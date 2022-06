Por qué Borgen es la serie furor en Netflix: política sucia, negocios y el lado B de los medios

No hay chances de que una serie que tiene su punto de partida en un primer ministro obligado a renunciar a su cargo luego de que se conociera que su esposa había comprado una cartera con la tarjeta de crédito oficial no sea atrapante. En un contexto nacional e internacional en el que una situación así se puede llegar a considerar –tranquila y tristemente- como algo menor, la punta del ovillo de la serie danesa “Borgen” no hace más que pintar de cuerpo completo el sistema parlamentario y democrático de Dinamarca.

Si bien la primera de las cuatro temporadas de “Borgen” fue estrenada en 2010 y la serie fue furor oportunamente en Netflix, la atrapante trama vuelve a tomar protagonismo con el reciente estreno del spin-off, “Borgen: reino, poder y gloria”, que está disponible también en Netflix desde comienzos de junio.

Con el foco centrado en la figura de una mujer que protagoniza una ascendente y vertiginosa carrera en la política danesa (Birgitte Nyborg, interpretada por la actriz Sidse Babett), “Borgen” y “Borgen: Reino, poder y gloria” se centran en el complejo entramado que gira en torno a una democracia parlamentaria y en la que, para poder conformar un gobierno, se precisan de coaliciones y estratégicas alianzas (con sus correspondientes negociaciones y “roscas políticas”, que no discriminan entre continentes y, evidentemente, en todas partes del mundo son iguales).

Y aunque la primera impresión es la de sentir una cierta envidia por el funcionamiento de los poderes y del sistema en los siempre halagados países nórdicos, lo cierto es que en la medida en que la historia avanza van saliendo a la luz los manejos espurios y como –al mejor estilo “House of Cards”- todo vale con tal de salvar el prestigio público, la imagen y la carrera política.

Qué significa “Borgen”

Lo primero que hay que conocer para comenzar a entender la serie desde el vamos, es el significado de su nombre. “Borgen” es el término coloquial con el que se conoce al Palacio de Christiansborg, la sede de los tres poderes del Estado y oficina del Primer Ministro en Dinamarca. Como el epicentro de la historia y de los conflictos transcurre en este palacio, el nombre de la serie danesa producida por Adam Price tomó este nombre.

Cómo es “Borgen”: medios y poder, una alianza estratégica

A lo largo de las cuatro temporadas de “Borgen” y de la recientemente estrenada primera temporada de “Borgen: Reino, poder y gloria”, quedan de manifiesto la importancia de las alianzas estratégicas con las distintas fuerzas políticas y partidarias, una constante al momento de conformar gobiernos en aquellos países con democracias parlamentarias y en las que –aún en pleno siglo XXI- la figura del rey o la reina se encuentra a la cabeza de la república.

Tras haber repasado en “Borgen” la ascendente carrera política y el inminente ocaso de Birgitte Nyborg –comenzó como parte de un minoritario partido de la oposición hasta convertirse en primera ministra, para luego regresar a la minoría-, en “Borgen: Reino, poder y gloria” encontramos a una Nyborg revalorizada en el puesto de ministra del Exterior y como integrante del Gabinete de otra mujer, quien también llegó a primera ministra. De hecho, y mutuamente, ambas ven en la otra una amenaza.

Al igual que en la primera serie, en esta secuela la forma en que se comunican los anuncios públicamente (lo discursivo) pasa a ser tan importante (o más) que el anuncio o la medida en sí. Y es apelando a contactos, amistades y viejos conocidos en la cadena televisiva pública más importante de Dinamarca (TV1) la manera en que Birgitte intenta diferenciarse y sobresalir por sobre la primera ministra. Pero del otro lado también recurren a estas estrategias para devolver golpes. O para golpear primero.

En las primeras cuatro temporadas de “Borgen” hay un marcadísimo protagonismo las figuras de los “jefes de prensa” y asesores de la primera ministra. Aquí sobresalen en sus papeles el actor Pilou Asbæk y la actriz Birgitte Hjort Sørensen, quienes dan vida a Kasper Juul y a Katrine Fønsmark, respectivamente. Ambos trabajan como responsables de comunicación de Birgitte Nyborg, pero sus funciones trascienden cuando se ven obligados a intentar instalar ciertas noticias o filtrar determinada información (lo que en la jerga se conoce como “operar”). En el caso de Katrine, idealista del periodismo de investigación –y quien tiene hasta pósteres de Bob Woodward y Carl Bernstein (los descubridores del Watergate) en su casa- comienza como conductora de TV hasta llegar a ser la asesora de prensa y comunicación de Nyborg.

