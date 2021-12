Los protagonistas de Harry Potter se reunirán en un programa especial estilo Friends

Luego de 20 años del estreno de “Harry Potter y la piedra filosofal”, HBOMax propone “Harry Potter Reunion”, al estilo de la Friends, justo cuando la primera entrega de la saga ha vuelto a los cines en coincidencia con el lanzamiento de una nueva edición especial, para coleccionistas, de todas las películas en formato digital. Además corre el rumor de una remake de la saga, cuando está a punto de comenzar la primera serie de Harry Potter, que no es una serie en el sentido clásico, sino un concurso repartido a lo largo de cuatro programas, “Harry Potter: Torneo de casas de Hogwarts”, que también se estrena en HBO Max el 1 de enero.

Por eso, la plataforma anunció que ese día volverán a juntarse Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasly, junto al resto del elenco, en el mayor evento del mundo de la magia desde que acabara la última adaptación de los libros de Harry Potter con Las reliquias de la muerte: parte 2. El especial se titula “Harry Potter 20 aniversario: Regreso a Hogwarts” y para dar un anuncio de tal magnitud, en la plataforma ya han publicado un primer teaser de lo que nos espera. Allí se escucha la voz de Albus Dumbledore y a Sirius Black, que confirman todos los actores que aparecerán en el reencuentro. “En caso de duda, considero que volver sobre mis pasos es un buen lugar para comenzar”, rememora el director de Hogwarts.

Warner Bros propone realizar nuevas series acerca del universo mágico de JK Rowling.

Junto a Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint veremos a las principales estrellas de toda la saga. A Tom Felton (Draco Malfoy), a Robbie Coltrane (Hagrid), a Ralph Fiennes (Voldemort), Bonnie Wright (Ginny), Matthew Lewis (Neville), Evanna Lynch (Luna), Gary Oldman (Sirius Black), Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Imelda Staunton (Dolores Umbridge), James y Oliver Phelps (Fred y George Weasly), Mark Williams (Arthur Weasley), Alfred Enoch (Dean Thomas), el director de las dos primeras películas Chris Columbus y mucho más.

El reparto se reunirá de nuevo en los mismos escenarios reales donde se grabaron las película, en los estudios Leavesden (Inglaterra) que ahora se han convertido en una atracción turística para los fans. Cada día 5.000 visitantes acuden a Leavesden a conocer en persona los sets de las películas, pero esta vez volverá a ser habitado por sus protagonistas.

La directora ejecutiva de Warner Bros adelantó que ya se encuentran en tratativas con la autora. ¿establecerán un multiverso?

La información oficial sobre el especial de Harry Potter no menciona a JK Rowling y la escritora no ha confirmado su participación en el especial, pero no los fans no descartan una aparición sorpresa ya que HBO Max ha confirmado que el especial cuenta con el asesoramiento del equipo de Rowling.

Durante el evento, los actores y actrices volverán a recordar lo que significó Harry Potter en sus carreras, el fenómeno de las películas y del legado de la saga. También es de esperar que se muestren y se hable de los objetos, escenarios de Hogwarts y hasta que se revelen nuevos secretos encerrados en Leavesden.

Apareció la primera foto del reencuentro de los protagonistas de "Harry Potter"

El especial promete ser un viaje personal de cada uno de los actores a través de la realización de las películas. Tom Ascheim -presidente de Warner Bros. Global Infantil, Joven y Clásicos- afirma que “es un tributo a todas las personas cuyas vidas fueron tocadas por este fenómeno cultural, desde el talentoso elenco y equipo que vertieron su corazón y alma en esta extraordinaria franquicia cinematográfica hasta los apasionados fanáticos que continúan manteniendo vivo el espíritu del Mundo Mágico 20 años después”, confirmó.