Luis Miguel se mostró a sí mismo como un “padre ejemplar” en su serie y la madre de una de sus hijas explotó

Pocas celebridades latinas generan lo que genera el cantante mexicano Luis Miguel. Alejado de cualquier tipo de exposición pública desde hace más de dos años, El Sol de México disfruta por estos días desde el ostracismo del éxito de la serie sobre su vida, Luis Miguel: la serie ; en la cual tiene una participación por demás activa: es el filtro final de la trama, quién decide qué se muestra y qué no de su vida en la producción de Netflix. Y quien, por supuesto, más ganancias se lleva con este éxito: 15 millones de dólares.

Diego Boneta personificando a Luis Miguel y sosteniendo la tapa adaptada del clásico álbum "Aries" (Instagram). Instagram | Instagram

Sin embargo, todo este fenómeno ha tenido su costo para Luismi. Y es que, desde niño, su vida ha estado marcada por los escándalos. Desde la complicada relación con su padre, Luisito Rey; hasta la misteriosa desaparición de su madre, Marcela Basteri (de quien todavía se busca conocer cuál fue su paradero). Y la vida amorosa de Luis Miguel no está ajena a los escándalos.

Una de las parejas de Micky (como descubrimos que lo llama su entorno, gracias a Luis Miguel: la serie ) fue la actriz y cantante -también mexicana- Stephanie Salas. Sin embargo, y para evitar problemas judiciales, en la segunda temporada de Luis Miguel: la serie, encontramos a esta figura bajo el nombre de Sophie. No obstante, no quedan dudas de que su historia y sus características son las de Stephanie. Al igual que con Stephanie en la vida real, en la serie vemos que el Luismi interpretado por Diego Boneta tiene una hija con Sophie, y lleva el mismo nombre que la verdadera: Michelle.

Michelle no es otras que Michelle Salas , quien por estos días es una reconocida influencer. Y, al igual que nos muestra la serie de Netflix, el padre estuvo 11 años sin mantener contacto con su hija; hasta que finalmente decidió reencontrarse con ella (siendo ya una adolescente).

El enojo de Stephanie

Como ya dijimos, Luis Miguel: la serie cuenta con el “Ok” del famoso cantante para cada uno de sus detalles. Y esto lleva a que la visión que tengamos de él a partir de la serie y en todos los planos (como músico, como hijo, como hermano y como padre) sea subjetiva. En pocas palabras, lo intente dejar bien parado.

La actriz y cantante Stephanie Salas, con quien Luis Migue tuvo a su hija, Michelle Salas. Foto: Instagram. Captura web

Dentro de la serie y en la etapa de niñez de Michelle, se ve a un Luis Miguel abocado de lleno a su disco “Aries” (uno de los más exitosos de su carrera); y casi sin tiempo para compartir con su hija. Eso lleva a que los reclamos de Sophie (Stephanie en la realidad) sean constantes; y que el músico apenas pueda compartir algunos instantes con su hija durante el rodaje de uno de sus videoclips. Esto luego de haberse perdido uno de los cumpleaños de la niña por estar en medio de una gira.

Historia en Instagram Stephanie Salas Captura web

Sin embargo, y dentro de ese poco tiempo que encuentra para su hija; Luis Miguel: la serie nos muestra a un padre que le lee a su hija una versión italiana del cuento Pinocho antes de dormir, el mismo libro que su madre le leía a él. Y la ternura es el principal condimento de ese momento, así como también lo es cuando decide abandonar el set de grabación del video para ir a tomar un helado con ella.

Hace unos días, en su cuenta de Instagram (@stephaniesalasoficial) , Stephanie Salas replicó una historia compartida por el maquillador Juan Peralta quien, con crudeza e ironía, criticaba la versión de la historia que se ve en la serie.

“Oigan, hoy por fin pude pude ver la segunda temporada de Luismi. Y todo súper padre, actuaciones, caracterización, vestuario, etc., pero me quedé pensando y ¿para cuándo la serie de Stephanie Salas y todas esas mujeres que tienen que lidiar con ser madres solteras?. Que no se puede ir 11 años y después regresar. La historia de Michelle y cómo fue ver a su papá de lejos. Again, ¡qué padre que Luis Mi contó su versión!, ¡qué padre que retomó la relación con su hija!. Pero siento que las historias de esas mujeres no las vemos tanto en pantalla, y contadas con justicia; sin hacerlas víctimas o las ‘abnegadas’”, destacó el maquillista, también en su cuenta de Instagram @juanperaltamakeup.

Michelle Salas, la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas. Foto: Instagram. Captura web

En cuanto a Michelle -la hija de Luismi y Stepanie Salas-, ha optado por mantenerse al margen de las repercusiones y la visión que muestra la serie de Netflix. Directamente no se ha referido a la serie sensación del streaming.