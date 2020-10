Netflix lanzó el tráiler de “Mank”, la película de David Fincher sobre el guionista de “Ciudadano Kane”

Netflix lanzó el tráiler de “Mank”, la nueva película dirigida por David Fincher y protagonizada por Gary Oldman. El actor interpreta a Herman J. Mankiewicz, el crápula guionista de “Ciudadano Kane” (Citizen Kane, 1940).

El regreso de Fincher, que cuenta con la colaboración en el guion de su papá Jack -fallecido hace 17 años-, se centra en la historia del hombre venido a menos por sus problemas con el alcohol. Él recibe el encargo de acabar en 90 días el guion para el director Orson Welles, cuyo filme se convertiría en uno de los más influyentes e importantes.

Abrumado por sus problemas y adicciones, “Mank” narra a través de su protagonista la decadencia tanto social como cinematográfica de la década de 1930.

La película, grabada por Fincher en un riguroso blanco y negro, pretende desentrañar los entresijos detrás de la creación de una obra maestra del cine. Junto a Oldman están Amanda Seyfried, Lily Collins, Arliss Howard, Tom Phelprey, Tom Burke como Orson Welles y Charles Dance como William Ramdolph Hearst, entre otros.

Como sucedió con “El irlandés” (The Irishman, 2019) de Martin Scorsese o “Roma” (2018) de Alfonso Cuarón, Netflix lanzará “Mank” en cines seleccionados (o habilitados por la pandemia) unos días antes de su estreno oficial en streaming, que será el 4 de diciembre. Se trata de un requisito para participar en la selección de candidatos a los premios Oscar.

Pese a tener grandes películas como “Los siete pecados capitales” (Seven, 1995), “El club de la pelea” (Fight Club, 1999), “Zodíaco” (Zodiac, 2007), “Red social” (The Social Network, 2010) o “Perdida” (Gone Girl, 2014), entre otras, la Academia nunca le ha dado el Oscar a David Fincher y lo ha nominado solo en dos ocasiones en mejor dirección.

Además del tráiler, la plataforma Netflix presentó el póster oficial de “Mank”.