Milena Salamanca presenta su segundo disco homónimo y dará un show por streaming

Nuevas voces locales empiezan a resonar en la industria de la música. Si de algo está hecha la globalización es de diversidad, y esta no es la excepción. Apuntando a convertirse en un ícono de la música popular argentina, Milena Salamanca impulsa su estilo folclórico y lanza su segundo álbum de estudio.

El día de ayer, la cantante y compositora oriunda de La Plata lanzó en las plataformas digitales su segundo disco “Milena”, el cual presentará hoy en un show único vía streaming.

“Estamos ensayando, preparando los últimos detalles, estamos trabajando mucho. Ayudando a la gente que se acostumbre o al menos intente entrar en esta situación del streaming, por ahí la gente no entiende cómo es. Hay un poco de inseguridad en consumir música de manera virtual”, explica la cantautora.

Este disco producido por Raly Barrionuevo y con invitados como el mismo Raly, Nadia larcher, Juan Saraco, entre otros, pone a prueba por primera vez su labor como compositora.

Después de haber lanzado cuatro sencillos durante el año que adelantaron el trabajo que se publicó ayer, el grupo se prepara para esta noche tocar en vivo por primera vez los temas que componen este nuevo álbum.

Respecto a presentar el disco en streaming, que tiene listo desde antes de la pandemia, Milena asegura que: “La posibilidad de hacer algo no se niega, todos le estamos poniendo la mejor para hacer lo que nos hace felices. En algún punto, es una salida saludable. Lo positivo y raro es que te puede ver todo el mundo, pero es relativo, todo el trabajo de redes para que suceda termina siendo el mismo laburo que llevar a la gente al teatro.”

Y asegura que no quiere imaginar la posibilidad de un show en estadio, sino que prefiere darle tiempo a que los resultados surjan como deben ser “Intento vivir en este presente, yo sé que hasta que la vacuna este aprobada y eso funcione, de acá a un año no va a poder ser lo que todos queremos que sea y no quiero arriesgarme a estar medio año poniéndole energía a una fecha que no se si va a ser.”

- El disco salió ayer y la gente conoce apenas algunas canciones, ¿cómo planean ese sentido?

La apuesta es que se animen a escuchar música nueva, hemos ido sacando adelantos y mucha gente está al tanto de eso pero la idea era jugar con la sorpresa del contenido nuevo, que esté a la disposición de vivirlo de ese modo. En mi caso es todo muy nuevo, incluso tuve que armar una banda nueva porque los chicos con los que laburaba eran de todos lados menos de La Plata, entonces hoy por hoy todo lo que está pasando esta nuevo, lo tomo como algo positivo y como una experiencia más que uno elige vivir. Soy una trabajadora del arte y me pongo a disposición de eso, si las reglas son estas entonces vamos.

- ¿Será un concierto íntimo?

Es un concierto preparado para que la gente lo disfrute desde su casa y conecte lo mejor posible, es íntimo. Con toda la banda, preparamos una puesta en escena, una banda que no es lo mismo estar tocando con dos músicos.

La historia detrás de Milena

En esta oportunidad, luego de su primer disco K’arallanta, Milena se aventura en la composición y gran parte de sus canciones reflejan sus experiencias personales, lo que ameritaba destinar su nombre a este trabajo.

Creció rodeada de músicos, bailarines, cantantes y poetas. Proviene de una familia de origen jujeño y bonaerense, que lleva adelante el proyecto familiar y cultural La Salamanca. Pero supo que para ella había algo más allá.

En 2012 con solo 18 años, fue consagrada Revelación en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín. En 2017 como bailarina se consagra nuevamente Revelación en el Festival nacional de Folklore de Cosquín, junto a la Compañía de Danzas Pucará, ganando así el certamen para nuevos valores Pre-Cosquín en el rubro Conjunto de Baile.

Actualmente, continúa sus estudios musicales en la Facultad de Arte de la Universidad de La Plata en Música Popular y forma parte del Ballet contemporáneo de la Esc. De danzas Clásicas.

Con raíces artísticas y una gran carrera previa, Milena se impulsa a seguir apostando y esta vez, le da su nombre a su trabajo.

“Tiene que ver con mis orígenes sobre todo. Mi vieja me puso ese nombre y fue re significativo para mí tomar esa decisión, también por sugerencia de Raly. Era muy difícil poner un nombre que englobe a las canciones y que realmente te identifique, y por otra parte, ¿qué mejor que mi propio nombre resinifique esa situación tan versátil? Porque es eso, una introspección conmigo misma hacia afuera y dándole a la gente la posibilidad de que escuche mis canciones y dándole la posibilidad de afrontar eso”, cuenta Milena.

“Por último, el foco de este disco es traer nuevas canciones al repertorio de música popular argentina porque hay canciones inéditas, algunas me perteneces y otras no, pero el foco era ese, resignificar la posibilidad de quien me dio la identidad y me dio vida que es mi madre y por otra parte, acentuar la situación de quien soy con este disco en mi presente.”

- ¿Te ves volviendo a hacer proyectos con tu familia?

Desde que comencé arranqué gracias a mi familia, desde chicos nos mandaron a estudiar pero en medio de ese proceso tomé decisiones y me abrí en el sentido laboral. Llegó un momento en que decidí cortar vínculo laboral y artístico, y pasar a ser hija y padre e hija y madre. En función de eso, mi familia me ayudo un montón a ser quien soy hoy, ya después las decisiones que fui tomando fueron en pos de eso. Hoy en la banda nueva que armé logré convencer a mi hermana que toque conmigo y fue hermoso porque hace mucho tiempo no hacíamos nada, poder compartir eso con ella me hizo muy feliz.

- ¿Qué expectativas tenés con respecto a la presentación y el disco?

Es un poco complicado qué va a suceder porque es medio incierto pero las expectativas siempre son altas, le estoy poniendo el foco y energía en que me vaya más que bien, sobre todo porque me lo merezco y el equipo también, la mente es magnética y hay que proyectar para eso. Por otra parte, tengo muchas expectativas con el disco en función del material y el contenido, hay un montón de cosas que hacen que el producto y lo que está sucediendo formen parte de algo novedoso, sobre todo porque cumple con mis deseos y sueños en función de ser una voz popular en América Latina.

- ¿Cuál es la canción que más te identifica?

Fénix en primavera es la que más me gusta cantar, porque la hice yo, la historia es un poco dolorosa y uno siempre vuelve a esos lugares ¿no?

La ficha

Milena Salamanca. Día y Hora: Hoy a las 21.30. Entradas: https://wama.live/show/5f99906faa42cf000443114d