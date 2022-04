Osvaldo Laport: “Es bueno esto de romper los tabúes”

El rostro de Osvaldo Laport en “Amor en Custodia”, la novela que protagonizó junto a Soledad Silveyra recorre las redes sociales, con infinidad de leyendas que llaman al humor y la risa de la gente. Sin buscarlo, la escena donde el actor se agarra la caballera es blanco de ciento de campañas digitales, que reavivaron su popularidad.

Hoy, lejos de la pantalla chica, Osvaldo Laport sigue siendo uno de los actores más populares del espectáculo argentino y desde 2018 protagoniza la obra “Rotos de Amor”.

Junto a Antonio Grimau, Víctor Laplace y Roly Serrano, interpreta esta comedia dramática dirigida por Rafael Bruza, que sigue siendo un éxito de convocatoria en la escena nacional y la semana que viene llega al teatro Mendoza, con tres funciones del 15 al 17 de abril.

“Rotos de amor” cuenta con humor historias de amores y desamores, de encuentros y desencuentros de cuatro entrañables personajes, quienes se ven reflejados desde sus dificultades para rearmar su vida luego de distintas rupturas amorosas. La obra reúne una serie de cuadros cómicos, a cargo de estos visitadores médicos, quienes resultan ser unos “perdedores sin remedio”.

-Vos que estás desde el comienzo en el elenco, ¿cómo vivís este fenómeno de una obra vista, pero que siempre tiene público?

-Curiosamente hace un rato salió ese tema con los compañeros. Y yo manifestaba que tuve muchas convocatorias para otros proyectos teatrales y es muy curioso, porque la única obra que hice fuera de “Rotos de amor” en estos años fue “Un susurro de alas”, un espectáculo de texto exquisito que lo escribió una alumna del autor de Rotos de amor. Había un color similar en los textos.

Y en esta temporada en Mar del Plata con funciones todos los días empecé a descubrir algo que para el actor no es común, que cada vez que hacía una función, el tránsito del escenario al camarín yo decía: “Que placer transitar estos textos”. Y esa es la respuesta, es el placer de interpretar textos reflexivos, con mensajes por todos lados, donde el público se siente identificado. Porque más allá de una comedia dramática, no está escrita como comedia, sino que las situaciones te hacen reír.

La comedia lleva seis temporadas en cartel y vuelve a Mendoza.

-También existe una cuestión generacional con la obra y el público.

-Lo que sucede es que ese disfrute del público lo sentimos. Y justamente son historias que se pueden identificar, son relaciones rotas, quebradas, donde vemos no solo a las mujeres sino a los hombres, con lágrimas en los ojos. Y al mismo tiempo riéndose.

-En un momento complejo para las relaciones.

-Es complejo. Y al mismo tiempo no deja de bregar por una sociedad más inclusiva, mostrando la fragilidad del género masculino. Los hombres también lloramos, sufrimos, padecemos, somos frágiles y débiles.

Entre la deconstrucción y la sensualidad en la madurez

Protagonista de novelas íconos de la televisión argentina como “Más allá del horizonte”, “Cosecharas tu siembra”, “Campeones de la vida”, “Soy Gitano” o “Amor en Custodia”, a raíz de la campaña digital con su meme, el actor potenció su popularidad y hoy es conocido por una generación que no lo vio en la televisión y lo identifica por las redes.

Pero tanto su trabajo en el teatro, su figura de sex symbol y hombre codiciado, sumado a su compromiso con AGNUR Argentina, que visibiliza la situación de millones de refugiados en el mundo, cultivó un pensamiento inclusivo y lejos de la estigmatización y los prejuicios entre los géneros.

A sus 65 años levanta la bandera de la igualdad y la búsqueda de un discurso a la par, al margen de su estrecho vínculo con el público femenino.

-¿Cómo tomaste la situación del meme que han hecho con tu figura y recordando escenas de la novela con Solita?

