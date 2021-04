Pachu Peña se suma a ShowMatch: “Hay que hacer un humor más sencillo”

Es uno de los humoristas históricos que acompaña a Marcelo Tinelli desde hace 30 años. La dupla con Pablo Granados selló una forma de hacer humor en la televisión argentina. En tiempos donde no existía la inmediatez y el alcance de las redes sociales, los rosarinos crearon situaciones delirantes en la calle como “El Confundido” y otros sketch impensados en la pantalla actual.

En tiempos complejos para hacer televisión, José María Peña, su verdadero nombre, siempre tiene un espacio abierto para mostrar sus ocurrencias. Con solo esbozar una sonrisa, hace reír al público y con esa chispa natural consiguió convertirse en la revelación de la primera temporada del reality show “Corte & Confección Famoso”. Sin saber un solo paso de costura, el humorista se subió a la competencia y su participación captó la atención cada tarde.

Un vestido inspirado en la canción “Un beso y una flor”, una réplica del traje de la última película de “El Guasón” y hasta un diseño inspirado en un traje que usó Mirtha Legrand fueron los pasajes más desopilantes de Pachu en el programa conducido por Andrea Politti.

Y pese a que fue eliminado a mitad del certamen, el favoritismo del público le permitió volver al programa, aunque no por mucho tiempo.

“No la supe aprovechar esta segunda oportunidad (ríe). La pasé bien, me divertí. Fui a eso, más allá que uno aprende de cada experiencia. Traté de poner un poco de lo que me sale para que la gente la pase bien a la tarde”, comenta sobre su paso por el ciclo en donde diseño alocados trajes, donde sorprendió con varios aciertos, aunque el momento más esperado era la devolución del jurado y su risa instantánea ante algunos diseños indefendibles.

Tras semanas muy agitadas e intensas de trabajo, donde se repartía entre las grabaciones del reality, su participación en “Polémica en el Bar”, también se prepara para el debut de “ShowMatch La Academia”, el nuevo certamen del Trece, que según Marcelo Tinelli estrena el próximo lunes 2 de mayo.

En la competencia, Pachu será parte de los participantes, que pondrán a prueba su destreza en el baile, el canto y la actuación. Y deberá sortear la filosa mirada del jurado integrado por Ángel de Brito, Pampita Ardohain, Jimena Barón y Hernán Piquín.

Además de la contienda entre los participantes, el renovado programa de Tinelli tendrá su bloque humorístico. Los viernes habrá espacio para las parodias, el humor político y números cómicos, y el rosarino será parte de la troupe encargada de descomprimir la competencia.

“No está confirmado, pero estimamos que empieza el 2 de mayo el programa. Estamos a full con los ensayos, con las coreografías. Ahora vamos por las clases de canto, son muchas disciplinas, es un certamen muy duro, con varios desafíos para sorprender. Vamos a ver hasta dónde llegamos”.

-¿Con qué disciplina tenés mayor dificultad?

-Si bien me gusta bailar, una cosa es un estilo libre pero otra cosa son las coreografías, marcas y sincronizadas con acrobacia. No es fácil y tampoco soy un pibe. Y el canto nunca me gustó, desafino mucho, pero voy a tratar de ser lo más prolijo posible. Y de mi lado agregarle un poco de humor.

-Como todo certamen de Marcelo Tinelli estará abierto a la polémica, ¿pensas sumarte a las peleas y roces con el jurado?

-No, no juego con eso. Eso lo puedo tomar para la joda, conmigo no cuenten, no me sale (ríe). No sé mentirle a la gente, no me sale y no me gusta. No voy a inventar algo solo por estar en cámara. Me voy a defender si me critican sin sentido, pero generar polémica y discusión porque si, no está en mis planes.

Con escasos programas humorísticos en la pantalla nacional, Pachu Peña es una de las pocas figuras que participa en distintos ciclos. Después de la exitosa experiencia de “Sin Codificar” y en un momento donde la tele busca no perder audiencia, de lunes a viernes junto a Claudio Rico y Roberto Peña son los encargados de dejar la seriedad por un rato en el clásico “Polémica en el Bar”, por América.

En medio de la actualidad y las discusiones, el popular humorista le imprime su estilo entre sketch e improvisación ante cámara, sin perder vigencia entre el público que lo conoce hace décadas y los jóvenes que lo descubren en Youtube o divierte por Twitter.

-¿Alguna vez pensaste en alejarte de la tele?

