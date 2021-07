Mike Amigorena: “No me interesa el reality show”

De a poco todo vuelve a la normalidad y Mike Amigorena puso primera. Comenzó a trabajar sin respiro en distintos proyectos, que hoy avizoran un luminoso presente. O según sus palabras: “Es hasta impúdico mi presente”.

Es que aunque conserve su hablar pausado de provinciano, reflexivo y sin conflictos aparentes que lo perturben, a sus 49 años el actor mendocino goza de la tranquilidad de saber que no le faltan las oportunidades. Y si no aparecen, las busca.

“Me aburro, sí. Aunque dura poco, porque ahí nomás surge algo. Pero me gusta crear en su justa medida. Además hoy no me da ni el cuerpo ni la cabeza para hacer más de lo que hago. Y todo abrazado por Miel (su hija), entonces tenés que poner un freno. Pero llega un momento que eso que creas lo comenzás a trabajar”, cuenta sobre el puñado de proyectos en los cuales está abocado tiempo completo.

Por un lado, prepara su vuelta al teatro. Debido a la pandemia tuvo que dejar “Cabaret” en marzo del año pasado, y ahora volverá a la calle Corrientes con “Art”, la obra que une a grandes figuras de la actuación. Bajo la dirección de Ricardo Darín y Germán Palacios (quienes conocen a la perfección la pieza tras interpretarla por varios años), Mike junto a Pablo Echarri y Fernán Mirás protagonizarán esta comedia dramática que estrena el próximo 5 de agosto, en el teatro Tabaris.

-¿Cómo vivís la vuelta al teatro?

-Es una panzada, una gratitud. Además es una obra muy enriquecedora para el espectador y para nosotros como actores, porque habla netamente de los vínculos, con las relaciones interpersonales, donde el público se termina identificando. Para mí es una obra perfecta escrita, con la dirección de Ricardo y Germán. Y los compañeros Fernán y Pablo… que decirte, es hasta impúdico mi presente (ríe).

Al haber un aforo del 50% es un respiro para la industria, además que haya más vacunados hace que todo se comience a reconstruir. Estamos ensayando casi todos los días y estrenamos el 5 de agosto.

Cuando termina los ensayos de “Art” pasa al set de filmación de la miniserie “María Marta: El crimen del country”, basada en el caso María Marta Belsunce. La producción para HBO Max dirigida por Daniela Goggi tiene como protagonistas a Jorge Marrale y Laura Novoa, quien interpreta a Belsunce. Y Amigorena deja la comedia de lado, para ponerse en la piel del fiscal de la causa, en un policial oscuro y atrapante.

-Te tocó un papel bastante controvertido.

-Al ser una ficción está basado en hechos reales, pero no deja de ser un policial. Y yo interpreto al fiscal y no respeta a rajatabla la historia real, aunque mi papel es controvertido. Te puedo asegurar que Agatha Christie es Belén Francese al lado de la serie. Porque hay un nivel de misterio, de incógnitas y preguntas que se torna muy interesante . Y como la mirada de Daniela Goggi, la directora, va contando este cuento, de una manera muy particular y a su estilo. Y el elenco lo completamos con Carlos Belloso, Guillermo Arengo, Muriel Santana, Valeria Lois. Es una producción muy buena.

Mike músico, cocinero y padre

Fiel a su espíritu inquieto, Amigorena no deja de bucear en sus pasiones e inquietudes. Y en paralelo a su vuelta recargada en la actuación lanzó “La Pelu”, el tercer single de su próximo disco en el que se mete de lleno en el hip hop.

Sin perder su impronta, el músico navega en el género urbano a través de una lírica fresca con cuotas de humor. Invitando al baile, “La Pelu” es un tema con sello personal, en el que une la métrica de la letra y la base hip hopera.

El single tiene su video rodado en una peluquería porteña, con estilo vintage. Y fue dirigido por Matias Sinay & Vicky Dragonetti, que con Mike como protagonista une la estética retro y animada.

Y también se hace un tiempito para pasar por la cocina y despuntar el vicio gastronómico. Junto a la cocinera Caro Poccard retomaron su proyecto de restó a puerta cerrada, en una versión virtual en la que le proponen cocinar a los invitados. Se trata de Experiencia Mik3 Poccard, una clase de cocina en tiempo real, en la que ambos descubren los secretos del menú que proponen en una caja llena de productos, que llega a la casa de cada comensal para ser parte del convite.

-A propósito del nuevo single “La Pelu”, combinas el humor en la letra en un ritmo urbano y moderno.

-Sí, es hip hop. Es parte de la búsqueda y lo súbito, eso que aparece y se respeta. Por eso no doy muchas vueltas, respeto la pulsión. Después la vas perfeccionando y aparecen las canciones, no es soplar y hacer botellas. Pero sí a prueba y error.

-Otro de los proyectos que le encontraste la vuelta es en la gastronomía. Usas la tecnología para llegar a la cocina de los invitados.

-Es un gran ejemplo de lo que pasó en estos tiempos. Igual todo lo que sale de la cocina es cálido, de mucha intimidad. Y con Caro somos amigos y nos conocimos por personas en común en el teatro. Y cuando me dijo que era cocinera, empezó a cocinarme viandas y ahí descubrí la variedad de su cocina. Y antes de la pandemia hicimos el proyecto de cocinar a puerta cerrada, para un grupo reducido de personas, donde le mostramos el método, los ingredientes, con música en vivo. Y ahora se convirtió en una plataforma para la gastronomía, porque la gente cocina con nosotros.

-¿Cómo lo diagraman?

-Tenemos un promedio de uno por semana. Cuesta mucho trabajo repartir cada caja con los ingredientes. La gastronomía no es un rubro que lo podes hacer de taquito, tenés que dedicarte de lleno.

-Me imagino que te ofrecieron estar en un reality show de cocina.

-Sí. Pero no me interesa el reality show. Para mí es un coliseo, no encuentro otra palabra para definirlo . Para la gente está bueno, pero a mí no me gusta.

-Te caracterizas por ser tranquilo y optimista, ¿a veces perdés el optimismo?

-Es que no queda otra que mirar para adelante, es muy absurdo todo lo que se vive. “La vida es una herida absurda” dice el tango, y no es joda. Es absurdo y con la pandemia no hay seguridad en el mundo. Creo que hay que aferrarse a los seres queridos, a la naturaleza y nada más. No enroscarse con otra cosa. Tiene que haber un cambio de mentalidad y paradigma, pero todo sigue igual. Pensé que algo nos iba a cambiar todo esto, pero no sucedió. El hecho que no te puedas mover con la libertad de siempre te hace ver las cosas de otra manera. Pero no quiero ser pesimista, aunque me quejo de todo, pero si me apuras agradezco todo lo que tengo. El agradecimiento pesa mucho más que la queja. Además hoy mis prioridades cambiaron, antes uno era un poco egoísta.

-Y si de prioridades y paternidad hablamos, ¿Miel heredó tu personalidad histriónica?

-Es histriónica, extremadamente observadora ¡Es un terrón! Menos mal que no llora cuando me voy, pero si eso ocurre algún día, no sé qué va a pasar. La paternidad la llevo con mucho aprendizaje y entrega, no hay que hacer otra cosa.