“Parecía que se moría”: la enfermedad que puso en peligro la vida de Gastón Dalmau cuando tenía 2 años

Gastón Dalmau es uno de los participantes más queridos por el público que sigue cada noche “MasterChef Celebrity” (Telefe). Días atrás, el actor y cantante recordó un difícil momento que vivió a los dos años: una “enfermedad complicada”, según dijo.

La enfermedad que puso en riesgo la vida de Gastón Dalmau

Durante un especial de “Casi ángeles” , telenovela de Cris Morena emitida entre 2007 y 2010, Gastón Dalmau detalló cómo fueron sus inicios en Coronel Suárez, pequeña localidad donde creció.

Según contó su papá Pedro, Gastón fue diagnosticado a los 2 años y medio con un síndrome nefrótico. “Tuvo un proceso de enfermedad muy complicado que le hizo peligrar la vida”.

Gastón Dalmau de pequeño - Instagram

El síndrome nefrótico generalmente se debe a daños en los racimos de vasos sanguíneos diminutos de los riñones que filtran los desechos y el exceso de agua de la sangre. La afección causa hinchazón, particularmente en los pies y los tobillos, y aumenta el riesgo de otros problemas de salud.

“Estábamos en un viaje en Buenos Aires. Me vieron que no estaba bien. Me tocaban cualquier parte del cuerpo y me dolía. Era una enfermedad en los riñones. Marcó mi infancia”, recordó en 2009, entre lágrimas, el actor que interpretaba a Rama.

“Se empezó a hinchar de golpe, las piernitas, los pies, las manos, la cara. Parecía que se moría”, dijo la mamá Silvia en el programa.

“Iba a los cumpleaños de mis amigos, cuando era chiquito y llevaba las galletitas sin sal, el queso sin sal, no podía comer chizitos. Cosas que a esa edad es ‘¿cómo no vas a comer?’. Pero para mí no era normal”, lamentó Gastón.

De Teen Angels a Marvel: un camino artístico con una ayuda especial

Adriana, la profesora de guitarra y canto de Gastón cuando era niño, la impulsó a seguir un camino artístico. Gastón era fan por entonces de Maná -incluso su perro se llamaba como la banda mexicana-. La primera canción que le enseño fue “En el muelle de San Blas”.

Desde adolescente, Dalmau se obsesionó con trabajar como actor o cantante. Pasó por cientos de castings e hizo menores apariciones en la TV que se remontan a la segunda temporada de “Floricienta” (2005), así como a “Casados con hijos” (2005-2006) y “Alma pirata” (2006). Cris Morena lo convocó para ser protagonista de su próximo gran proyecto: “Casi ángeles”.

En la exitosa telenovela, Gastón Dalmau interpretó a Ramiro “Rama” Ordóñez, uno de los cinco Teen Angels.

Tras los cuatro años de éxito en la televisión y teatro, Dalmau siguió dos años más en la banda Teen Angels, junto al resto de sus compañeros (excepto por La China Suárez , reemplazada por Rocío Igarzábal). Cuando el grupo se despidió de los escenarios en 2012, el actor emprendió un nuevo destino.