-Sí, lo he pensado. Pero disfruto el día a día, me llegan propuestas y lo disfruto. El día que veo que no dé para más, o que no cause gracia, o me siento grande para seguir en el ruedo daré un paso al costado. Es lo que me gusta hacer, disfruto mucho y se verá cuando sea el tiempo de alejarse.

-¿Con qué no harías humor hoy?

-Hay muchas cosas que quedaron atrás y evolucionamos. Antes con Pablo hacíamos humor en la calle o parodias, un humor que caducó. Y hay que hacer un humor más sencillo, que no moleste a nadie, que sea con mucho respeto. Hemos evolucionado para bien y vamos por ahí.

-Siempre te mostras tranquilo y divertido, ¿Has tenido algún problema que te saque de las casillas con alguien del medio?

-No. No tengo problemas con nadie, no tengo enemigos y si los tengo, no los conozco. No tengo historia con nadie, tengo otra visión de tomar las cosas con otro sentido.

-En tiempo de redes sociales ¿tu preferido es Twitter?

-En Twitter tengo cercanía con la gente, además lo uso para informarme, tenés la noticia al instante y siento el cariño de la gente hacia mí. Y en Instagram también, trato de contestarles a todos, tener buena relación con la gente.

-¿No pensaste en explotar las nuevas plataformas con el humor?

-Tengo ideas. A pesar que el público de la tele bajó mucho, para mí el trabajo es en la tele. Lo que pasa es que cambió la forma de ver televisión, hoy en día hay muchos formatos. Pero para mí el compromiso es en la tele o un show que haga.

-¿Hay algún personaje que tenés guardado y aún no tuviste la oportunidad de hacerlo?

-Sí. Siempre tengo cosas en la mente y yo me nutro de las cosas que suceden en la realidad, para generar personajes o humor. Y siempre estás pensando en algún personaje hasta que lo podés hacer en la tele o el teatro. Hay algunas ideas dando vuelta que pueden salir en algún momento.

Peña junto a Marcelo Tinelli y Pichu, otro de los protagonistas del exitoso "Sin Codificar".

-¿Cuál de todos tus personajes le tenés más cariño?

-Disfrutaba mucho de hacer con Pablo “Deportes en el Recuerdo”, las poesías o algunas parodias. Pero también extraño mucho “Sin Codificar”, con Pichu, Yayo, Nazareno. Nos divertíamos mucho y amábamos hacerlo.

-¿Hoy no es posible una vuelta de “Sin Codificar”?

-Quizá volvamos, es un programa que nos encanta y tenemos ganas de volver. Veremos cómo seguimos.

El regreso de Marcelo Tinelli

Con un estricto protocolo, con hisopado de por medio a los participantes y al equipo, Marcelo Tinelli ya tiene todo listo para regresar al prime time del Trece.

Tras un año fuera del aire, el conductor decidió volver con un formato distinto en donde combinará baile, canto, humor y show. Se trata de “La Academia”, el certamen de ShowMatch donde los famosos pondrán a prueba sus cualidades en el escenario.

Durante todo el armado del programa, Tinelli mostró algunos avances a través de las redes sociales y confirmó la lista de participantes.

Karina La Princesita, Agustín Sierra, Fiorella Giménez, Flor Vigna, Cande Ruggeri, Julieta Nair Calvo, Romina Ricci, Rodrigo Jara, Débora Plager, Luciana Salazar, Rocío Marengo, Mar Tarrés, Sofía “Jujuy” Jiménez, Viviana Saccone, Charlotte Caniggia, Pachu Peña, El Polaco, Barby Silenzi, Flor Jazmín Peña, Ángela Leiva, Bárbara Franco, Gustavo Parici, Julieta Puente, Mario Guerci, Mariana Genesio Peña, Ulises Bueno, Rocío Pardo, Gloria Carrá, Lizardo Ponce, Jonathan Lazarte, Facundo Mazzei, Gabriel Rentería, Nicolás Fleitas, Nicolás Villalba, Ignacio Gonatta, Melody Luz, Florencia Díaz, Gonzalo Gerber, Facundo Insúa, Rafael Muñiz, Josefina Oriozabala, Jorge Moliniers, Iván Vivas, Rodrigo Jara, Soledad Bayona, Ignacio Pérez Cortés, Juan Manuel Palao, Ignacio Saraceni, Rocío Pardo y Ernesto Díaz son las figuras de la competencia, que comenzaría el lunes 2 de mayo, en el horario central del Trece.