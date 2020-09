Manuel Wirtz, íntimo, quiere encontrarse con sus fans en un show como “en el living”

Los shows online llegaron para quedarse, al menos eso afirman varios de los artistas que se sumaron a esta modalidad, entre ellos, Manuel Wirzt que esta noche presenta un show íntimo, desde el estudio de grabación de Alejandro Lerner.

Con un disco entre manos, algunos temas con sus respectivos videos subidos a Youtube y una enorme cantidad de canciones a cuestas, Manuel espera meterse en el living de los que hoy compartan su presentación.

“Es mucha responsabilidad hacer un show en vivo, tengo una idea pero espero que no se complique”, arranca, en una charla que parecía ser un anticipo de lo que se verá esta noche.

“También me estoy ocupando de que todo salga bien y de que la gente que ingrese a la sala pueda disfrutarlo y compartir. Se hace en el estudio de Lerner donde se han grabado grandes canciones, es un lugar muy cálido donde espero que podamos tocar con mis músicos”, agrega.

Por ser el primer show que Wirtz da en la plataforma, eligió un estilo intimista donde poder recordar hits de su repertorio, presentar temas nuevos, desempolvar aquellos de los cuales cuesta recordar la letra (véase el video) y deleitar con los clásicos tangos reversionados por él.

Álex Ubago y Manuel Wirzt hicieron un show en Guaymallén, tiempo antes de la pandemia.

“En mi caso hay una frase que es recurrente, sobre el final siempre agradezco al público y me hacen sentir como en casa. Eso nos sucede a los que estamos en un escenario, pero literalmente esta vez es meterse en el living de la persona que está viendo. Voy a tener que sentirme como en casa”, dice; y agrega: “Más allá de que muchas personas no conocen un estudio por dentro, no es muy diferente de un living, pero creo que el lugar da para que se genere esa relación entre el artista y el que está en su casa comiendo una picadita”.

- El público extraña los shows en vivo

- Yo también extraño eso como espectador. Por eso le hemos dado mucha bolilla al repertorio, de canciones que hace muchísimos años que no canto, que canté cuando las presenté en su momento como parte de un disco nuevo.

Le quiero dar valor a la palabra, a la historia; sobre todo en estos momentos, que extrañamos, necesitamos, deseamos, más allá del romanticismo y la carga de corazón y de pasión de mis canciones hay otras más ligadas a lo cotidiano y que no están ligadas al amor o desamor.

- ¿Cuánto tiempo tienen planeado tocar esta noche?

- La idea es estar en contacto con el artista, voy a leer mensajes, si piden alguna canción y puedo hacer que canten conmigo.

- La idea es pasar un momento como en casa.

Creo que el streaming llegó para quedarse, es un mecanismo que sirve para acceder a lugares a los que no podés llegar. Quizá sea práctico aunque no permanente, porque la mayoría de los artistas necesitamos el contacto, el cara a cara, yo miro mucho la reacción de la gente, dialogo con el público. Ahora termina la canción y uno tiene que imaginar el aplauso.

Con una extensa carrera, Manuel Wirzt se define como cantante, músico, compositor, mago, actor, mimo, director teatral y conductor de televisión; aunque claramente varias de estas actividades fueron parte de la vida de un artista inquieto y multifacético en actividad desde 1988, cuando fue premiado como revelación en el Chateau Rock, en Córdoba y comenzó su gira por Europa y la Unión Soviética como telonero de La Torre. Luego pasó por la conducción de “Dibujuegos”-ganador de premios y nominado al Martín Fierro- y otros programas; dirigió a Martín Bossi en teatro, grabó disco tras disco, trabajó como director de La República de los Niños y fue jurado (en 2018) de “Me gusta tu canción” de Canal 13.

Manuel es uno de los grandes hacedores contemporáneos. “Creo que uno está en permanente construcción igual que la vida, pero el artista tiene esa tarea también, pensando que el tiempo pasa y uno pasa con ese tiempo”.

- ¿Cómo te llevás con otros géneros?

