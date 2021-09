Patricia Sosa tuvo que ser operada de urgencia del corazón

Patricia Sosa volvió a ganarse el cariño de muchos con su participación en “Masterchef Celebrity 2″, los mismos que hoy están agradeciendo que la cantante está bien de salud. Y es que hace dos semanas, sufrió una falla cardíaca y debió ser operada de urgencias en la Fundación Favaloro.

En “Intrusos”, Rodrigo Lussich, fue quien dio la primicia: “Operaron del corazón a Patricia Sosa. Sucedió producto de un malestar cuando iba en su auto. Fue un mal funcionamiento eléctrico en el corazón”. Y detalló que le hicieron un cateterismo.

La noticia recién este martes se hizo pública por lo que la artista pudo hablar en el programa de chimentos sobre su recuperación y su pausa a algunos proyectos laborales.

Oscar Mediavilla estaba en Chile cuando todo ocurrió y al enterarse de lo sucedido regresó al país. “Lloraba, lloraba todo el tiempo. Estaba muy asustada”, indicó Lussich.

Patricia Sosa y Oscar Mediavilla.

Qué dijo Patricia Sosa de su operación del corazón

La reconocida artista musical envió un mensaje a “Intrusos” en el que confió cómo está hoy su salud y su estado anímico tras ser intervenida y encontrarse con su marido acompañándola en su recuperación.

Patricia Sosa dijo: “Tuve como dos episodios. Uno feo mientras estaba manejando. El corazón me hizo un ruido y sentí un fuego. Fuerte, fuerte, me maree mucho, mucho, mucho, esperé que se me pase y llegué a mi casa como pude, con un susto bárbaro, llamé al cardiólogo”.

“Me atendieron desde la mañana hasta la tarde en la Fundación Favaloro, viendo qué podía ser, los estudios salieron perfectos pero me dejaron un Holter 24 horas”, confió la también compositora y actriz de 65 años.

“Cuando estaba volviendo a casa me sucedió otra vez y pudieron leer que tenía un desperfecto en la parte eléctrica del corazón, se llama arritmia auricular, en la parte eléctrica. No entiendo mucho”.

“Me dieron un antiarrítmico pero la solución era la operación. Y bueno, yo podía estar y operarme en marzo, abril, que se yo. Es con cateterismo, pero no, decidí hacerlo ahora. Me hicieron los estudios y hoy hace quince días que ya me operé”, comentó al final del mensaje.