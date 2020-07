Nito Mestre: “Esto es una vuelta a los escenarios después de cuatro meses”

En sintonía con las nuevas modalidades, Nito Mestre también se sube al streaming. Pero no quería hacerlo de manera improvisada, sino que pensó en un concierto con todos los condimentos, puesta y técnica de un recital normal pero para que el público lo vea en casa.

Por el eso, la leyenda del rock nacional Festeja su cumpleaños en casa, con un show especial hoy, a las 21 a través de streaming. Y se trasladará a la sala Siranush en Palermo, un escenario donde tenía programado tocar este año, para realizar su primer concierto bajo esta modalidad.

Su cumpleaños número 67 es el lunes 3 de agosto, pero el show será una especie de víspera ideal para reencontrarse con sus seguidores del país, Latinoamérica y Europa.

“Cuando me lo propusieron pensé en que tenga algún por qué para mí. Y es una vuelta a los escenarios después de cuatro meses, porque el último show fue el 5 de marzo en Costa Rica. Y luego se suspendieron más de 15 shows que tenía entre Estados Unidos y Europa. Te imaginás que me quedé con un poquito de ganas”, cuenta el músico ex Sui Géneris que lejos de descansar y apenarse por los planes frustrados decidió volver al vivo como está acostumbrado.

Acompañado de su banda, una especie de living sobre el escenario, una pantalla que le permita comunicarse con el público, luces y guitarra en mano serán suficientes para que Mestre vuelva a tocar esas melodías que hicieron historia en el rock nacional y haga un repaso por su camino solista.

“Una de las condiciones que puse es hacerlo cerca de la fecha de mi cumpleaños, preferentemente un viernes o sábado y en conseguimos esta fecha en la sala Siranush donde tenía planeado un concierto este año. Y lo que quería es hacer toda la movida como un show normal, por eso voy a un teatro con toda la puesta, toco con mis músicos en vivo. Y toco con Manu Sija de invitado. Vamos a armar una especie de living, para cantar y contar algunas anécdotas”.

-¿Pero habrá un bonus track de historias desconocidas?

-Sí. Voy a mostrar algunas fotos, afiches, que son disparadores para contar historias y anécdotas que me ha pasado en mi vida. Casi está producido como un show de televisión, con el agregado que voy a poder conversar y ver la reacción del público.

-¿Van a tener posibilidad de preguntarte o pedirte una canción?

-Sí. En ciertos intervalos voy a leer los mensajes y los contestaré. Cabe la posibilidad de que si me piden un tema lo haga. Yo toco hace 25 años con Ernesto Salgueiro en guitarra y Fernando Pugliese, entonces cabe la posibilidad que hagamos algunos temas que no están en la lista. Hay muchas cosas que van a salir espontáneamente.

-¿Hay alguna anécdota desconocida que tenés preparada para esta ocasión?

-Hace un rato estuve separando algunas fotos, como para tener una variedad que en el momento voy a elegir y voy a refrescar la memoria. A ver qué me disparan, porque no se trata de contar este día fue tal recital, sino contar lo que pasó alrededor de esa foto. Contaré anécdotas extra musicales desconocidas.

Y como estaba haciendo una gira que se llamaba “Abecedario del rock” de alguna manera se combina. Solo que como no tengo un interlocutor que me pregunte, en este caso son las imágenes que me disparan las historias. Y puede salir cualquier cosa, es todo digital pero ciertas cosas son análogas.

América unida al ritmo Sui

Para aprovechar las ventajas de la virtualidad y proponer una comunicación recíproca con artistas y aficionados de todo el mundo, en marzo lanzó el proyecto América Canta Sui. Una iniciativa de su compañera la productora Pamela Gowland, para homenajear los 50 años de Sui Géneris, la primera banda de rock de Charly García y Nito Mestre, que marcó una generación y hasta la actualidad continúan sonando los clásicos.

Por eso la ida fue que cada músico grabara su versión de alguna canción del dúo, como “Bienvenidos al tren”, “Te necesito”, “Canción para mi muerte”, entre otras. Y de a poco comenzaron a llegar de distintas partes del mundo los videos de músicos populares interpretando esas melodías legendarias, disponibles en el canal de Youtube América Canta Sui.

“En el concierto vamos a sumar una parte especial, por eso será una especie de show mediático o de televisión. Vamos a estrenar el primer trabajo que hicieron los chicos de América Canta Sui, con un compilado de temas. Y seleccionamos 18 cantantes que reversionaron “Canción para mi muerte”, nosotros lo editamos y lo vamos a estrenar en el concierto”.

-Soy de la idea que Sui Generis fue la primera banda de lo que llaman hoy el rock indie, ¿lo ves así?

-Lo que cambió fue que nosotros éramos under. Nosotros seríamos música indie porque era fuera de lo conocido. O en un reportaje hace poco comenté que Charly y yo en el colegio éramos los nerd del colegio. Y en ese momento no se utilizaba esa palabra, pero éramos los bichos raros. Y entramos dentro de esa categoría nueva, porque los estilos cambian de nombre, pero ya sucedieron antes y se reformulan.

La ficha

Nito Mestre Festeja su Cumpleaños en Casa

Día y hora: hoy, a las 21.

Entrada general: $500. En www.tickethoy.com

Quienes compren la entrada podrán ver el concierto los días siguientes, con el mismo pase para ingresar a la plataforma.