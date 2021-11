Netflix cierra el año con todo: las películas y series que no podés perderte

El último mes del año promete, como siempre, algunos de los platos más fuertes del calendario de estrenos. Netflix, la plataforma más popular, quiere amarrar a sus espectadores en maratones interminables justo ahora que, para muchos, comienzan los días con más tiempo libre.

Las novedades no llegan solo por parte de las series, que habrá nuevas temporadas de algunas muy seguidas, sino especialmente por el lado de las películas: Netflix lanza como cada temporada un puñado de títulos a su plataformas y también a algunos cines selectos.

Para apuntar

“El poder del perro”: el primer día del mes ya estará subida en el catálogo la nueva película de Jane Campion, quien a principios de los ‘90 dirigió “El piano”, un maravilloso relato de emancipación sexual de una mujer victoriana en la lejana Nueva Zelanda. Ahora la sexualidad, el mandato de virilidad, el poder afectivo y psicológico de la música y la naturaleza vuelven en esta película llamada “western queer” por algunos portales como Fotogramas. Campion une a Kirsten Dunst (regreso colosal de una actriz que dejó de actuar tanto los últimos años), Benedict Cumberbatch y Jesse Plemons (marido de Dunst) en un trinomio ambientado en el lejano oeste que tiene como trasfondo la masculinidad, la homosexualidad y los celos familiares. Ambos actores interpretan a un par de hermanos que son a su vez dos caras de la misma moneda: mientras el primero es violento, sucio y se ocupa del trabajo más duro como el rodeo y la castración de los toros, el segundo es un distinguido administrador, estudiado y con buenos modales. Cuando éste se casa con una viuda del pueblo (Dunst) se desata una silenciosa guerra entre ella y el hermano resentido, quien toma al hijo de la viuda, débil y afeminado, como punto de choque. Sin embargo, el filme avanzará a ambientes cada vez más tensos y oscuros.

“Imperdonable”: Después de “Bird Box: a ciegas”, Sandra Bullock vuelve a ser protagonista de una película original de Netflix. Dirigida por Nora Fingscheidt, aquí interpreta a un papel más áspero que de costumbre, en lo que es a la vez un desafío actoral que podría dar sus frutos en la temporada de premios (lo que explica la decisión de estrenarla en algunas salas pese a que no es el tipo de película que congregue a multitudes en las salas). En este drama, la actriz es una mujer que cumple una condena por homicidio y que al salir busca reinsertarse en la sociedad, a su vez que busca a su hermana pequeña luego de muchos años de haberla abandonado. Estrena el 10 de diciembre.

“Fue la mano de Dios”: Promocionada como el desembarco de Diego Maradona en Netflix, nada más lejos de la realidad. El Diez no es un personaje central en este debut en la plataforma del oscarizado director italiano Paolo Sorrentino (“La Grande Bellezza”, “The Young Pope”). De hecho, el futbolista prohibió que se desarrollara su personaje pese a que la película se erige como un homenaje a él: Fabietto, un joven napolitano de los ‘80, disfruta de su gran pasión por el fútbol en medio de una crisis familiar. La historia se inspira libremente en la propia biografía de Sorrentino, quien siendo adolescente perdió a ambos padres, fallecidos por un escape de gas en una casa de fin de semana que tenían. Él se salvó porque quería ver a Maradona en un partido. Estrena el 15 de diciembre

“No miren arriba” (“Don’t Look Up”): Adam McKay (“Vice”) pondrá su usual ironía y toda su astucia para analizar (y en algún punto ridiculizar) la sociedad estadounidense de nuevo. Esta vez la excusa es la historia de dos astrónomos que hacen una gira por todo el país para alertar sobre un asteroide que según ellos colisionará con la Tierra. Pero eso no es lo único importante: lo que dará que hablar es el debut en simultáneo en una película de Netflix de Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. No contento con esa dupla, McKay convocó a una serie de estrellas para los personajes secundarios: Meryl Streep, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Cate Blanchett y hasta un cameo de Ariana Grande. Estrena el 24 de diciembre y alegrará a más de uno la Navidad.

Las series

Ya el 3 de diciembre asistiremos al final de “La casa de papel”, que dará a conocer la segunda parte de la temporada 5. En estos capítulos El Profesor (Álvaro Morte) está atrapado y lo arriesgará todo para sacar el oro y a la banda del banco, mientras piensa una estrategia que los pone entre la vida y la muerte.

El 17 de diciembre continuará la historia de “The Witcher”, la serie fantástica que protagoniza Henry Cavill al lado de Freya Allan y Anya Charlotra. Basada en la saga de Andrzej Sapkowski, en esta parte de la historia Geralt de Rivia acepta su destino como protector de la joven Ciri, la Leoncita de Cintra, y la lleva muy lejos de las disputas por territorios que involucran a su reino. Sin embargo, ella oculta algo más grande: un poder incontrolable.

La segunda temporada de “Emily in Paris” llegó más rápido de lo que se esperaba. Estrenará el 22 de diciembre, después de una primera parte que hizo furor y que incluso desató escándalos como el que se vivió con los Golden Globe, cuando se acusó que la producción de la serie había “sobornado” a los críticos con viajes y regalos exclusivos. Creada por Darren Star, la mente detrás de “Sex and the City”, volvemos a ver a Emily (Lily Collins) en una aventura con más comedia y moda en medio de sus esfuerzos por hacerse un lugar y un nombre en París. Por otro lado, su vida se verá aún más complicada por una noche de pasión.

Tampoco pasará desapercibida la cuarta temporada de “Cobra Kai”, que estrenará estratégicamente el 31 de diciembre para entretener a los fanáticos de “Karate Kid” durante los primeros días del año. En este envío, Johnny Lawrence y Daniel LaRusso dejarán atrás su rivalidad para trabajar juntos, aunque todavía no están preparados para dejar el pasado atrás y entenderse el uno al otro dentro de sus diferencias.