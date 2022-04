Luis Miguel cumplió 52 años y sus fans lo homenajearon en las redes

Hasta hace poco solo las “luimigueleras” recordaban el 19 de abril como una fecha especial, pero luego de la serie de Netflix, la fiebre por el Sol de México se propagó hasta límites impensados. Hoy cumple años Luis Miguel y las redes se llenaron de mensajes para el astro latino, pero también los medios se hicieron eco del fervor que despierta uno de los artistas más queridos de la orbe musical de habla hispana.

52 y contando

Luis Miguel Gallego Basteri nació en Puerto Rico, el 19 de abril de 1970, aunque durante buena parte de su vida se pensó que había nacido en México, detalle que fue perdonado por sus fans y la prensa, en un país donde el nacionalismo es un rasgo característico de la cultura. Otro artista tal vez no hubiera pasado esa prueba.

Sus shows siguen generando millones de seguidores

Desde muy chico demostró tener importantes cualidades para el canto, gracias a su timbre voz, la capacidad de manejar un amplísimo rango y una potencia vocal superlativa, rasgos que fueron creciendo con los años y que lo convirtieron en un cantante excepcional. Ganó más de 120 premios por sus canciones y álbumes y fue el artista más joven en recibir un Grammy, a los 14 años. También fue el artista Latino más joven en recibir una estrella en el Paseo de Hollywood, a los 26.

Desde pequeño mostró cualidades vocales inigualables

Esa misma voz, inconfundible, le permitió también indagar en una amplia gama de estilos musicales, entre los que se incluyen funk, pop, baladas, boleros, tangos, jazz, big band y mariachi.

Luis Miguel, La Serie

Pese a que la carrera de Luis Miguel sufrió varios reveses, el cantante supo encontrar la manera de volver a la escena en primera línea, desde que desvinculó a su padre del manejo de sus empresas. Sin embargo, hacía bastante que no se tenía noticias del cantante, ya que había dejado de hacer giras y llevaba varios años sin editar un disco, hasta que en 2017 que decidió venderle los derechos de su biografía a Netflix, que se estrenó el 22 de abril de 2018 convirtiéndose en un éxito rotundo, con varias nominaciones a mejor serie, fotografía, actor principal -para Diego Boneta- e interpretación masculina - para Oscar Jaenada, padre en la serie-, y recibiendo el premio por las tres últimas.

Luis Miguel y Diego Boneta, el actor que hizo del astro en Netflix

Un video, un descapotable y Bariló

Los años 80 fueron una de las tantas etapas de oro de Luismi. Venía de éxitos rotundos gracias a temas como “Ahora Te Puedes Marchar” (1987), “Fría Como El Viento” (1988), “La Incondicional” (1988) y “Un Hombre Busca Una Mujer” (1988), pero decidió dar un giro a su carrera con un álbum completamente diferente.

Así, para 1990, “Micky” lanzó “20 Años”, su séptimo álbum de estudio con un popurrí de canciones que mezclaba baladas con algo de pop, entre otros géneros. Si bien para muchos fue el mejor álbum,con temas como “Tengo Todo Excepto A Ti”, “Alguien Como Tu” y “Será que no me Amas”, hubo uno que no sólo marcó un antes y un después en su carrera, sino que además fue elegido para filmar un videoclip en nuestro país. El tema es “Entrégate”, y el film de la canción se realizó en Bariloche, por decisión de Luis Miguel.

Más allá de que en el video, se puede observar una historia de amor entre el Sol de México y la modelo Verónica Varano, sumado a increíbles paisajes patagónicos, una de las estrellas del videoclip es un Mercedes-Benz 280 SL (descapotable), utilizado por el artista.

La producción le había ofrecido un BMW de color negro, pero El Sol lo desestimó rápidamente, debido a que sí o sí quería un deportivo “sin techo”. Es por este motivo, que todo se vio demorado, ya que en Bariloche, debido a las bajas temperaturas, no era común encontrar un auto de esas características. Sin embargo, un coleccionista alemán con más de una decena de modelos importados fue clave para consentir al cantante. Entre los autos que tenía, se destacó el mítico Mercedes-Benz 280 SL de color blanco que fue la estrella del mítico clip de “Entrégate”. Al parecer, el vehículo estaba radicado en Santa Fe, ya que en el video se destaca la “patente vieja” con la letra S.

Homenajes

Uno de los tantos memes

Si bien las redes se llenaron de mensajes para el cantante, con reproducciones de fotos y videos de todas las épocas, lo más llamativo fueron algunos memes -que tratan al astro con cariño- y sobre todo una versión del tema “Ahora te puedes marchar”, que la banda de K-Pop Súper Junior realizó en 2019, pero que se viralizó en las últimas horas.

En el video se puede ver a los cantantes haciendo la versión en español, no playback, con los mismos trajes que usó el Sol de México, y pelucas imitando el estilo de los años 80. Un poco bizarro, sí, pero homenaje al fin.