- Yo me llevo bien con todo pero no lo escucho. Mis hijos escuchan reggaeton y otro tipo de música, también escuchan a Los Beatles. No soy enemigo de los géneros. Pero no pierdo el tiempo escuchando música que no me gusta. Prefiero un viejo disco de Almendra, Deep Purple o Los Beatles antes que reggaeton.

- Contame del disco nuevo, ¿sale a fin de año?

- Esperemos que antes de fin de año. “Tanto amor” es el último tema que compuse y es el primero con un video lyric, (video con letra), lo sacamos en época de cuarentena y no podíamos grabar.

A fin de mes sale la nueva canción que es la última que voy a anticipar. Es una canción con Diego Torres, con video y todo; que fue grabado junto con la canción en el verano del 2020. Y después viene el disco con 12 canciones.

- ¿Uno de los temas tiene a Dani ‘la Chepi’ como actriz del video?

- Daniela Viaggiamari (ver nota de esta edición en página 7) está en el video de “Loca de mi corazón” y va a cantar una balada que se compuso durante la cuarentena. La compuse con Fernando Pini y escuchándola cantar a Dani pensé en cantarla con ella, se llama “Imposible corazón”, también va a estar Radagast, así que voy a tener tres artistas invitados.

- Elegiste a la loca indicada para el personaje

- Dani ‘la Chepi’ es muy buena persona, muy generosa y una gran cantante, una vez la vi cantar en vivo en su show, donde se ve la artista que es. Es brillante, mucho más que en las redes. “Loca de mi corazón” se la escribí a la loca que me acompaña hace casi 30 años, que es la madre de mis hijos y la mujer-amor de mi vida. Me pareció que Dani ‘la Chepi’ era la persona indicada para interpretar al personaje junto a Quique Petrone, otro standapero. Así que es una canción que reafirma todo lo vivido, ese amor que en un momento fue una ilusión, en otro momento tuvo desencantos, roces, pero que en definitiva es el verdadero amor que uno sostiene a través del tiempo con mucho trabajo pero que a la hora de elegir, si uno muere y vuelve a nacer, lo vuelve a elegir. Eso quise expresar.

- Entre los videos promocionales está el tango “Uno”

- Con el tango “Uno”, me gusta hacer esas canciones que me hubiera gustado componer y no me salieron. El tango es algo que se escuchaba mucho en mi casa cuando yo era pibe, lo escuchaba mi viejo, que era un histriónico y se decía cantante. Él cantaba en todas las fiestas familiares y tenía tres o cuatro temas. Uno era “Tarde”, que fue el tema de la novela “Franco Buenaventura”, con Osvaldo Laport y Celeste Cid, de Telefé. Venían los chicos y me decían “qué buen tema compusiste”.

- Tenés una gran inclinación a reversionar temas clásicos. ¿Pensaste hacer un disco compilado?

- Con respecto a esos temas como “Ella ya me olvidó” de Leonardo Favio, “Costumbres Argentinas” o “No importa la razón” de Lito Nebbia son canciones increíbles.

Después del éxito de “Rescata mi corazón”, me propusieron hacer canciones con big band conmigo tipo Sinatra haciendo eso, pero no me sale. Sería caer en el lugar que todos esperan. A mí me gusta sorprender como en esta versión blusera del tango “Uno”, me apropio de la canción, la robo por un instante como si la hubiera compuesto yo, me enamoro y le pongo lo que deseo ponerle, cómo quiero oírla, de acuerdo a cómo yo la sienta y siempre con el principio de “qué haría si la hubiera compuesto yo”. Entonces la construyo a partir de esa fantasía.

- ¿"Uno" está subido a Youtube entre los temas promocionales del nuevo disco?

- Sí, le tenía ganas hace rato a este tango, hasta que se dio la oportunidad. La propuse, gustó la idea y trabajamos con el arreglador Sergio Pérez, que es el guitarrista que me acompaña siempre y que va estar esta noche.

Va a ser un encuentro muy especial para mí y para la gente que tiene ganas de escuchar las historias de algún momento de sus vidas.