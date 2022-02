Nahuel Jofré esta noche en el Fader: “La música se mueve por naturaleza”

Nahuel Jofré es en estos momentos el folklorista joven más reconocido de la provincia, tanto por haber obtenido el primer puesto del premio otorgado por el Ministerio de Cultura de la Nación, “Martín Miguel de Güemes un grito de libertad”, a mediados del años pasado, superando a 77 participantes, como por su talento musical y las letras de sus canciones. Este sancarlino, además hace pocas semanas presentó un proyecto junto al realizador audiovisual Tato Moreno para concretar el rodaje de un documental acerca de los orígenes del folklore cuyano, que lo llevará a cruzar la cordillera de Los Andes a pié. Además tiene fecha de presentación para la primera repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Pero antes, se va a presentar en el Museo Fader, en el ciclo de música organizado por el Ministerio de Cultura de la provincia. Ese encuentro es esta noche a las 20, las entradas tienen un valor de 300 pesos y pueden adquirirse en entradaweb.com.ar.

“Me tiene muy contento el contexto, me parece muy interesante habitar con expresiones en vivo los espacios patrimoniales de la provincia y me dan muchas ganas de cantar ahí”, comienza diciendo Nahuel.

La bandada, el grupo musical que lo acompaña hasta el fin del mundo.

En esta oportunidad se presenta con lo que él llama “La Bandada”, compañeros con quienes comparte escenario desde el disco “Canciones en Cuyo vuelo”, de 2016, en lo que considera “el” concierto de verano. “Me voy a presentar con Exequiel Sandoval y Matias Gorordo. En esta ocasión se han sumado Franco Lule y una pareja de danza integrada por Jesús Colombo y Sara Mesqui, que van a a estar haciendo coreos de autor, bailando desde la creatividad canciones mías, que no es tan común en la danza folklórica”, cuenta el músico y agrega: “Ellos están trabajando el material nuevo con una perspectiva muy interesante y he tenido el agrado de que elijan música mía para esa instancia creativa del folklore, no únicamente tradicionales repetitivas, sino esta cuestión tan interesante de la materia prima para habilitar la imaginación y la creatividad”, explica, en relación a los temas elegidos para la performance de los bailarines.

En cuanto a su presentación, adelanta que ha decidido “no estrenar canciones, sino que voy a estar desempolvando un repertorio más discográfico, que es la música que he tocado con mi banda todos estos años, y también algunas canciones de la tradición del cancionero folklórico de acá”, agrega.

Los temas de Nahuel Jofré se caracterizan por salirse de las líneas de lo tradicional, aunque él aclara a cada paso que no lo hace con la intención de cambiar el género, sino porque es parte de su naturaleza. “Lo hago desde una curiosidad tremenda, porque soy más consciente de lo que ignoro que de lo que he estudiado. Y ser algún día un estudioso del folklore es la idea, porque me apasiona, pero justamente mientras más profundo voy más encuentro que no es una música estática, que por naturaleza es una música que se mueve, que nunca se ha quedado quieta, y cada vez que la cristalizamos para mí ha perdido algo de su espontaneidad. Por eso yo a veces ando poniendo las manos en cosas más novedosas porque creo que está en la naturaleza de eso que llamamos folklore. No lo hago por una pretensión de innovación sino que lo pide la música”.

En este sentido amplió el concepto de género folklórico, posiblemente movido por sus recientes investigaciones para el documental “Tonadas de cordillera”, que está por iniciar junto al cineasta Tato Moreno, y explicó lo considera lenguajes dentro del género: “Me siento un cuidadoso y un amante de los lenguajes folklóricos. Lo que llamamos géneros, o las especies musicales dentro del género folklórico son -al menos yo tengo esta perspectiva y por ahí no agrada, pero tengo fundamentos históricos que me ayudan- construcciones bastante recientes, no es que tengan una gran tradición. Por ahí lo que sí tiene más tradición son los lenguajes folklóricos vivos, aquellos códigos de la música, de la danza, del canto, de la poesía y, si me permitís, del sentimiento y de la poética folklórica que sí son elementos del lenguaje muchísimo más ricos que inducen a la creatividad y a la imaginación, más que ajustarnos a las matemáticas de compases que hacen a los géneros.

Entonces yo abordo así los lenguajes folklóricos que tocamos, que no son pocos y es así también como he visto que Jesús y Sara encaran la construcción de sus coreos. Entonces por eso es que los he convocado y también haciendo honor a esta casa de las artes (Museo Fader) donde conviven tantas cuestiones como la danza, lo visual y la música”.

En cuanto al repertorio que va a presentar, adelantó que estarán sus temas más conocidos como “Quién pudiera” y “La flor de la montaña” que contará con la participación de los bailarines “y ahí es donde justamente uno podría decir ¿Van a bailar una tonada? Sí, vamos a intervenir con cuerpos que se mueven una tonada que no es de las más clásicas, por supuesto. Es una tonada de autor con algunas pretensiones de renovación. Pero también con muchísimos elementos antiguos, históricos y tradicionales”, agrega entusiasmado con el plan.

Nahuel Jofré: una tonadita para el sunset

Este año, además, tiene previsto el lanzamiento de un nuevo trabajo discográfico gracias a la ayuda del Instituto Nacional de la Música. Mientras prepara la presentación en el Fader, también está ensayando para la repetición de la Fiesta de la Vendimia, en la que compartirá escenario con otros cantantes. Al respecto, contó que lleva algunos años sin estar presente en el escenario mayor “un poco porque las circunstancias así se han dado y otro poco porque yo lo he necesitado, he tomado una distancia grande con la Fiesta de la Vendimia”.

Esta vez estará trabajando bajo la dirección de Hugo Arcidiácono. “Me gustó la propuesta, es un ensamble numeroso de músicos. Hugo eligió el repertorio, está haciendo los arreglos y está convocando a cuatro cantantes varones y cuatro mujeres. En parejas vamos a cantar algunos clásicos menducos”, concluye.