Mi debilidad: No te pierdas el nuevo video de María Becerra que ya tiene más de un millón de reproducciones

Los fans de María Becerra están tocando el cielo con su nuevo video, en donde la cantante muestra, como siempre, una presentación impecable y un tema que destaca. Ya se encuentra disponible en muchas de las plataformas digitales y ya lleva más de un millón de reproducciones por YouTube. El nombre de la cantante de 21 años se ha vuelto a convertir en tendencia y su nuevo single ha tenido una aceptación del público en desmedida.

“Este 29 de julio se estrena una canción que significa mucho para mi, Mi Debilidad. La escribí con cada parte de mi corazón. Es la única canción que lloré al escribir, y es porque su mensaje me moviliza”, escribió la cantante por las redes en la promoción de su nuevo video.

Acto seguido escribió esta reflexión: “La debilidad, la dependencia, que se puede llegar a sentir por alguien o por algo, y que este tenga el poder de modificar tu día, tu humor, tu esencia. Depende de cada uno tener la fortaleza para que esta situación no se convierta en tu mayor debilidad. ¿Alguna vez se sintieron así?”.

El video fue grabado en Centro Cultural Kirchner y la cantante luce trajes espectaculares en toda la grabación. De hecho, la primera imagen la muestra con un vestido de brillantes y con todo el rostro cubierto por una tela semi transparente. Este tipo de estéticas es la que encanta al público. A solo media hora de su estreno ya llevaba 460.607 visualizaciones.

“Yo te pegué como un abrojo justo al ladito de mis latido. Y ahora ese maldito hilo rojo, oh. Solamente conecta contigo. Mi debilidad. Solo si ella gritaba: ‘Baby, oh my god’. Vos me saca’ de adentro toda la maldad Y ahora que no estás, solo me siento sad”, dice la canción, en una letra en que, ya como marca registrada, Maria combina el español y el inglés.