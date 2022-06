Mario Breuer: “El rock se despegó de este estigma de ser un estilo de moda”

El rock no solo es música, es un estilo de vida. Moda, forma de caminar, un pensamiento, una forma de ver el mundo, una cultura que ha traspasado y sigue influenciando a generaciones enteras.

Lo que hoy se conoce como rock en la música tuvo sus primeros indicios en la década del ‘20 y a partir de ahí la corriente se difundió por todo el mundo hasta llegar a ser un movimiento popular sin fronteras y permeable a otros estilos.

A partir de esa premisa, Mario Breuer destacado ingeniero de sonido y productor, una pata ineludible de grandes discos del rock nacional de Charly García, Sumo, Spinetta o Fito Páez por nombrar algunos, se une junto al periodista Dany Jiménez, especializado en música y amante del género en el encuentro que denominaron “60 Años de Cultura Rock”.

“La idea original surge de Dany y en alguna de nuestras charlas me contó de hacerlo juntos, relatar la historia del rock pero contar los hechos musicales, los artistas. Y la charla pasa por describir el nacimiento y la evolución del rock desde la década del ‘30 hasta el día de hoy, como el rock se diversifica en cientos de sub estilos”, cuenta Mario Breuer sobre la charla que ambos brindarán hoy, en la Cervecería 23 Ríos en Luján de Cuyo.

Pero como todo movimiento cultural, el rock no solo es música, sino que arrastró un sinfín de expresiones que perduran en la actualidad y que influencia a las nuevas voces de la música y el arte.

“La charla es un relato de los hechos más importantes de cada época y yo sumo algunos datos más duros como por ejemplo, cómo van cambiando los métodos de producción, la grabación, la distribución, el consumo de la música. Contar la historia de un estilo de música que se convirtió en una cultura. Por eso lo que relatamos es como un tipo que grabó lo que se reconoce como el primer disco de rock de la historia, como el disco de Robert Johnson, un afroamericano graba en un cuarto de hotel con una guitarra un disco y se convierte en uno de los movimientos más importantes de los últimos doscientos años. Es más, los otros estilos de música que son relevantes como el soul, el funk o la música disco, inevitablemente viene del blues y del rock”.

-En ese tránsito que proponen, ¿qué descubriste tal vez en toda esa investigación?

-En realidad es entender que es un estilo de música que se convierte en un estilo de vida, en una forma representada en que se consume, como se mueven, como se viste. El descubrimiento lo hago todos los días. Desde que tenía 9 años y comencé a tocar la batería descubrí cosas increíbles en el rock y nunca deja de maravillarme y sorprenderme. Con sus músicos y con su alcance, que aunque hoy no sea un estilo de música que tal vez no suena como sonaba antes, sigue existiendo de una manera muy contundente en su influencia en otros estilos.

-¿Crees que hoy el rock tiene otro destino?

-El rock se despegó de este estigma de ser un estilo de moda. Hay muchos estilos de moda que han dejado de escucharse, y el rock se sigue escuchando y lo será por mucho tiempo, porque hay mucha gente que es rockera y no toca ni la guitarra eléctrica, ni la batería, ni hace música. Y no por eso son menos rockeros. Cuando vas a ver al Indio Solari, todo ese público es rockero. Por eso el rock como cultura seguirá existiendo siempre.

En nuestro país el estilo que más gente lleva a un recital es el rock. La convocatoria que tuvo el Cosquín Rock este año fue increíble. Después La Renga hizo una gira donde metió 30 a 40 mil personas por show. ¿Qué otro estilo hace eso? Yo no sé si los nuevos estilos urbanos meten esta cantidad de gente. Puede aparecer un artista en particular. Por otro lado, era muy necesario que pase esto de que la gente vaya a los recitales. Porque la gente en algunos casos le había soltado la mano a los artistas nacionales. Se gastaban fortunas en ver a bandas de afuera y las de acá no. Hoy todos los espectáculos se llenan. Hoy los músicos viven de los shows en vivo en general. Salvo excepciones con millones de vistas, el resto vive de los conciertos. Y espero que el público no le suelte la mano al artista, porque sino no tiene de donde.

Mario Breuer y Dany Jiménez repasan los 60 años de historia del rock y cultura.

-¿Qué crees que le aportó el rock argentino a Latinoamérica y al rock mundial?

-Argentina empezó veinte años antes que en otros países. En los ‘60 comenzó el movimiento del rock con grupos como Almendra, Manal, Color Humano, varias bandas que conformaban un núcleo del movimiento. Si bien el movimiento del rock explotó en la década del ‘80, a comienzos de los ‘60 Sandro y los de Fuego dieron sus primeros pasos y hacían rock. Creo que esa es la ventaja que tiene la argentina frente al resto de los países latinoamericanos.

Y no solo los músicos y las bandas, sino que el rock se esparció por América Latina gracias al trabajo de manager que viajaban y salían a vender los shows. Hubo gente que agitó nuestra música en el extranjero. Y en lo internacional hay un reconocimiento, porque el rock reconoce cuatro países esenciales como productores que son Inglaterra, Estados Unidos, Australia y Argentina. Y somos uno de los países eminentemente rockeros y han desarrollado el estilo y grandes bandas. Con grupos nuevos que han modernizado el estilo. El rock no fue nada, va a seguir existiendo. Es probable que deje de vender o hacer millonarios a un montón de gente como lo hizo en la década del ‘80 pero relatamos la historia del rock y cómo se convirtió en una cultura y forma de vida.

La Ficha

60 AÑOS DE CULTURA ROCK

Charla con Mario Breuer y Dany Jiménez.

Día y hora: hoy, a las 21.

Lugar: Cervecería 23 Ríos (Acceso Sur, Lateral Este 5269, Luján de Cuyo).

Entrada: $1500, en Entradaweb.com.ar