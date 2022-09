Nati Saal: la influencer que revoluciona las redes y llega a Mendoza para la Semana de la Moda

La influencer Argentina con más de 700 mil seguidores visitará Mendoza, para la semana de la moda en Mendoza Plaza Shopping. Algo que destacamos de ella es su sentido del humor y su autenticidad para mostrar la moda con un toque de realidad.

Nati Saal

Nati es Licenciada en Diseño de Indumentaria y Periodista de Moda, una de los grandes referentes de moda y tendencia que aborda la moda en sus redes sociales desde la aceptación y el amor propio.

Esta semana, Nati estará en Mendoza y tiene bastantes propuestas y una agenda súper apretada, comenzará el Martes que llegará para preparar su charla del día 21 de septiembre en Mendoza Plaza Shopping llamada “Aprender a vestirnos” con una mirada diferente, y para todos los cuerpos.

Nati Saal dará su charla "Aprender a vestirnos" en Mendoza Plaza Shopping el 21 de septiembre a las 18:30 hs

Y como en Mendoza tiene muchas fans, Nati decidió armar un desayuno con diez de sus fans más fieles para poder tener una charla íntima y compartir un buen momento con ellas en el reconocido bar @h52brewhouse ubicado en Chacras Park (Reservas al 2617030010) con cosas ricas y un cafecito de por medio.

Es la segunda vez que Nati visita Mendoza pero la primera de mejor compañera su mamá Claudia, y aprovecharán el viaje para recorrer bodegas, pasear y conocer la gastronomía de nuestra provincia.

Preguntas y respuestas a Nati Saal

¿Hace cuanto empezaste a trabajar en tus redes sociales y cuándo fue que llego el impacto en tu cuenta que te hizo crecer?

Hace ocho años empece y el crecimiento como todo, fue progresivo, y yo constante en seguir comunicando en lo que creo y lo que me gusta.

¿Como comunicadora e influyente que mensaje querés transmitir a tus seguidoras en tus redes?

Mi mensaje para mis seguidoras es que todos podemos lograr nuestros sueños, que todos somos iguales. Que tenemos que creer más en nosotros mismos y amarnos tal cuál somos.

¿Qué tips le darías a las influencers que recién comienzan?

Mi mejor consejo, es que busquen su estilo y su identidad, que tengan paciencia, el éxito no se logra de un día para otro. A veces el camino puede ser un poco más largo, más complicado, pero si seguís adelante y confías en vos seguro vas a lograr cosas grandes.

Una experiencia linda que hayas tenido estos años como influencer

El amor tan grande la gente, cuando recorro cada una de las provincias siento su amor y su emoción al verme, a veces me cuesta creer que tan profundo entro en sus vidas y cuanto me aprecian.

¿Qué te inspira o de donde sacas tanta creatividad para tus reels?

Miro muchas plataformas, desde foros y videos, me frustro un poco cuando no tengo buenas ideas ya que yo soy la que genera mi propio contenido. Pero en esos días trato de no hacer nada y darme también un descanso y luego todo fluye.

Por último, todos sabemos que sos amante de los animales sobre todo los perros. Hoy que está Lily en tu vida (su nueva mascota): ¿Qué significo esto para vos?

Siento un alivio, un poco de amor del que se me había ido, pasé por un momento muy difícil y todavía lo sigo sufriendo. Hay días lindos y otros un poco más difíciles pero con Lily que es muy traviesa todo es diversión.

¿Qué es lo que más te entusiasma de volver a Mendoza?

Primero a mis fans, que tengo un gran porcentaje de “Huguitas” (nombre de su club de fans en honor a su perrito Hugo que falleció) en esta hermosa provincia y después las bodegas amo el vino y se que Mendoza es el lugar indicado para eso, además de mi pasión por la moda y no perderme el desfile de Mendoza Plaza Shopping.

Nati, será una de las invitadas especiales al Mendoza Fashion Week el próximo 22 de Septiembre en Mendoza Plaza Shopping.

Te dejo la agenda de su charla para que puedas reservar tu lugar.