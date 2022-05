Don Torres y Marciano Cantero estrenan “Este suelo” esta noche en la plataforma Youtube

La banda mendocina Don Torres lanza hoy un nuevo tema en la plataforma Youtube a partir de las 21, llamado “Este suelo”. con la particularidad de tener como invitado a Marciano Cantero, a quien Pablo Torres (cantante de Don Torres y líder del grupo) considera un referente del rock local. El video se realizó en La Carrera, Tupungato, y en la bodega cultural Aurora (Bodega Furlotti), con Valentina Gratton como invitada especial en los coros, y los músicos Daniel Reuvers, Martín Rodríguez, Pablo Orellano y Marcos Rodríguez. Además, cuenta con la participación especial del mendocino León Magallanes. Los realizadores audiovisuales a cargo del video son Martín Daga, Lisandro Borra y Julieta Dora, de Escafandra.

Este suelo

Pablo Torres contó por qué eligió a Marciano Cantero para acomañarlo en el tema: “Cuando hice la canción y la tenía compuesta, pensé que me gustaría contarle (a Cantero), y si bien no teníamos una relación, lo llamé por teléfono, le conté la historia, le mandé la canción y le encantó. Me dijo que contara con él. A partir de ahí nació una gran amistad, y nos seguimos frecuentando en todo este tiempo”, aseguró el cantante.

Equipo de músicos

El nuevo tema tiene como base para la lírica la idea del origen en cuanto a la tierra natal, en este caso Mendoza, y cómo las personas llevan consigo esta identidad a dónde sea que se trasladen, aún si se radican en otro país.

En este sentido Pablo Torres contó que también invitó a un músico mendocino que vive en Nueva York y que se dedica a la música urbana “León Magallanes se fue con 18 años a Nueva York, entonces, cuando me enteré de su historia, me encantó y escribí para la canción una parte urbana que entre otras cosas hice. ‘Yo soy el río, montaña, agua, soy el fuego, soy el alma, soy el miedo, oasis de amor, cultura de la fe, poesía del surco, vino de tu sed, desde el norte hasta el extremo sur, este es mi suelo, casa, sueño, el sol, hogar y luz, es mi desierto’.”, explicó.

“Este suelo” es un tributo a Mendoza desde lo más visceral, el sentido de pertenencia, el paisaje, la idiosincrasia vinculada al terruño y, a la vez, la elección de vida. “Mendoza es mi lugar, mi desierto, el lugar donde me tocó nacer, que me vio crecer, el lugar que uno pone en todas sus fichas, sus fuerzas, su voluntad, su estrategia para desenvolverse y desarrollarse en lo que uno eligió hacer y trascender”, adelanta Torres.

Realización del video

A la vez, la idea de que esa identidad que da el lugar de origen es lo que otorga la fortaleza para desarrollarse en otras latitudes: “El tema habla bastante de jugársela, de creer, buscar ese camino en el cual uno pone los sueños, que es lo más difícil. Toda la vida uno trata de hacer lo posible.Creo que la primera gran premisa es proponérselo y la otra es trabajar muy fuerte donde sea que te toque llegar, pero siempre empujar para que eso suceda”, dice, y agrega “En este caso a mí me toca hablar de Mendoza pero uno se puede sentir reflejado en cualquier lugar donde te toque hacer y defender eso que te dio tu tierra”.

En cuanto a su vínculo con Marciano Cantero, explicó que el ex Enanitos Verdes “para mí es la bandera en el frente de batalla de nuestro rock, de nuestra música, del arte de Mendoza, un referente” y a la vez cómo forjó una amistad a partir de esta nueva canción. “Quería tener un referente como Marciano, con el que ya he hecho varias cosas, le muestro canciones nuevas, él me muestra las suyas y así salió una muy linda amistad”, concluyó.