-El rótulo meme puede bordear cierta frivolidad, pero no deja de ser un modalidad de las nuevas generaciones, que uno debe aggiornarse, aprender y ensamblarse con la juventud, para no quedar extirpado del tema. Si yo hubiese tenido una actitud antipática para con ese meme u otros que aparecieron, sería poco inteligente de mi parte. Porque lo que observe en toda esta viralización, es que puedo acompañar desde mi lado a un montón de trabajadores, que buscan el mango, que ocupan mi imagen para llegar a la gente. Y ninguna bordea la falta de respeto. Es más, hoy me genera ganar dinero también, porque me llaman de distintas marcas y empresas para hacer publicidad. Me llamaron de Disney para promocionar la temporada de una serie.

O la gente me pide una foto para sus hijos, que me conocen por el meme y que ahora ven las novelas por Youtube. Uno debe ser resiliente todo el tiempo y ensamblarse con las nuevas propuestas, no quedarse en el ostracismo. Mi filosofía de vida es pasar uno por la vida, no que la vida te pase por encima y no te des cuenta.

-La obra muestra el lado sensible de los hombres, aunque siempre fuiste un sex symbol en la tele.

-¡Lo sigo siendo!

-¿Cómo te llevas con el paso del tiempo, con la figura masculina y este deconstruir del pensamiento?

-Los otros días en una entrevista en la tele, la periodista recalca que las mujeres dejaban mensajes de halagos. Pero en un momento sentí la necesidad de afirmar que también me seducen los hombres. Porque no solamente las mujeres te siguen, también los hombres. Recibo mensajes de hombres, y si lo oculto y no lo digo, sigo poniendo palos en la rueda para que esta sociedad no sea inclusiva. Porque uno tiene que romper estigmas que no nos hacen bien. La sensualidad, que es natural en mí, siempre cuando trabajé en la tele, las escenas venían acompañadas de mostrar esa sensualidad.

Más allá de tener que verme bien por mostrarme y disciplina, hoy lo hago por salud y por mí. A mí me gusta verme bien, a mi esposa le gusta verme bien. Y me gusta que me lo digan, tengo 65 años. Y está bueno esto de romper los tabúes. A través de las redes recibo invitaciones, halagos o seducción de hombres. Y lo digo para romper con esas estructuras y que sea una sociedad más inclusiva.

-¿Estás con algún proyecto en el cine?

-Sí. Hice una película en Córdoba que se llama “Bandido”, que ahora está en Cine.ar y estuvo en la apertura del Bafici. También tuvo muy buenas críticas en España. Se está por estrenar otra película “Hombre muerto”, donde hice un personaje transgresor, lejos de mi sello. Y ahora logré ensamblar el teatro con una docu ficción “Insomne”, que voy a rodar por todo el país.

-¿El cine era una asignatura pendiente para vos?

-Sí. Pero está relacionado con mi filosofía, todos tenemos un destino marcado, si no llegó antes es porque tenía que llegar ahora. Tal vez hoy estoy más preparado para los personajes que vendrán de la mano del cine. Y proyectos de teatro tengo otras propuestas, que son buenos textos, pero ninguno me atraviesa como “Rotos de amor”.

-También llevas una fuerte campaña por los refugiados de Ucrania.

-Hace años trabajo con Naciones Unidas visitando crisis humanitarias, y este año en cuanto pueda voy a viajar a testimoniar a las víctimas de Ucrania. Hace años que recorro el mundo, estuve en Siria, en el Congo. Soy parte de los embajadores voluntarios de la Acnur, los más antiguos somos Angelina Jolie y yo. Y Argentina está considerada como uno de los países más sensibles y comprometidos con los refugiados.

-¿Cuál fue el personaje que logró un quiebre en tu camino?

-Creo que el personaje de Guevara si marcó una huella para mi trabajo. Porque si bien hubo otros trabajos anteriores, siempre intenté hacer composiciones. Y Guevara fue un personaje donde el público masculino se atrevió a sentarse en familia a ver una telenovela. Esa bisagra en la televisión argentina fue a partir de “Campeones”, donde el hombre se sentía identificado y podía ver en familia una historia afín.

La Ficha

ROTOS DE AMOR

Funciones: viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de abril.

Lugar: Teatro Mendoza (San Juan 2417, Ciudad).

Entradas: $2200 (platea baja), $2000 (platea alta y palco) y $1800 (Pulman). En entradaweb.com.ar y boletería antes de la función.