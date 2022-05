Pedro Alfonso: “Estoy todo el tiempo pensando en el teatro”

Pedro Alfonso es uno de los actores más queribles de la escena nacional. Su historia es digna de una comedia romántica: un tímido productor de televisión, un conductor que lo que toca lo hace oro y una modelo. Amor, humor, hijos y futuro. Con Pedro hablamos de todo.

¿Cómo te preparas para esta venida a Mendoza?

“Con muchas ganas. La estamos pasando muy bien con esta gira que arrancó en Santiago Del Estero y nos llevó por Santa Fe, por acá por Buenos Aires y ahora con muchas ganas de ir a San Juan y Mendoza.”

¿Con qué se van a encontrar los que vayan a ver la obra?

“Esta obra es una obra que empezamos en Carlos paz y que si bien hay tres reemplazos y varios cambios, funciona muy bien. La gente siempre se va contenta y no solo es la comedia sino que también nos gusta quedarnos después de la función y subir a alguien al escenario a bailar. Improvisamos y todo se convierte en una gran fiesta y la gente se divierte mucho.”

Pedro junto a un gran elenco en Una noche en el hotel

¿Vos te divertís?

“Muchísimo. A mí me encanta la gira, tiene su costado negativo de irme de casa y extrañar, pero en lo laboral estoy feliz con el grupo. Me encanta viajar. A Mendoza he ido muchas veces y a San Rafael he ido de vacaciones, así que este viaje lo disfruto mucho.”

¿Cómo te llevas con este elenco?

“Con Ili (Iliana Calabró) ya tenemos varias temporadas, así que es una compañera de diez. Con Pachu también es un placer, nos hace morir de risa. No había trabajado en el teatro nunca con él y la verdad es que lo estoy disfrutando mucho. También a Rodri Noya, Sofi Macaggi, Juli Bartolomé y Camilo Nicolás, que, también, es la primera temporada que hacemos juntos. Nos estamos divirtiendo mucho y eso se refleja en el escenario.”

Pedro formó una familia con Paula Chaves. Tienen tres hijos (Olivia, Baltazar y Filipa) Como toda familia, se van organizando según los trabajos de papá y mamá. Los videos de Pedro y sus hijos están llenos de juegos, creatividad y diversión.

Pedro Alfonso y sus hijos

¿Cómo ha sido conciliar la paternidad y el laburo?

“Bueno, cuando hacemos temporada en Carlos Paz ellos siempre me acompañan y cuando viajo pasa esto que me voy el jueves y vuelvo el lunes a la tarde. Los extraño y también me da un poquito de culpa dejar a Paula con todo con los pibes. Cuando estoy en casa trato de estar presente y la paso bien. Todos los días es como un rock and roll lindo con tantas cosas, pero la pasamos muy bien y nos divertimos. Se extrañan, pero la gira es laburo y también trato de disfrutarla.”

¿Qué enseñanza te gustaría dejarle a tus hijos?

“Con Paula siempre tratamos de que sean personas respetuosas. Siendo respetuoso ganas un montón de cosas. Me gusta que sean creativos, que sean compañeros entre hermanos, pero el respeto me parece que es lo más importante. Respeto en el colegio, con la familia, con todo. Es fundamental.”

Lo que empezó como un juego se convirtió en una de las parejas más estables del ambiente artístico. Tinelli, que tiene un ojo bárbaro para ver el fuera de escena, sembró la semilla del coqueteo entre este tímido productor y la modelo. El tiempo pasó, la pareja se consolidó y ya son una gran familia.

¿Cómo está tu relación con Paula? Hace un montón que están juntos

“Un montón. Desde que nos conocimos son doce años y la pasamos muy bien. Tratamos de organizar nuestros momentos solos para disfrutarlos aunque sea viendo una serie, la tele o salir a comer con amigos. Siempre tratamos de organizar nuestros ratitos y la verdad es que estamos muy bien y muy contentos.”

Pedro Alfonso y Paula Chaves

Cuando mirás para atrás, ¿En algún momento te imaginaste este presente?

“En lo laboral, la verdad es que no. Si bien siempre me gustó el teatro o hacer videítos y ponerme pelucas, eso siempre lo hice para mis amigos y después todo me fue sorprendiendo. Ahora pienso que estoy en el lugar en el que siempre quise estar. Y con la familia, siempre supe que iba a tener una familia. Yo vengo de una grande, somos cinco hermanos. Entonces viene por ahí, yo quería una familia, hijos y la vida me fue sorprendiendo gratamente.”

Ya hiciste cine, teatro, televisión: ¿Queda algo pendiente?

“No sé si algo está pendiente. Lo que más disfruto es el teatro, ahí es donde más feliz soy. Ahora con las gira me pasa mucho esto de conocer nuevos teatros y son todos diferentes. Me gusta llegar temprano y conocer el lugar. Me puedo animar a hacer otras cosas pero dónde más feliz estoy es en el teatro.”

¿Te ves en la parte de atrás? ¿Podemos llegar a ver a un Pedro Director?

(Risas) Yo me meto en todo, soy como muy obsesivo. Antes de que me llames estaba anotando cosas para corregir o para cambiar. Soy muy apasionado y tengo compañeros que también lo son, que creen que siempre se puede mejorar un poquito. Estoy siempre con mi libretita, voy anotando y hasta me cargan: ‘Uy, ahí viene…a ver,¿ qué va a decir?’. Estoy todo el tiempo pensando en el teatro

Sobre Una noche en el hotel

La nueva comedia de Pedro Alfonso, cuenta la historia de dos amigos, Julian y Rafa que, ante la falta de trabajo, consiguen una entrevista laboral en las afueras de la ciudad. Comienzan su travesía, pero su vieja camioneta sufre un desperfecto y los deja varados.

Una noche en el hotel

Buscando ayuda encuentran en el medio de la nada un gran hotel donde conocen a un torpe botones, quien debido a una confusión los aloja y ahí cambiarán sus vidas para siempre. Conocerán a Amparo, una villana inescrupulosa, que hará lo que sea necesario para lograr que Luz, única heredera y dueña del hotel, le venda el hotel a Gunther, un mafioso quien quiere el terreno para construir un casino. Sucederá de todo esa noche, y Melody, la asistente de un hipnotizador que aporta más confusión y todos los personajes se verán involucrados en desopilantes conflictos.

Tras una exitosa temporada en Villa Carlos Paz, Una Noche en el Hotel está recorriendo el país. La obra teatral encabezada por Pedro Alfonso, Iliana Calabró y Pachu Peña llega a Mendoza con una propuesta muy divertida

La mejor comedia del verano, producida por DABOPE y que completa su elenco con Rodrigo Noya, Camilo Nicolás, Sofía Macaggi y Julieta Bartolomé, se presentará el viernes 13 en Tunuyán, sábado 14 en Mendoza y el domingo 15 en San Rafael. Tal es el éxito de la obra y la demanda de entradas que desde la producción sumaron una nueva función en Mendoza.

La obra se presenta este viernes en el Auditorio Municipal, el sábado 14 en el Teatro Plaza de Godoy Cruz (con dos funciones a las 21 y a las 22.45) y el domingo a las 20 hs en el Teatro Roma de San Rafael. Las entradas se consigen en boletería y de manera online.