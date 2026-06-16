Las Mary Jane se consolidan como uno de los zapatos más buscados del invierno 2026 . No son tan exigentes como los stilettos, pero tampoco tan simples como una chatita básica. Su secreto está en la tira sobre el empeine, que ordena el pie y aporta un detalle femenino sin exagerar.

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British Vogue señaló que las Mary Jane “no muestran señales de irse” y destacó su presencia en el street style de Londres, París, Milán y Nueva York, especialmente en versiones planas, negras, marrones, rojas, rosa pálido y animal print.

En invierno, las Mary Jane permiten armar looks cómodos sin perder elegancia. Van bien con medias, pantalones rectos, faldas midi, vestidos de punto y jeans anchos. Además, aportan un toque más arreglado que una zapatilla.

En Argentina, donde el frío puede variar mucho según la provincia, son útiles para días de oficina, salidas, reuniones o looks urbanos con tapado. Si se elige una suela un poco más gruesa, también ayudan a aislar mejor del piso frío.

Más cómodas que los stilettos, más elegantes que las chatitas básicas las Mary Jane imprescindibles para el invierno de 2026 (2)

Las negras siguen siendo la opción más fácil porque combinan con casi todo. Las marrones, en cambio, conectan con la paleta chocolate y boho que se mantiene fuerte en las colecciones de otoño-invierno.

También aparecen modelos con varias tiras, hebillas metálicas, punta cuadrada, charol, gamuza o taco bajo. Las más modernas no tienen que parecer de colegio: se actualizan con proporciones más limpias y materiales más sofisticados.

Más cómodas que los stilettos, más elegantes que las chatitas básicas las Mary Jane imprescindibles para el invierno de 2026 (1)

Cómo combinarlas sin que parezcan infantiles

La clave está en el contraste. Si el zapato tiene un aire romántico, el resto del look puede ir hacia prendas más adultas: pantalón sastrero, blazer, tapado largo, jean recto o camisa de seda.