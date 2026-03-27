"Me enfrenté a la muerte": el motivo de salud que alejó a Antonio Banderas de Hollywood

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Figura clave del cine español y estrella global gracias a títulos como “La máscara del Zorro” e "Indiana Jones”, explicó que su salida de Los Ángeles no fue casual. Detrás de ese giro hubo un grave problema de salud que cambió por completo su forma de ver la vida y su carrera.

El actor sufrió un infarto en 2017 mientras se encontraba en Londres , una experiencia que, según contó en una entrevista con The Times, funcionó como una “advertencia muy seria”. A partir de ese momento, decidió regresar a su ciudad natal, Málaga, y replantear sus prioridades personales y profesionales.

Antes de ese episodio, Banderas llevaba un ritmo de trabajo intenso, con jornadas sin descanso, viajes constantes y múltiples proyectos consecutivos. “Hice siete películas seguidas, sin parar, sin ir a casa”, recordó. Ese nivel de exigencia, sumado a situaciones personales como su divorcio, terminó pasándole factura. “La vida me dio un bofetón que me pudo haber matado”, reconoció.

Lejos de dramatizar su decisión, el actor aseguró que no se arrepiente de haber dejado atrás Hollywood. Incluso fue crítico con la industria: “Es muy difícil y terminás arruinándote moralmente” , sostuvo en otra entrevista. Esa etapa, marcada por la ambición y la sobreexigencia, quedó atrás tras el episodio cardíaco.

Desde entonces, su vida dio un giro radical. Dejó de fumar, vendió su jet privado y apostó por un estilo de vida más tranquilo en España. Además, se volcó a uno de sus grandes amores: el teatro. En Málaga fundó el Teatro del Soho, un proyecto que hoy considera central en su vida. “Al enfrentarme a la muerte entendí que soy actor de teatro”, explicó.

Antonio Banderas se vuelca al teatro Antonio Banderas se vuelca al teatro gentileza

Actualmente, Banderas vive junto a su pareja, Nicole Kimpel, y combina su actividad artística con emprendimientos gastronómicos. Pero es sobre el escenario donde asegura haber encontrado una nueva plenitud. “Nunca he sido tan feliz”, afirmó.

Su paso al teatro y cambio de vida

Lejos de ver el infarto como una tragedia, el actor lo interpreta como un punto de inflexión necesario. “Fue una de las mejores cosas que me pasaron”, aseguró en una entrevista previa, al explicar que le permitió dejar de preocuparse por cuestiones superficiales y enfocarse en lo esencial.

En la actualidad, mantiene hábitos más saludables: redujo el consumo de carne roja, incorporó ejercicio regular —corre hasta 10 kilómetros cada dos o tres días— y prioriza su bienestar físico y emocional.

Aunque su presencia en Hollywood quedó en el pasado, Banderas no se retiró de la actuación. Simplemente eligió otro ritmo, otro escenario y otra manera de vivir su profesión, después de haber estado, como él mismo dijo, “muy cerca” de la muerte.