Parió la Choca, una banda histórica cierra el primer día en la Fiesta de la Cerveza

“Somos los más veteranos”, afirma Luis Pepe Cambría, voz y líder de Parió la Choca. Lo dice con orgullo y seguro de que el camino recorrido no es en vano y después de 27 años en los escenarios siguen convocando y es una de las bandas referentes del ska, reggae y latin rock del oeste.

Sin pretenderlo marcaron un camino que comenzó en 1993 y mantiene su estilo y su bandera de pertenencia hasta la actualidad. Cualidad que le permite volver al escenario de la Fiesta Provincial de la Cerveza, en su trece edición que tendrá dos días de conciertos hoy y mañana, y serán transmitidos gratis vía streaming, por Facebook y Youtube de la Municipalidad de Godoy Cruz, además se suman a la programación de Acequia Tv y Señal U.

Escenario virtual y nuevas canciones

El 2020 se verá como uno de los años más complejos para los artistas, que aprovecharon la tecnología para continuar trabajando y el streaming les sirvió como puente de conexión con el público.

Entre el circuito independiente y los festivales oficiales, Parió La Choca siguen encendiendo su ritmo. Una combinación explosiva de fusión latina y rock, con letras auténticas que trazan historias de estos pagos. “Ska del mar”, “Por la laguna”, “Agua” y “Cumbia del tomero” son parte de los últimos títulos que recopilaron en “Sangre y Sudor”, el último álbum de la banda y que fue parte del repertorio elegido para el show cervecero.

“Teníamos previsto meternos al estudio a grabar, con algunas canciones que ya teníamos y reforzarlas con otros. Y esos planes quedaron truncos, asique nos hemos dedicado a componer. También tuvimos una convocatoria al Mendorock, y en ese momento fue más complicado juntarse a ensayar. Pero cuando nos seleccionaron para la Fiesta de la Cerveza teníamos esa experiencia previa de tocar en este momento y fue más cómodo”, cuenta el vocalista sobre las actividades de este año que cierran con el show que se grabó en el teatro Plaza para el encuentro provincial.

En carpeta tienen varias versiones de sus clásicos, que presentaron en sus bodas de plata y que en breve quieren compilar en un disco unido a otras canciones con la influencia del género urbano, pero manteniendo su estilo.

-Con la experiencia de los años se han mantenido en un género donde tuvo su explosión y hoy la escena está copada por el sonido urbano, ¿cómo transitan el proceso de crear y continuar en el circuito?

-La palabra es reinventarse y adaptarse. La escena hoy la manejan otros géneros y artistas, otros estilos que no deja de ser música. Hoy los pibes escuchan más trap y los músicos jóvenes se manejan de otra forma. Nosotros somos una de las bandas más veteranas en actividad de Mendoza. Y apelamos a las nuevas generaciones, sumando trabajo en redes y marketing. Y con nuestro estilo llegar a las nuevas generaciones. Pero tampoco nos preocupa mucho, estamos más allá del bien y del mal. Y nuestra propuesta es siempre crear con un sentido de pertenencia y siempre felices de estar, de que se nos abran puertas, nos convoquen.

Competir en el mercado con los pibes dependemos de estrategias comerciales y todo un engranaje de producción. Mientras seguimos componiendo y tocando.

-En lo musical ¿se ven influenciados por sumar otro sonido?

-Creo que tomamos las nuevas herramientas y sumar a lo nuestro. Hoy un productor te plantea grabar de la forma que suena la música hoy. Con las voces al frente, con una duración de los temas. Y uno se tiene que adaptar sin perder la identidad. Estamos en la Unión Internacional de Bandas de Ska y hace poco participamos del Festival de Ska Argentino, con más de sesenta bandas nacionales y el movimiento por más que no está en cartelera se mantiene. Y todo es cíclico, tal vez el reggae o el ska vuelve al primer plano. Y hay que mantenerse como banda independiente y saber que muchas generaciones escuchan esta música.

-De las nuevas canciones, ¿viene otra etapa de la banda?

-Siempre tuvimos un plan de ir por el lado de rap, yo tengo ese estilo. Y ahora estoy más en mi salsa. Pero con las letras seguimos sosteniendo la bandera combativa, lo que nos identifica y pertenece. No estamos cerrados y buscamos sonar actuales, pero somos una banda con una personalidad marcada.

-¿Cómo vivieron la posibilidad de volver a la Fiesta de la Cerveza en una modalidad diferente?

-Aplaudo que se sigan haciendo estos festivales a pesar de las circunstancias que vivimos. Tenemos 27 años tocando y siempre crecemos desde la autogestión, generando posibilidades no solo para nosotros, si no para el entorno y el rock local. Y para nosotros el calendario de festivales en Mendoza tiene que ser fuerte, por la demanda que hay. Entonces hay que apostar por sostener estos espacios y sumar, aplaudo que se sigan haciendo estos encuentros y más en este momento, con poco presupuesto, una crisis profunda. Fue una muy buena experiencia y nos adaptamos a un formato, porque tocar en un teatro vacío acostumbrados al contacto con el público no fue fácil. Pero lo entendimos y la pasamos bien. La idea es divertirnos y llevar un mensaje y eso pasó. En esta época de barbijos y alcohol en gel subirse al escenario fue una grata experiencia.

La música suena en streaming

La 13° edición de la Fiesta Provincial de la Cerveza comenzó el lunes pasado con distintas promociones en locales gastronómicos de Godoy Cruz y el encuentro cerrará con dos noches de música vía streaming.

A partir de las 21, hoy y el domingo, a través de Facebook de la Municipalidad y el canal de Youtube de la fiesta, se transmitirán los conciertos grabados en el teatro Plaza de las 21 bandas mendocinas seleccionadas para esta edición.

TripleSec, Gonzalo Gorordo y la Banda Del Amor, Alvear Oeste, Fernanda Eneida En Banda, Indira, Consuelo And The Cats, Dr Kumalo, Rulo Fimiani’s Band, Don Torres, La Bolivian y Parió La Choca.

Y el domingo será el turno de Carla Petrus, Funkoide, Vander, Trama, Desastrónomos, La Teylor Mendez, Brotella, Trébol Kawasaki, Ultramandaco e Inquilinos D’Mentes.

Los conciertos tiene acceso gratuito y también se transmitirán por Acequia Tv y Señal U.