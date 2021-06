Para Todo: Ornella Ferrara volvió a la televisión mendocina con su propio programa

La reconocida conductora y periodista de canal Siete vuelve a la pantalla chica con su propio programa de entretenimiento “PARÁ TODO! Y quedate con nosotros”.

La joven profesional encarará este programa con la idea de llevarle buena onda y diversión a la audiencia mendocina, en medio de una actualidad afectada por la pandemia mundial.

“La escenografía tendrá un papel importante, entonces el programa va a ser súper dinámico y va a tener muchas secciones, invitados, entrevistas, juegos, un poco de todo”, asegura Ornella, quien comenzó con su proyecto en el día de ayer y será transmitido todos los días a las 18 por la pantalla de El Siete.

Tras seis meses lejos de las pantallas y las cámaras, la conductora apuesta a una nueva etapa en su carrera. La coproducción cuenta con un gran staff, compuesto por el periodista Amadeo Inzirillo, Ignacio “Nato” Esteller en la improvisación, el Dr. Sergio Saracco y el humorista Rodrigo Navarro.

Cada uno con su segmento tendrá el espacio para divertir y ayudar al publico a encontrar ese momento de desconexión.

Amadeo, periodista, conductor y gran entrevistador, estará a cargo del segmento “Políticamente incorrecto”, un dinámico ping pong a políticos. Mientras que el Dr. Saracco encabeza el segmento “Bajá un cambio”, brindando consejos para tener una rutina saludable.

Por su parte Nato Esteller le dará vida al segmento “Desenchufate”, hablando de bienestar digital y noticias tecnológicas. Sumado al humor, Navarro tendrá su dosis de encarnar diferentes personajes y hacer reír mucho al público.

Una pausa necesaria

La conductora contó en una entrevista cuáles fueron las razones para mantenerse alejada del canal por varios meses. Sumado a que transitaba la maternidad con educación en casa y un horario laboral súper atareado, la verdadera razón fue el contenido que transmitían los noticieros en ese momento.

“Llegaba al programa, y no había una buena noticia para dar. Imagínate, dentro de una pandemia… A mí me tocaba hacer los números, decir cuántos muertos había, y a esto ya no lo estaba pudiendo sobrellevar o hacer como que esto no me importa; porque realmente me estaba importando y me estaba afectando”, explicó Ferrara.

Ansiedad, ataques de pánico y mucho cansancio fueron los principales detonantes que le dijeron a Ornella que era tiempo de tomarse un descanso. Y así fue. Trabajó en sus redes sociales durante estos meses para finalmente retomar su lugar en el canal.

Con la decisión tomada, asumió la necesidad de retirarse por un tiempo tras haber comenzado a trabajar desde los 17 años. Sin lamentarse, fue durante este tiempo que encontró la paz que tanto necesitaba y en medio de la tranquilidad, surgió la idea de encabezar el programa que hoy le reditúa lo que tanto anheló.

Ornella Ferrara vuelve a la televisión más prendida que nunca.