En “Borgen: Reino, poder y gloria”, ya con una Nyborg relegada a un lugar de ministra y en su enfrentamiento tácito con la primera ministra (en el intento de recuperar protagonismo), la ex primera ministra se ve casi empujada a apelar a su vínculo con Katrine para intentar lograr salir bien parada de las misceláneas de la política vernácula. Mientras que Katrine, otrora conductora y luego jefa de prensa, ha regresado al canal más importante de Dinamarca como responsable de programación. Y desde su lugar advierte -casi con impotencia- la cintura política con que Nyborg logra eludir las preguntas difíciles y acomodar todo para salir bien parada.

Por fuera del foco netamente político en “Borgen” también hay hasta lugar para introducir la pelea por el rating “minuto a minuto” y el “todo vale” por un punto más, algo que se condice con la mismísima realidad. Por supuesto, también hay un lugar protagónico reservado para un repulsivo miembro de la oposición y dueño de su propio medio de comunicación que, a través del sensacionalismo y amarillismo, siempre encuentra oportunidad para atacar a Nyborg y a su familia con asuntos personales y de salud.

También, el posicionamiento en las redes sociales (Twitter e Instagram) y el uso de hashtags para marcar tendencias están presentes en “Borgen”. Incluso, es otra de las fortalezas que intentan trabajar los políticos y funcionarios centrales.

El empoderamiento femenino en “Borgen”

Acorde a la actualidad, el empoderamiento femenino encuentra en los argumentos de “Borgen” y “Borgen: Reino, poder y gloria” una gran fortaleza. Y es que en las dos series que son furor en Netflix es por demás fuerte el protagonismo de las figuras femeninas en la política. Al protagonismo que ya arrastra Birgitte Nyborg desde la primera de las series se suma el de Signe Kragh (interpretada por Johanne Louise Schmidt), la primera ministra actual y que mantiene esa “guerra fría” con Nyborg.

El lugar que se ganó con su propio mérito Katrine al frente del canal de TV más importante de Dinamarca también refleja el papel preponderante de la mujer.

En esta segunda serie, “Borgen: Reino, poder y gloria”, Birgitte se encuentra ocupando un ministerio dentro del gobierno de otra mujer. Y aquí se refleja con un poco más de claridad la disputa de poder con otra primera ministra, quien también se posiciona ante la opinión pública como una mujer que quiere seguir haciendo historia al frente de Dinamarca.

Los conflictos actuales en “Borgen”

En la trama de “Borgen: Reino, poder y gloria” el punto de partida tiene que ver con el reciente hallazgo de una importante reserva de petróleo en Groenlandia, territorio que pertenece a Dinamarca y que mantiene un histórico reclamo por su autonomía.

Nyborg llegó al gobierno con una marcada postura y discurso ecológico –de ella y de su partido- en la que dejó en claro su oposición al uso de combustibles fósiles y al cuidado del medio ambiente frente al calentamiento global. No obstante, en la nueva serie de Netflix, Birgitte Nyborg se encuentra en la disyuntiva entre mantener sus principios o priorizar el desarrollo petrolero y económico de Groenlandia para mantener aliados. Sobre todo porque se evidencia que es la extracción petrolera la herramienta en la que groenlandeses encuentran la ilusión de desarrollo y para dejar se ser una región reconocida solamente por tener la más alta tasa de suicidio y depresión. Pero no es solo Groenlandia y su estabilidad lo que le preocupa a Nyborg, sino también su reputación y futuro político.

Junto a la problemática del calentamiento global y el planteo de “Combustibles fósiles sí, combustibles fósiles no”, la resistencia de gran parte de Europa y occidente hacia el gobierno de Rusia y los empresarios cercanos al Estado de ese país también tiene presencia en la trama de “Borgen: Reino, poder y gloria”. Y es que entre los dueños de la importante empresa petrolera que pretende extraer el oro negro de Groenlandia sobresale un controvertido magnate ruso, aliado al gobierno de su país y que genera rechazos por su presunta participación en la misteriosa muerte de un líder opositor. El conflicto comercial entre Estados Unidos y China también deja su huella en “Borgen”.