Murió Andy Fletcher, uno de los fundadores de la banda Depeche Mode

Andy “Fletch” Fletcher, teclista y uno de los miembros fundadores de la icónica banda electrónica británica Depeche Mode, murió a los 60 años.

La noticia se anunció a través de la cuenta oficial de Twitter de Depeche Mode, que publicó la noticia el jueves por la tarde. “Fletch tenía un verdadero corazón de oro y siempre estaba allí cuando necesitabas apoyo, una conversación animada, una buena carcajada o una pinta fría”, dice la publicación. No se confirmó una causa de muerte.

Depeche Mode dio la triste noticia de la muerte de Andy “Fletch” Fletcher a través de sus redes sociales.

Fletcher formó Depeche Mode en 1980 con Dave Gahan, Martin Gore y Vince Clarke, quien inicialmente fue visto como el autor del grupo antes de partir abruptamente después de su álbum debut y dejar a Gore como el compositor principal desde entonces.

“Fletch” era el menos llamativo del trío principal. A menudo usaba gafas de sol mientras se paraba detrás de los teclados mientras Gahan y Gore, más demostrativos, deambulaban por el escenario, pero aún levantaba los brazos para despertar a la chusma.

Andy Fletcher, de Depeche Mode. Foto: AP

Hablando de su papel en el grupo, Fletcher dijo en una entrevista publicada en Electronic Beats, y que replica el sitio Variety, que él era “el tipo alto en el fondo, sin el cual esta corporación internacional llamada Depeche Mode nunca funcionaría. Existe este gran malentendido de que en las bandas de guitarras los hombres reales están trabajando con instrumentos reales, noche tras noche, mientras que en una banda de sintetizadores como Depeche Mode nadie trabaja, porque todo son máquinas. Pero eso es una mierda. Aparte del cantante, la audiencia realmente no sabe qué papel tiene qué músico dentro del grupo. Pero bandas como Kraftwerk o Depeche Mode en realidad funcionan como divisiones de colectivos laborales. La contribución de cada individuo permanece invisible. Y debido a que no me esfuerzo por destacar, muchos me confunden con la quinta rueda”.

En el transcurso de la permanencia de Fletcher en el grupo, vendieron más de 100 millones de discos en todo el mundo y tuvieron 54 listas de canciones en la lista de singles del Reino Unido. Como miembro de Depeche Mode, Fletcher fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2020.