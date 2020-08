Natalie Pérez: “Haremos un ritual de limpieza para darle un lugar bonito a lo nuevo”

Palpitando Ritual, la primera presentación de manera virtual que la artista llevará adelante este sábado, Natalie nos recibe en su casa y adelanta parte de lo que será esta nueva experiencia.

En el mes de marzo, antes de que se desatara toda la locura que provocó la llegada del Covid-19 al país, la actriz y cantante argentina lanzó Te quiero y nada más, el primer sencillo que compone su segundo trabajo discográfico del cuál, aún conocemos muy poco.

A partir de las 21, este sábado por medio de la plataforma Passline llega el momento de disfrutar de este “Ritual” junto a Natalie.

-¿Cómo viene la preparación del show?

Muy bien, se armó un equipo de gente muy talentosa y venimos trabajando oficialmente hace tres meses vía zoom, esta nueva modalidad. Estuvo bueno, entretenido e interesante en estos momentos que ya estamos aburridos de estar encerrados. En lo personal y en la industria, poder generar trabajo ya que es una de las industrias que está más parada este año y el año que viene también tal vez.

-¿Por qué Ritual?

Tiene que ver con un ritual de limpieza para darle un lugar bonito a lo nuevo, a lo que viene. Es un ritual de limpieza y transición a mi nuevo disco. Con la gente vamos a cantar las canciones de Un té de tilo por favor, muchos ya las conocen y otros quizás se están enterando en este momento que hago música, así que quien no me haya escuchado nunca Ritual es una muy buena oportunidad. Creo que va a ser un show muy emotivo y lindo, yo estoy muy nerviosa y ansiosa, es un show súper íntimo. Voy a estar estrenando la segunda canción “Soy Guitarra” y obviamente cantando la primera canción del disco, “Te quiero y nada más”.

-¿Tenías pensado sacar el disco este año, cierto?

Mi idea era marzo, abril y mayo dedicarlos a filmar cinco videoclips y grabar las cuatro canciones que me faltaban. Los sueños de todo el mundo quedaron postergados, reemplazados, acá nadie salió favorecido. Lo importante de esto es encontrarle lo positivo a este nuevo cambio, más allá de las cosas horribles que nos está dejando.

Soy inquieta así que ante esta imposibilidad de trabajar y encontrarme con la gente que me sigue y que siempre me sorprendía cuando me presentaba en público. No quería dejar de encontrarme y acompañarlos, más allá de que esto es un trabajo, me entusiasma la idea de llevar un poquito de alegría a las casas.

-¿Cómo va a ser el formato, habrá interacción?

La verdad es que a mí me gusta la improvisación, musicalmente está armado el show pero lo que pase ahí no sé cómo va a hacer. Va a haber interacción, les pedí a las personas que se sumaran a mi ritual con una prenda blanca, una vela, un sahumerio, un vaso de agua y que tengan todo a mano porque seguro vamos a interactuar. Y después seguro haya un after del ritual, pero eso es sorpresa para los que se sumen. De los shows que estuve viendo creo que estamos innovando, a mí me gustan los desafíos y quiero ir un poco más allá.

-¿Cómo ves un show por streaming, te gustan las redes?

Me gustan, hoy más que nunca porque tengo contacto con familia, amigas, mi público que no puedo ver. Me divierto mucho con Instagram, aprovecho los filtros y hago miles de personajes que para mí es un pasatiempo que cuando estoy aburrida y estoy por empezar con un pico de estrés, ¡Pum! Arranco personajes.

Y los shows, obviamente el mundo va cambiando por suerte en algunas cosas, a veces no nos queda otra que adaptarnos. Siento que más allá de todo lo feo que deja la pandemia, está bueno esto de reinventarnos, redescubrirnos, y que alguien que está en Mendoza vea un show en el mismo momento que lo ve alguien en Buenos Aires, en Costa Rica, en Italia, eso es una locura, no se nos había ocurrido y siempre estuvo al alcance de la mano. Por ese lado está buenísimo, por otro lado el calor humano y el amor del público es irremplazable. Creo que en un futuro se van a fusionar esas dos cosas.

-Un adelanto del disco: fecha, cantidad de canciones...

No me gusta decir cosas que después no cumplo pero mi intención, mi deseo, es sacar el disco completo el 4 de noviembre como un autoregalo por mi cumpleaños. Voy a trabajar para poder lograrlo peor también hay otros factores que a mí me exceden. Si no es el 4 de noviembre, es antes de fin de año seguro, no le voy a regalar todo a este año. Quiero y necesito cantar nuevas canciones, contar nuevas historias, y quienes me siguen también lo necesitan.

-La pandemia nos ha quitado muchas cosas, ¿qué es lo que te ha dado?

Más allá de todo lo feo, yo tenía planes de quedarme marzo y abril encerrada en mi casa haciendo música y viendo tele. Era algo que realmente necesitaba, sentía que el té de tilo me lo tenía que tomar yo. Venía de varios años de trabajar tanto que ya no disfrutaba nada, todo lo hacía apurada. Le encuentro de bueno primero que me ayudo a bajar la ansiedad, a reencontrarme conmigo, aprender a estar tranquila y calma. Ritual nace en este momento, cuando digo que me quiero despojar de las etiquetas y todo lo tóxico, esta todo atravesado por este confinamiento. También empecé clases de piano, seguí con mis clases de canto y guitarra.

-¿Te gusta poder unir tu faceta actoral y tu faceta musical? ¿O en cuál te sentís más cómoda?

A mí me gustaría que no se mezclen pero cuando estoy en el camino, los personajes cantan. En Pequeña Victoria, en Casi Feliz, en Amor de Película paso lo mismo. Yo me rehúso, quiero que mis personajes desafinen, que sean lo más lejanos a mí pero al final todos me quieren hacer cantar. Por eso yo hago el chiste de que la música me busca a mí, me insistió tanto que no me quiero quedar con la duda de lo que es. Hoy entre las dos, no quiero decir que no me gusta actuar porque me gusta, me divierte y la gente se divierte conmigo, pero es distinta la música porque es un emprendimiento personal. Hago lo que quiero, cuando quiero y cómo quiero, y además porque descubrí un mundo nuevo y salir de mi zona de confort. No somos eternos, no somos jóvenes por siempre y no quiero quedarme con las ganas de intentar este proyecto personal que comenzó hace tres años.

Natalie comenzó su carrera musical hace tres años y hoy está en medio del lanzamiento de su segundo álbum.

-Un mensaje para aquellos que te van a ver el sábado…

Yo estoy feliz de recibirlos y recibirlas en mi ritual, para jugar, divertirnos, soy una simple humana que intenta hacer algo bonito en esta vida. Estoy un poco sensible porque el último mes que toqué fue en febrero en Rivadavia. No le cuenten a nadie pero Mendoza es mi provincia favorita, allá me enamoré y me encantan los amores difíciles lamentablemente. Siempre me encanta ir, me gusta la gente y me encantaría tener la energía de ustedes en mi Ritual. Es una buena posibilidad para acortar distancias. Alegría, fuerza, cuídense, cuiden a sus abuelos y a los demás, que les sea leve este año y si alguien está pasando por una situación muy complicada, que me escriba por director en instagram que le regalo un código para que tengan un sábado más bonito.