Ornella Ferrara volvió a la televisión: “Nuestra idea es humanizar a las personas”

Si hay algo que hemos aprendido durante este último año es la necesidad de desconectar y dedicarnos el tiempo a tener momentos de paz. Es necesario abandonar de vez en cuando esa adrenalina de una rutina atareada.

Esto mismo apreció Ornella Ferrara tras su descanso de medio año delante de las cámaras. La conductora de El Siete encontró el rumbo que quería encarar en su carrera y se aventuró en presentar su propio proyecto en la televisión.

“Pará Todo! Y quedate con nosotros” es el primer magazine que conduce y además produce Ornella, tras haber conducido “Hola Mendoza” durante el año pasado.

“Estoy feliz, tenía muchas ganas de volver a la tele, pero también tenía muchas ganas de volver con este formato, divertir a la gente, pasar un buen momento, cuando lo empecé a cranear quería que en el día tengan un recreo, pasarla bien y no pensar en la realidad que nos atraviesa a todos.”, cuenta a Los Andes la conductora, que hoy cumple su primera semana al aire.

Pará Todo comenzó como un proyecto que buscaba Ornella en medio de su retiro de la televisión y la rutina, luego de comenzar a trabajar a partir de los 17 años. “La premisa básica era que la gente tenga un recreo en el día. Que llegue el horario de la tarde y dejen todo, se tomen un café con leche mirándonos y no piensen en otra cosa que reír. Los temas fueron surgiendo a medida que fui hablando con los chicos. Nuestra idea es humanizar a las personas, no preguntar las cosas malas, sino lo cotidiano, invitarlo a jugar.”

Con juegos, secciones de salud y tecnología, y mucho humor, Ornella le da inicio a una nueva etapa en su carrera periodística. Acompañara por un equipo de humoristas, comunicadores y profesionales, tiene un programa cargado de opciones para todos los gustos.

“Empecé a juntarme, una cerveza con uno, un café con otro. Les conté mis ganas del proyecto porque no había nada seguro aún y así fue. Lo presenté en el canal y nos abrieron las puertas a otro nivel. Yo puse el equipo y el programa, trabajo con los técnicos que conozco de siempre, me dieron la posibilidad de abrir las alas y crecer.”

El periodista Amadeo Inzirillo, Ignacio “Nato” Esteller en la improvisación, el Dr. Sergio Saracco y el humorista Rodrigo Navarro conforman este equipo de trabajo que acompaña las tardes en El Siete.

Su retiro y vuelta a las pantallas

Desde que tiene 17 años, Ornella comenzó a trabajar y jamás paró, hasta la llegada de la pandemia y el caótico 2020. Circunstancias profesionales, personales y familiares la llevaron a tomarse un descanso de lo que había sido su trabajo durante un largo tiempo.

“Estoy segura que el 2020 fue un año significativo en todos los aspectos para todos. Muchos dijimos ‘hasta acá, no quiero más esto’. La vida es ahora y no tiene sentido seguir postergando las cosas que tenemos ganas de hacer. Lo que está dentro de nosotros es un llamado a hacer otras cosas”, cuenta sobre sus razones.

Y agrega: “Por el otro lado, dormía 4 horas, el horario del noticiero de primera hora es un laburazo que valoras cuando estas ahí. Además, tengo dos bebitos, en ese momento tenían 2 y 4 años, y dormir poco y volver a casa y estar full time como mamá, después seguir con las cosas de la casa, ir al súper, lo que hace todo el mundo, era agotador. Empecé a tener ataques de ansiedad y tuve dos ataques de pánico, me dio miedo y la verdad que hablarlo con mi marido mucho tiempo me hizo darme cuenta que el esfuerzo no me daba sus frutos ni me llenaba.”

Salir de la zona de confort fue difícil. Con dos hijos pequeños y sin ningún plan que la respaldara, Ornella decidió que su salud y su familia estaban ante todo.

“Al principio te da miedo, pensas que nunca más vas a trabajar. Estaba dejando algo por nada, no tenía nada preparado. Simplemente dejé y me puse a laburar, a la suerte hay que trabajarla.”

Fue durante sus seis meses de descanso que nació el programa que hoy la devuelve a su lugar. “Me tomé vacaciones, en el medio hacía laburos con las redes sociales. Después de tres meses así, me puse a laburar y no esperar sentada. Me puse a cranear con mi marido, con un vinito de por medio, el programa que queríamos”, expresa.

Sobre la televisión mendocina

Ornella Ferrara se destaca como una de las periodistas de la televisión mendocina. Por muchos años ha formado parte del Grupo América y ha depositado en el público esa semilla que tanto la caracterizó.

Hoy, la joven comunicadora se aventuró en un camino que no había tenido la oportunidad de transitar. En su programa no sólo conduce, sino que está al mando de producción detrás de lo que vemos.

“Hacer televisión en Mendoza es muy difícil. Se requiere de mucho esfuerzo y mucha pasión para seguir adelante. En esta oportunidad que hago co-producción, aprendo montón de lo que hay detrás. Siempre iba a conducir, hacia mi trabajo y volví a mi casa -cuenta- Ahora que estoy involucrada en todo, de la dirección del equipo y la elección de los temas, hasta vender y generar auspiciantes. Saber cómo funciona adentro del canal, desde que conseguis al cliente hasta que la publicidad sale al aire, es una locura que aprendo día a día y estos fascinada.”

Actualmente, el humor se ha convertido en el cable a tierra de los espectadores. Ya sea a través de contenidos digitales, programas de televisión o videos en plataformas de internet, el entretenimiento es necesario y hasta indispensable.

En nuestra provincia surgen cada vez más programas que acompañan a distendernos y disfrutar de un momento de comodidad. “Me parece que esta buenisimo que existan nuevos productos en la televisión, no solo porque generan trabajo para quienes amamos esta industria sino porque dejamos que los televidentes tengan opciones para ver”, cierra Ornella.