 77), “Piel” (Acorazado Potemkin), “Giras y madrugadas” (La Beriso) y “La peste del cazador” (La Chancha Muda).