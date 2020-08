Nada mal: así luciría Charlize Theron como Capitana Marvel en el UCM

A día de hoy, la ganadora del Oscar Brie Larson es la única e indiscutible Capitana Marvel, el personaje más poderoso (de momento) de la plantilla de superhéroes del UCM. Sin embargo, el perfil de Carol Danvers también coincide con el de otras grandes actrices de Hollywood, como por ejemplo Charlize Theron.

Antes de que Larson asumiera el papel de Capitana Marvel, se rumoreaba que otras muchas estrellas estaban en conversaciones con Marvel para interpretar a la superheroína. Entre ellas se encontraba la protagonista de La Vieja Guardia y Mad Max: Fury Road. Gracias a un nuevo fan art, ahora nos podemos hacer una idea de cómo habría sido Theron en el UCM.

Obra del artista BossLogic, un experto en el arte de del ‘fancasting’ y el ‘recasting’, el diseño muestra a la actriz con el emblemático traje de Capitana Marvel, con el pelo corto como en su última aparición en Vengadores: Endgame, e incluye dos versiones: normal y en modo superpoderoso con el pelo brillante y de punta.

Sin duda, Charlize Theron habría sido una opción muy acertada para interpretar a Carol Danvers, ya que ha demostrado en varias ocasiones -desde Mad Max a La Vieja Guardia, pasando por Atómica- que no tiene problema en mezclar la acción frenética con actuaciones potentes y sólidas para sus personajes.

Por supuesto, eso no quiere decir que Brie Larson no hiciese un gran trabajo interpretando a Capitana Marvel, pero en un mundo paralelo, Theron también habría sido una propuesta de lo más interesante. Desgraciadamente, ya no hay forma de saberlo a ciencia cierta.